Gyors bevásárlás? Mind bűnösök vagyunk. Hiába a silány minőség, az idő pénz és abból sosem elég. Sokszor a silány minőség sem riaszt vissza, még akkor sem, ha már látszatra is a pékáru több adalékanyagból áll, mint lisztből. A húsokról már ne is beszéljünk, ott is gyakran átver az íz és az állag. Ha kíváncsi vagy, mi a titok – vagy inkább a buktató –, olvass tovább, hisz az egészséged bánhatja!

Ezeket az élelmiszereket SOHA ne vedd multiban – Az egészséged bánhatja

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

3 élelmiszer, amit az egészséged érdekében, ne mutinál vásárolj

Pékárú: a gyors kenyér nem egyenlő a jó kenyérrel

A táplálkozás alapja Magyarországon ma is a kenyér. Sajnos a multikban kapható gyorskelesztésű pékáruk nem csak igazi kovász nélkül készülnek, de rengeteg adalékanyagot is tartalmaznak, amik miatt gyakrabban jelentkezhet puffadás, vagy rossz közérzetet, és amik hosszútávon allergiához és ételintoleranciákhoz vezethetnek. A kovászos kenyér nem csak ízben veri a multis társait, hanem tápanyagokban is, hiszen egészséges, így az emésztésnek is jót tesz.

Húsok és tejtermékek: ne dőlj be a szép csomagolásnak

A húsételek rengeteg adalékanyagot tartalmazhatnak

Fotó: Tetiana Harkava / Shutterstock

Sokszor olyan állatból származnak, amelyeket ipari takarmánnyal etettek, tele mindenféle hormonnal és/vagy antibiotikumokkal. A multi húspultjában ráadásul gyakran találkozunk vízmegkötő szerekkel feltuningolt húsokkal, amik nehezebbek ugyan, de nem többek, mint egy jó adag víz és ízfokozó. A tejtermékek is simán tartalmazhatnak olyan adalékokat vagy allergéneket, amiket érdemes elkerülni, főleg ha érzékeny vagy rájuk.

Készételek: az egyszerű megoldás, amitől jobb tartózkodni

Ha rohanunk, a készételek kínálata csábító lehet: csak beteszed a mikróba, és kész a vacsi. Csakhogy ezekben a dobozokban általában sok só, cukor, tartósító és mesterséges ízesítő van. Ráadásul az ilyen kaják általában nem táplálóak, szóval hiába eszed meg, nem leszel tőle energikusabb vagy fittebb.

A szupermarketek helyett érdemes a piacokat választani

Fotó: smpoly / Shutterstock

Hol vásároljunk akkor?

Ha tényleg szeretnénk jót enni, érdemes elkalandozni a helyi piacokra, kis családi pékségekbe vagy hentesekhez. Itt több esély van arra, hogy nem egy ipari gagyival térünk haza, hanem igazi, friss és egészséges alapanyagokkal, élelmiszerekkel.