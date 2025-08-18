Szoboszlai hiába remekelt, ő vitte el a balhét Liverpoolban

Hiába mutatta be a legtöbb sikeres passzt és szerelést az egész mezőnyben, Szoboszlai Dominik teljesítménye mégsem kapta meg a neki járó elismerést a Bournemouth elleni győztes mérkőzés után. Az angol szurkolói sajtó ugyanis a 125 millió euróért szerződtetett Florian Wirtz-et helyezte reflektorfénybe, miközben a magyar válogatott csapatkapitányának statisztikái bőven jobbak voltak posztriválisánál.

Szoboszlai Dominik (balra) és Florian Wirtz (jobbra) párharca már az első forduló után éles vitákat szült Liverpoolban / Fotó: Liverpool FC

A This Is Anfield blog már az első bajnoki után Wirtz munkabírását dicsérte, mintha ő lett volna a pálya legjobb védekező középpályása. Csakhogy a számok mást mutatnak: ebben a mutatóban éppen Szoboszlai volt a kiemelkedő, hiszen 4 szerelésével az egész mezőnyben a legjobbnak bizonyult, ráadásul 66 sikeres passzal is kitűnt. Wirtz inkább a támadások szervezésében játszott szerepet, a szurkolói portál azonban ennek ellenére is az ő futóteljesítményét emelte ki.

Számokkal próbálták bizonyítani a német fölényét: bár Szoboszlai 11,5 kilométert futott a pályán töltött 90 perc alatt, Wirtz 82 perc alatt tett meg 11 kilométert. A portál pedig gyorsan kiszámolta, hogy így tízpercenként átlagban 60 méterrel többet futott, mint a Szoboszlai. A sprinteknél is hasonló logikát alkalmaztak: Szoboszlai 24-et, Wirtz 23-at produkált, de mivel a német kevesebb időt töltött a pályán, az arányokkal igyekeztek igazolni „nagyszerűségét”.

Szoboszlai teljesítményét ismét bírálták Liverpoolban / Michael Steele

Szoboszlai Dominikot teszik felelőssé a Liverpool első kapott góljáért

A magyar válogatott kapitányát az első Bournemouth-gól miatt is elővették a szurkolók: szerintük rosszul reagált a helyzetre, és ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ellenfél megszerezze a vezetést. A kritikus hangok így még erősebben felerősödtek körülötte, hiába mutatta be a meccs egyik legjobb egyéni statisztikai teljesítményét.