Megkóstolnád az ország tortáját? – Íme egy egyszerű recept, amivel te is elkészítheted a DCJ Stílusgyakorlat házi verzióját

Ország Tortája
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 15:25
receptdobostorta
Megmutatjuk, hogyan készítheted el a győztes DCJ Stílusgyakorlat egyszerűsített változatát. Próbáld ki a 2025-ös év Ország tortája receptet otthon! 
Bors
A szerző cikkei

Egy több, mint százéves hagyomány kelt új életre az idei Ország tortája recepttel. A Dobos C. József által megalkotott, mára hungarikummá vált dobostorta 1885-ben debütált a Budapesti Országos Általános Kiállításon, és azóta a magyar cukrászat egyik legismertebb szimbóluma lett. A Magyar Cukrász Ipartestület idén ezelőtt tisztelgett: a verseny tematikája a „Dobostorta 140” volt, vagyis minden indulónak valamilyen módon vissza kellett nyúlnia az ikonikus torta alapjaihoz.

ország tortája recept, otthon, DCJ, Stílusgyakorlat
Ország tortája recept: készítsd el otthon!
Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

A győztes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat a klasszikus alapokra épít, de új ízeket, textúrákat és vizuális játékokat csempész az Ország tortája receptbe

Mi van az idei Ország tortája receptben? 

A Balogh László és Kis Roland által megálmodott torta rétegzett, komplex és igazi ízbomba. Az alapja egy vajban gazdag piskóta, amit habos csokoládékrém és savanykás meggyzselé egészít ki. A torta alsó részében roppanós doboscukor tiszteleg az eredeti recept előtt, miközben a mandula nugát, a mandulagrillázs és a tejcsokoládé gondoskodik a modern, karakteres ízvilágról és textúrákról. De a meggy is kiemelt szerepet kap, amit a meggypálinka íze még intenzívebbé tesz. Ez adja a savanykás kontrasztot a csokoládé mellé. 

Hogyan lesz ebből otthoni változat? 

Őszintén szólva a hivatalos recept elkészítése nem kis vállalás: rengeteg alapanyag és cukrászdai gyakorlat is kellene hozzá. Ha azonban nem szeretnél lemaradni az élményről, van egy jó hírünk: készíthetsz belőle egy egyszerűbb, „hamis” változatot, amely hasonló ízvilágot hoz, de sokkal könnyebben kivitelezhető. 

Ez persze nem lesz teljesen azonos az eredetivel, de a fő elemek – a csokoládé, a meggy és a karamell – mind megjelennek benne. 

Ország tortája recept – DCJ Stílusgyakorlat egyszerűsítve

Ország tortája recept, otthon, DCJ, Stílusgyakrolat, torta, elkészítés
DCJ Stílusgyakorlat egyszerűsítve
Fotó: Lakatos Péter /  MTI

Hozzávalók (24 cm-es tortaformához): 

A piskótához:

  • 6 db tojás 
  • 15 dkg cukor 
  • 15 dkg liszt 
  • 1 csipet só 
  • 5 dkg olvasztott vaj 

A krémhez: 

  • 20 dkg tejcsokoládé 
  • 20 dkg vaj 
  • 10 dkg porcukor 
  • 1 cs. vaníliás cukor 
  • 2 dl habtejszín 

A meggyzseléhez: 

  • 30 dkg magozott meggy (friss vagy fagyasztott) 
  • 5 dkg cukor 
  • 1 ek citromlé 
  • 1 ek meggypálinka (elhagyható, de nagyon feldobja) 
  • 1 ek keményítő 

A karamell tetőhöz: 

  • 15 dkg porcukor 
  • 2 ek víz 
  • 1 tk ecet 
  • 2 tk margarin  

Elkészítés:

Piskóta:  

  1. A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét a csipet sóval kemény habbá verjük. A sárgáját a cukorral habosítjuk, majd hozzáadjuk az olvasztott vajat. 
  2. A két részt óvatosan összeforgatjuk, végül belekeverjük a lisztet.  
  3. Sütőpapírral bélelt tortaformában 180 fokon kb. 20 percig sütjük. Kihűtjük és 3 lapra vágjuk. 

Csokikrém: 

  1. A vajat habosra keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral.  
  2. A csokoládét gőz fölött megolvasztjuk, kicsit hűtjük, majd beleforgatjuk.  
  3. A tejszínt kemény habbá verjük és hozzáadjuk, hogy könnyű, habos krémet kapjunk. 

Meggyzselé: 

  1. A meggyet a cukorral és a citromlével felfőzzük.  
  2. Hozzáadjuk a meggypálinkát, majd a keményítővel besűrítjük.  
  3. Teljesen kihűtjük.

Karamell tető: 

  1. A cukrot lassan karamellizáljuk (cukorral és vízzel). 
  2. Belekeverjük a margarint, majd az ecetet, és állandó kevergetés mellett világos színűre karamellizáljuk. 
  3. Sütőpapírra öntjük és vékonyan elkenjük. 
  4. A még meleg karamellen, késsel jelöljük a tortacikkeket, és hagyjuk teljesen kihűlni, megkeményedni.  

Bors tipp: ha a kést vékonyan margarinnal megkenjük, nem ragad a karamellhez. 

Összeállítás: 

  1. Az első piskótalapra meggyzselét kenünk, majd csokikrémet, és a karamellizált cukros réteg is ide kerül a megszokott fedés helyett.
  2. Erre jön a második lap, ismét zselé és krém, végül a harmadik lap, amit bevonunk a maradék krémmel.

Bors tipp: az extra textúráért szórj mandula grillázst két tortalap közé!

Az eredeti DCJ Stílusgyakorlat egy bonyolult, sokrétű mestermunka, de az otthoni változat is képes hozni azt az ízharmóniát, ami miatt az idei zsűri beleszeretett. Ha szeretnéd kipróbálni az Ország tortája receptet, tedd az egyszerűsített változattal – tuti, hogy nagy sikere lesz!

Így készül az eredeti, utánozhatatlan dobostorta:

Olvass tovább még több receptért:

 

