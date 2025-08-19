Megkóstolnád az ország tortáját? – Íme egy egyszerű recept, amivel te is elkészítheted a DCJ Stílusgyakorlat házi verzióját

Egy több, mint százéves hagyomány kelt új életre az idei Ország tortája recepttel. A Dobos C. József által megalkotott, mára hungarikummá vált dobostorta 1885-ben debütált a Budapesti Országos Általános Kiállításon, és azóta a magyar cukrászat egyik legismertebb szimbóluma lett. A Magyar Cukrász Ipartestület idén ezelőtt tisztelgett: a verseny tematikája a „Dobostorta 140” volt, vagyis minden indulónak valamilyen módon vissza kellett nyúlnia az ikonikus torta alapjaihoz.
A győztes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat a klasszikus alapokra épít, de új ízeket, textúrákat és vizuális játékokat csempész az Ország tortája receptbe.
A Balogh László és Kis Roland által megálmodott torta rétegzett, komplex és igazi ízbomba. Az alapja egy vajban gazdag piskóta, amit habos csokoládékrém és savanykás meggyzselé egészít ki. A torta alsó részében roppanós doboscukor tiszteleg az eredeti recept előtt, miközben a mandula nugát, a mandulagrillázs és a tejcsokoládé gondoskodik a modern, karakteres ízvilágról és textúrákról. De a meggy is kiemelt szerepet kap, amit a meggypálinka íze még intenzívebbé tesz. Ez adja a savanykás kontrasztot a csokoládé mellé.
Őszintén szólva a hivatalos recept elkészítése nem kis vállalás: rengeteg alapanyag és cukrászdai gyakorlat is kellene hozzá. Ha azonban nem szeretnél lemaradni az élményről, van egy jó hírünk: készíthetsz belőle egy egyszerűbb, „hamis” változatot, amely hasonló ízvilágot hoz, de sokkal könnyebben kivitelezhető.
Ez persze nem lesz teljesen azonos az eredetivel, de a fő elemek – a csokoládé, a meggy és a karamell – mind megjelennek benne.
Bors tipp: ha a kést vékonyan margarinnal megkenjük, nem ragad a karamellhez.
Bors tipp: az extra textúráért szórj mandula grillázst két tortalap közé!
Az eredeti DCJ Stílusgyakorlat egy bonyolult, sokrétű mestermunka, de az otthoni változat is képes hozni azt az ízharmóniát, ami miatt az idei zsűri beleszeretett. Ha szeretnéd kipróbálni az Ország tortája receptet, tedd az egyszerűsített változattal – tuti, hogy nagy sikere lesz!
Így készül az eredeti, utánozhatatlan dobostorta:
