Ez a hűsítő finomság segít leadni a plusz kilókat!

A nyár egyik kedvenc gyümölcse a barack. Rostokban gazdag, jó hatással van az emésztésre, lédús, emellett tisztítja és méregteleníti az egész testet és rengeteg variációban elkészíthető. Kalória nem sok van benne, tehát a fogyókúrázók is nyugodtan ehetik. Ennek oka, hogy 85 százaléka a gyümölcsnek víz. Emellett rengeteg vitamin van benne, antioxidáns hatású, immunerősítő, hidratálja a bőrt és óvja a káros hatásoktól. A dietaesfitnesz.hu most egy diétás, könnyű őszibarackleves receptet osztott meg.

Fotó: Pixabay



Hozzávalók az őszibarackleveshez:

5db őszibarack

1 dl narancslé

1egész citrom

4ek édesítőpor

kevés szerecsendió

fahéj

szegfűszeg

pici só

Elkészítés:

A barackokat mosd meg, vágd ketté, magozd ki, héjukat szedd le, majd kockázd fel. A fűszereket a sóval, a citrom és narancs levével és az édesítővel forrásig főzd, majd dobd bele a barackokat, pár perc alatt főzd össze a lével azt is. Lehet így is fogyasztani, vagy vedd ki a leves egy részét, majd összeturmixolva öntsd vissza a levesbe. De akár le is turmixolhatod az egészet, csak előtte szűrd le a szegfűszegeket és a fahéjdarabot!