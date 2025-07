Így marad friss az ágynemű - Ágynemű mosása nyáron

Az ágynemű mosása különösen fontos a nyári időszakban, mert a verejték, a meleg és a megnövekedett páratartalom kedvez a baktériumoknak, atkának, sőt, akár kellemetlen szagok kialakulásának is. De nem kell rögtön új huzatot venni, elég pár trükköt bevetni, hogy nyáron is higiénikus menedék maradjon az ágyunk.

Nyáron az ágynemű mosása fontos a jó alváshoz

Fotó: My July / Shutterstock

1. Az ágynemű szellőzzön minden nap

A nyári ágynemű hamar befülled. Nem elég reggel kinyitni az ablakot, az ágyat is hagyjuk szellőzni. Reggel ne takarjuk le egyből az ágyat, hagyjuk, hogy a lepedő és a huzat is friss levegőhöz jusson. A hő, az izzadtság és a bőrünkről leváló apró szennyeződések fokozzák a melegágy-hatást, ha azonnal visszazárjuk őket a huzatba. Már napi 30 perc szellőzés is sokat javít a frissességen!

2. Az ágynemű mosása mellett permetezzünk levendulát a huzatra!

Egy frissítő, levendulás vagy eukaliptuszos textilpermet nemcsak kellemes illatot ad az ágyneműnek, de antibakteriális hatása is védi az anyagot. Keverjünk össze egy szórófejes flakonban vizet pár csepp illóolajjal és egy kevés alkohollal. Permetezzük a huzatra, és hagyjuk megszáradni.

3. A párnánk alá is rejthetünk gyógynövényt

A levendula, citromfű vagy rozmaring nemcsak molyűző, hanem szagtalanító és nyugtató hatású is. Helyezzünk egy kis pamut zsákocskába szárított gyógynövénykeveréket, és tegyük az ágyba vagy a párna alá. Az illat diszkréten felszívja a kellemetlen szagokat, miközben elősegíti a pihentető alvást.

4. Pamutban jobban alszunk

A testünkből éjszaka párolgó nedvesség nagy részét a pizsamánk vagy az ágynemű szívja fel – ezért nem mindegy, milyen anyagot viselünk. A természetes pamut jól szellőzik, gyorsan szárad, és kevesebb hőt tart vissza, mint a műszálas anyagok. Huzatunk így tovább marad friss, és az ágynemű mosása is ritkábban válik szükségessé.

Válasszunk természetes pamut pizsamát az alváshoz

Fotó: YRABOTA / Shutterstock

5. Ne feküdjünk utcai ruhában az ágyneműre

Nyáron nappal is jól esik leheveredni egy rövid alvásra, olvasásra vagy filmezésre. Utcai ruhában soha ne feküdjünk a tiszta ágyneműre, mert az izzadság, a por, a smink vagy arckrém mind megtapad a huzaton, így gyorsabban koszolódik és a szagok is megjelennek. Takarjuk le egy ágytakaróval, mielőtt ráfekszünk.