Ezek a nyári finomságok csak nekünk valók, négylábú barátainknál súlyos kutya mérgezést okozhatnak

Méreg a kutyának az a sok finomság, ami nekünk meg sem kottyan, sőt, akár még egészséges is. A kutya legtöbbünknél családtag, így kézenfekvő, hogy megosztunk velük minden ízletes finomságot, azonban van néhány strandétel, amit jobb, ha meg sem kóstol a család kedvence. Fontos tisztában lennünk azzal is, hogy a kutya mérgezés tünetei gyakran alattomosan jelentkeznek, ezért különösen oda kell figyelni arra, mit adunk neki enni.

Kutya mérgezés veszélye a legnépszerűbb nyári csemegékben.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Kutya mérgezés veszélyei: nyári finomságok, amiket jobb elkerülni

1. Méreg a kutyának az olajban tocsogó lángos

Méreg a kutyának a strandok sztárja, a lángos sajnos a kutyák rémálma. Az erősen zsíros, forró olajban sütött tészta emésztési zavarokat, hasnyálmirigy-gyulladást okozhat. A fokhagyma pedig toxikus a kutyák számára. Egy kis mennyiség is óriási bajt okozhat.

2. Fagyi kutyának: Hűsítő, szeretik is, de nem nekik való

A fagylalt legtöbbször tejtermékek tartalmaznak, melyek hasmenést, puffadást okoznak, az édesítőszerek – különösen a xilit – pedig életveszélyesek lehetnek. A csokoládé egyenes méreg a kutyák számára. A jégkrém pálcika is fulladásveszélyt jelenthet.

3. Túlságosan fűszeres

A sült kolbász – bármilyen csábító - sajnos nem tesz nekik jót. A zsíros, erősen fűszerezett hús irritálhatja a gyomrot, és gyulladásos reakciókat válthat ki. A hagymafélék, amiket gyakran használnak az ízesítéshez, kutya mérgezéshez vezethetnek.

4. Megakadhat a torkában

A hekk szálkái könnyen belefúródhatnak az ínyébe, megakadhatnak a kutya torkában, nyelőcsövében vagy beleiben, ami akár műtéti beavatkozást is igényelhet. Ráadásul az elkészítéséhez használt só és olaj is túl sok a kutyák érzékeny szervezetének.

Kutya mérgezés veszélye: egy apró halszálka is súlyos problémát jelenthet.

Fotó: Iryna Kuznetsova / Shutterstock

5. A magja mérgező lehet

Bár a sárgabarack húsa kis mennyiségben nem veszélyes, a benne lévő mag komoly bajokat okozhat. A barackmag ciántartalmú vegyületet tartalmaz, ami mérgezést idézhet elő. Ha kutyánk szétrágja, a szilánkok felsérthetik a nyelőcsövét és belét, ha egyben lenyeli, fulladás, bélelzáródás is bekövetkezhet.

6. Néhány szem is bajt okozhat

Kevés olyan gyümölcs van, amely ilyen kis mennyiségben is súlyos problémát okozhat: a szőlő és a mazsola akár veseleálláshoz is vezethet kedvencünknél. A kutya mérgezés veszélye valós, fajtától függetlenül. Már 4-5 szem is halálos lehet egy kisebb testű eb számára. Soha ne kockáztassunk!