Ezek a nyári finomságok csak nekünk valók, négylábú barátainknál súlyos kutya mérgezést okozhatnak

Méreg a kutyának az a sok finomság, ami nekünk meg sem kottyan, sőt, akár még egészséges is. A kutya legtöbbünknél családtag, így kézenfekvő, hogy megosztunk velük minden ízletes finomságot, azonban van néhány strandétel, amit jobb, ha meg sem kóstol a család kedvence. Fontos tisztában lennünk azzal is, hogy a kutya mérgezés tünetei gyakran alattomosan jelentkeznek, ezért különösen oda kell figyelni arra, mit adunk neki enni.
Méreg a kutyának a strandok sztárja, a lángos sajnos a kutyák rémálma. Az erősen zsíros, forró olajban sütött tészta emésztési zavarokat, hasnyálmirigy-gyulladást okozhat. A fokhagyma pedig toxikus a kutyák számára. Egy kis mennyiség is óriási bajt okozhat.
A fagylalt legtöbbször tejtermékek tartalmaznak, melyek hasmenést, puffadást okoznak, az édesítőszerek – különösen a xilit – pedig életveszélyesek lehetnek. A csokoládé egyenes méreg a kutyák számára. A jégkrém pálcika is fulladásveszélyt jelenthet.
A sült kolbász – bármilyen csábító - sajnos nem tesz nekik jót. A zsíros, erősen fűszerezett hús irritálhatja a gyomrot, és gyulladásos reakciókat válthat ki. A hagymafélék, amiket gyakran használnak az ízesítéshez, kutya mérgezéshez vezethetnek.
A hekk szálkái könnyen belefúródhatnak az ínyébe, megakadhatnak a kutya torkában, nyelőcsövében vagy beleiben, ami akár műtéti beavatkozást is igényelhet. Ráadásul az elkészítéséhez használt só és olaj is túl sok a kutyák érzékeny szervezetének.
Bár a sárgabarack húsa kis mennyiségben nem veszélyes, a benne lévő mag komoly bajokat okozhat. A barackmag ciántartalmú vegyületet tartalmaz, ami mérgezést idézhet elő. Ha kutyánk szétrágja, a szilánkok felsérthetik a nyelőcsövét és belét, ha egyben lenyeli, fulladás, bélelzáródás is bekövetkezhet.
Kevés olyan gyümölcs van, amely ilyen kis mennyiségben is súlyos problémát okozhat: a szőlő és a mazsola akár veseleálláshoz is vezethet kedvencünknél. A kutya mérgezés veszélye valós, fajtától függetlenül. Már 4-5 szem is halálos lehet egy kisebb testű eb számára. Soha ne kockáztassunk!
A főtt kukorica ugyan nem toxikus, de a csutkát gyakran lenyelik a kutyák, főként, ha egészben odadobjuk nekik. Ez bélelzáródást okozhat, amit sokszor csak műtéttel lehet orvosolni. Emellett a vajjal, sóval és fűszerekkel kínált kukorica sem kutyának való.
A cseresznye magja hasonlóan a barackmaghoz, ciánvegyületet tartalmaz, de ezen túl a gyümölcs héja és húsa is erjedhet a gyomorban, ami puffadást, hasmenést okozhat. Ráadásul a kis magok könnyen a légcsőbe kerülhetnek.
Az olajban sült burgonya és a chips a kutyáknak valóságos méregkoktél. A túlzott sóbevitel kiszáradást, idegrendszeri tüneteket, hányást okozhat. A zsiradék nemcsak hizlal, hanem gyulladásos folyamatokat is beindíthatnak az emésztőrendszerben.
Készítsünk kutyajégkrémet, hogy kedvencünk se maradjon ki a hűsítő finomságból!
