Megkóstolnád az ország tortáját? – Íme egy egyszerű recept, amivel te is elkészítheted a DCJ Stílusgyakorlat házi verzióját

Egy több, mint százéves hagyomány kelt új életre az idei Ország tortája recepttel. A Dobos C. József által megalkotott, mára hungarikummá vált dobostorta 1885-ben debütált a Budapesti Országos Általános Kiállításon, és azóta a magyar cukrászat egyik legismertebb szimbóluma lett. A Magyar Cukrász Ipartestület idén ezelőtt tisztelgett: a verseny tematikája a „Dobostorta 140” volt, vagyis minden indulónak valamilyen módon vissza kellett nyúlnia az ikonikus torta alapjaihoz.

Ország tortája recept: készítsd el otthon!

Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

A győztes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat a klasszikus alapokra épít, de új ízeket, textúrákat és vizuális játékokat csempész az Ország tortája receptbe.

Mi van az idei Ország tortája receptben?

A Balogh László és Kis Roland által megálmodott torta rétegzett, komplex és igazi ízbomba. Az alapja egy vajban gazdag piskóta, amit habos csokoládékrém és savanykás meggyzselé egészít ki. A torta alsó részében roppanós doboscukor tiszteleg az eredeti recept előtt, miközben a mandula nugát, a mandulagrillázs és a tejcsokoládé gondoskodik a modern, karakteres ízvilágról és textúrákról. De a meggy is kiemelt szerepet kap, amit a meggypálinka íze még intenzívebbé tesz. Ez adja a savanykás kontrasztot a csokoládé mellé.

Hogyan lesz ebből otthoni változat?

Őszintén szólva a hivatalos recept elkészítése nem kis vállalás: rengeteg alapanyag és cukrászdai gyakorlat is kellene hozzá. Ha azonban nem szeretnél lemaradni az élményről, van egy jó hírünk: készíthetsz belőle egy egyszerűbb, „hamis” változatot, amely hasonló ízvilágot hoz, de sokkal könnyebben kivitelezhető.

Ez persze nem lesz teljesen azonos az eredetivel, de a fő elemek – a csokoládé, a meggy és a karamell – mind megjelennek benne.

Ország tortája recept – DCJ Stílusgyakorlat egyszerűsítve

DCJ Stílusgyakorlat egyszerűsítve

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Hozzávalók (24 cm-es tortaformához):

A piskótához:

6 db tojás

15 dkg cukor

15 dkg liszt

1 csipet só

5 dkg olvasztott vaj

A krémhez:

20 dkg tejcsokoládé

20 dkg vaj

10 dkg porcukor

1 cs. vaníliás cukor

2 dl habtejszín

A meggyzseléhez:

30 dkg magozott meggy (friss vagy fagyasztott)

5 dkg cukor

1 ek citromlé

1 ek meggypálinka (elhagyható, de nagyon feldobja)

1 ek keményítő

A karamell tetőhöz:

15 dkg porcukor

2 ek víz

1 tk ecet

2 tk margarin

Elkészítés:

Piskóta:

A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét a csipet sóval kemény habbá verjük. A sárgáját a cukorral habosítjuk, majd hozzáadjuk az olvasztott vajat. A két részt óvatosan összeforgatjuk, végül belekeverjük a lisztet. Sütőpapírral bélelt tortaformában 180 fokon kb. 20 percig sütjük. Kihűtjük és 3 lapra vágjuk.

Csokikrém: