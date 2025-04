Ettől biztosan éhes leszel! Az ország tortája minden évben lázba hozza az embereket - képgaléria

Minden évben szoros verseny folyik a jobbnál jobb torták között, hogy elnyerhessék az ország tortája címet. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete már meghatározta a döntőbe jutott 6 tortát. Ne feledkezzünk meg azonban az ezelőtti nyertes tortákról sem!

Ország tortája 2018 nyertese: A Komáromi Kisleányból egy szelet

Ország tortája: idén sem maradunk torták nélkül

2025-ben a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete már meghatározta az ez évi verseny témakörét, ami nem más mint a "Dobostorta 140". A nevéből is lehet sejteni, hogy a dobostorta idén ünnepli a 140 születésnapját, ennek alkalmából határozták meg a tematikát. A versenyzőknek tortájukban a dobostorta jellegzetes alapanyagait kellett felhasználniuk, de teljesen szabadon választott mennyiségben és rétegrendben. Az új tortákat augusztus 20-tól forgalmazhatják majd a cukrászdák. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete honlapján mindig közzé teszik azt is, hogy a szakmai verseny nyertes tortái melyek lettek, azoknak készítőit, és az ezeket árusító cukrászdák listáját is megtekinthetjük. Érdekesség, hogy 2012 óta az Egy Csepp Figyelemmel karöltve – a cukorbetegségre tekintettel – meghirdetik a Magyarország Cukormentes Tortája címet is. A cukrászok ekkor nem használhatnak pár alapanyagot, ezek a: fehér liszt, hozzáadott cukor, mesterséges adalékok, és tartósítószert. 2024-ben a cukormentes torta győztese a Zöld málna volt, az ország tortája címet pedig a Mákvirág torta nyerte el. Idén pedig a ország tortája top 6-ba ezek a torták jutottak be:

Aranykörte

Aranyliget

DCJ Stílusgyakorlat

Fürtös Menyecske

Napsugár

Vadszüreti Csábítás.

Tekintsd meg képgalériánkat, ahol néhány ínycsiklandó, ezelőtti nyertes tortákat szedtünk össze!