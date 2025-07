Kutyajó finomságok kánikulában: készíts jutalomfalatot és a kutyusod imádni fog érte - Recepttel

Készíts jutalomfalatot olyan alapanyagokból, amelyek az állatorvos szerint kimondottan jót tesznek a kutyádnak. A jó minőségű tápok egészségesek, és megvan bennük minden amire a te kis kedvencednek szüksége van, ám éppúgy, ahogy te, időnként ő is vágyik a különleges nasikra.

Készíts jutalomfalatot házilag, egészséges és finom

Fotó: Harbucks / Shutterstock

Készíts jutalomfalatot, de ne akármiből!

Készíts jutalomfalatot, de kizárólag a megfelelő összetevőkből! Brian Collins, a Cornell Richard P. Riney Canine Health Center állatorvosa szerint: „A kutyák friss étellel való etetése változatosságot hoz az életükbe, jót tesz a mentális egészségüknek és az emésztésüknek.”

Ez azonban nem azt jelenti, hogy bármi, amit te eszel, az jó a kutyádnak is. Van néhány általános irányelv, amelyet kutyatulajdonosként tudnod kell. Bizonyos élelmiszereket soha nem adhatsz a kutyádnak, még csak egészen pici kóstoló mennyiségben sem.

„Ilyen például a xilit édesítőszer, a csokoládé, szőlő, mazsola, makadámdió vagy az allium növények, mint a hagyma, fokhagyma.” – mondja dr. Collins.

Azt is figyelembe kell venni, hogy a kutyádnak van-e ételallergiája, vannak-e még fogai, amivel rághat, mert ha nincs, vagy csak kevés van, akkor az ételt kisebb darabokra kell vágni vagy akár pépesíteni szükséges. Az állatorvos szerint, ha szeretnél finom falatokkal kedveskedni a kutyádnak, akkor ezt az 5 élelmiszert bármikor megoszthatod a szőrös családtagoddal, és ezekből az alapanyagokból bátran készíthetsz neki jutalomfalatot vagy egészséges nasit is:

1. Alma, de csak mag nélkül

Az alma kiváló C-vitamin-, A-vitamin-, kálium-, antioxidáns- és rostforrás, amelyek jót tesznek a kutyáknak. Az almát feltétlenül vágd darabokra, és ne add oda neki a magját tartalmazó csutkát, mert az mérgező lehet, emellett még gyomor-bélrendszeri elzáródást is okozhatnak.

2. Áfonya, akár fagyasztva is

Az áfonya magas C-vitamin-, rost-, antioxidáns- és fitokemikália-tartalmának köszönhetően egészséges választás az emberek és kutyáink számára egyaránt.

„A fagyasztott bogyós gyümölcsök kiválóan alkalmasak a kutya lehűtésére” – javasolja Collins. Tarts egy zacskó fagyasztott áfonyát otthon a forró napokra, hogy édességként vagy ételhez adagolhasd a kutyusodnak.