Folyamatosan fáradt vagy és hízol? Ez a 4 reggeli szokás tesz tönkre mindent

Chris Boettcher életmód-tanácsadó a legújabb kutatásokra támaszkodva felfedte azokat a szokásokat, amelyek súlygyarapodást okoznak, emellett folyamatosan alacsonyan tartják az energiaszintet – írta meg a mindmegette.hu.

4 rossz reggeli szokás, amivel hazavágjuk a szervezetünket Fotó: Pixabay

1. Kávé éhgyomorra

Ha te is kávéval indítod a napot, akkor rossz hírünk van: a koffein vizelethajtó hatású, a szervezet pedig reggel egyébként is dehidratált, hiszen órákon keresztül nem jut vízhez, ráadásul a hőségben izzadsz is. Szóval kávé előtt inkább a hidratálásra koncentrálj, és igyál meg legalább 4-5 dl vizet!

2. Netezés

Csábító lehet reggel ébredés után egyből a telefon után nyúlni, és megnézni a friss híreket, de ez sem a legjobb döntés. Előtte érdemes egy kicsit kimenni a szabadba, mivel a kora reggeli telefonhasználat stresszreakciót válthat ki, és kortizol felszabadulását idézheti elő a szervezetben – ami negatívan befolyásolhatja a hangulatod és az egész napodat elronthatja.

3. Gabonapehely

A cukrozott, finomított szénhidrátokban gazdag pelyhek nagyon rossz napindítók. Ezek ugyanis a vércukorszint gyors emelkedéséhez, majd zuhanásához vezetnek, amitől fáradtnak és éhesnek érzed majd magad a reggeli után kb. 2 órával. A cukrozott pelyhek helyett válassz reggelire teljes kiőrlésű lisztből készült péksüteményt, vagy natúr zabpelyhet, mellé fehérjéket és egészséges zsírokat.

4. Gyümölcslé

A dobozos üdítők tulajdonképpen kalóriabombák. Ráadásul mivel nem tartalmaznak rostot – mint az általad otthon kifacsart gyümölcslevek –, a vércukorszint kiugrásához vezetnek, ez pedig valószínűleg majd nassolást eredményez.