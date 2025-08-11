Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek a nyári finomságok csak nekünk valók, négylábú barátainknál súlyos kutya mérgezést okozhatnak

fulladásveszély
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 08:15
fűszeres ételolajosártalmas
Amit mi örömmel majszolunk a vízparton, az komoly veszélyt jelenthet a négylábú kedvencünk egészségére. Akár egyetlen falat is kutya mérgezést okozhat, így akkor se adjunk neki belőle, ha szívfacsaróan könyörgő szemekkel néz ránk.
Bata Kata
A szerző cikkei

Méreg a kutyának az a sok finomság, ami nekünk meg sem kottyan, sőt, akár még egészséges is. A kutya legtöbbünknél családtag, így kézenfekvő, hogy megosztunk velük minden ízletes finomságot, azonban van néhány strandétel, amit jobb, ha meg sem kóstol a család kedvence. Fontos tisztában lennünk azzal is, hogy a kutya mérgezés tünetei gyakran alattomosan jelentkeznek, ezért különösen oda kell figyelni arra, mit adunk neki enni.

Kutya mérgezés: a kutya és a számára veszélyes ételek
Kutya mérgezés veszélye a legnépszerűbb nyári csemegékben.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Kutya mérgezés veszélyei: nyári finomságok, amiket jobb elkerülni

 

1. Méreg a kutyának az olajban tocsogó lángos

Méreg a kutyának a strandok sztárja, a lángos sajnos a kutyák rémálma. Az erősen zsíros, forró olajban sütött tészta emésztési zavarokat, hasnyálmirigy-gyulladást okozhat. A fokhagyma pedig toxikus a kutyák számára. Egy kis mennyiség is óriási bajt okozhat.  

2. Fagyi kutyának: Hűsítő, szeretik is, de nem nekik való

A fagylalt legtöbbször tejtermékek tartalmaznak, melyek hasmenést, puffadást okoznak, az édesítőszerek – különösen a xilit – pedig életveszélyesek lehetnek. A csokoládé egyenes méreg a kutyák számára. A jégkrém pálcika is fulladásveszélyt jelenthet.

3. Túlságosan fűszeres

A sült kolbász – bármilyen csábító - sajnos nem tesz nekik jót. A zsíros, erősen fűszerezett hús irritálhatja a gyomrot, és gyulladásos reakciókat válthat ki. A hagymafélék, amiket gyakran használnak az ízesítéshez, kutya mérgezéshez vezethetnek.

4. Megakadhat a torkában

A hekk szálkái könnyen belefúródhatnak az ínyébe, megakadhatnak a kutya torkában, nyelőcsövében vagy beleiben, ami akár műtéti beavatkozást is igényelhet. Ráadásul az elkészítéséhez használt só és olaj is túl sok a kutyák érzékeny szervezetének.

Kutya mérgezés: a kutya és a halszálka
Kutya mérgezés veszélye: egy apró halszálka is súlyos problémát jelenthet.
Fotó: Iryna Kuznetsova /  Shutterstock 

5. A magja mérgező lehet

Bár a sárgabarack húsa kis mennyiségben nem veszélyes, a benne lévő mag komoly bajokat okozhat. A barackmag ciántartalmú vegyületet tartalmaz, ami mérgezést idézhet elő. Ha kutyánk szétrágja, a szilánkok felsérthetik a nyelőcsövét és belét, ha egyben lenyeli, fulladás, bélelzáródás is bekövetkezhet.

6. Néhány szem is bajt okozhat

Kevés olyan gyümölcs van, amely ilyen kis mennyiségben is súlyos problémát okozhat: a szőlő és a mazsola akár veseleálláshoz is vezethet kedvencünknél. A kutya mérgezés veszélye valós, fajtától függetlenül. Már 4-5 szem is halálos lehet egy kisebb testű eb számára. Soha ne kockáztassunk!

7. Főtt kukorica kutyának: Fulladás lehet a vége

A főtt kukorica ugyan nem toxikus, de a csutkát gyakran lenyelik a kutyák, főként, ha egészben odadobjuk nekik. Ez bélelzáródást okozhat, amit sokszor csak műtéttel lehet orvosolni. Emellett a vajjal, sóval és fűszerekkel kínált kukorica sem kutyának való.

Kutya mérgezés: a kutya és a főtt kukorica
Kutya mérgezés és fulladásveszély: a sós falatok és a kukoricacső kockázatai.
Fotó: Natik_sonia /  Shutterstock 

8. Apró, de mégis veszélyes

A cseresznye magja hasonlóan a barackmaghoz, ciánvegyületet tartalmaz, de ezen túl a gyümölcs héja és húsa is erjedhet a gyomorban, ami puffadást, hasmenést okozhat. Ráadásul a kis magok könnyen a légcsőbe kerülhetnek.

9. Káros ropogtatnivaló

Az olajban sült burgonya és a chips a kutyáknak valóságos méregkoktél. A túlzott sóbevitel kiszáradást, idegrendszeri tüneteket, hányást okozhat. A zsiradék nemcsak hizlal, hanem gyulladásos folyamatokat is beindíthatnak az emésztőrendszerben.

Készítsünk kutyajégkrémet, hogy kedvencünk se maradjon ki a hűsítő finomságból!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu