„Ha te félsz, akkor ő is” – ezek a gyerekpszichológus tanácsai az első iskolanapra

Az első iskolanap mindig mérföldkő: új közeg, új elvárások, új kihívások várják a gyerekeket. Miközben az elsősök tartanak az ismeretlentől, a szülőkben is gyakran erős szorongás jelentkezik – és ahogy Királymezei Ágnes gyerekpszichológus, krízistanácsadó szakpszichológus hangsúlyozza: „Ha te félsz, akkor ő is.” Azaz a szülő érzelmi állapota közvetlenül hatással lehet a gyerek beilleszkedésére és iskolai élményeire. Interjúnkban szó esik a leggyakoribb hibákról, amelyeket a szülők iskolakezdéskor elkövetnek, valamint a gyerek szorongásának jeleiről, a játékos otthoni segítségnyújtásról,illetve arról is, mikor érdemes szakemberhez fordulni.

Általában mi lehet a legnehezebb egy gyerek első iskolai napjában mind gyerek, mind szülő oldalról?

A kisgyerekünk ekkor belép egy számára teljesen ismeretlen világba, egy új környezetbe, új emberek közé. Ekkora változás a felnőtteknek is ad egy kis adrenalinlöketet, ami egy gyereknél fokozottan igaz. Ebben az új világban a pedagógus szerepe kulcsfontosságú, hogy hogyan tudja előhívni és fenntartani a pozitív gyermeki érzéseket, mivel színesíti a tananyagot, hogyan kelti fel az érdeklődést. Van olyan iskola, ahol az első napon például engedik, hogy a szülő 1-2 órát bent maradjon, de általában ez nem jellemző. Az első komoly elválás az ajtóban történik. Vannak gyerekek, akiket ez megvisel, eltörhet a mécses, de a többség bemegy a terembe és elkezd információkat gyűjteni.

Akinél nehezebb a leválás, ott a szülő várakozhat kint, hátha szükség lesz rá. Az első napra még vihet magával a gyerek otthoni kabalát, amivel beülhet a padba.

Bent a teremben már a tanítónők forgatókönyve zajlik. Amikor vége az iskolának, és el kell menni a gyerekért, nagyon fontos, hogy a szülő időben érkezzen, sőt inkább előbb. Ha a gyerek nem látja a szülőt, miközben másokért már jöttek, könnyen megijedhet, hogy ott hagyták, pánikba eshet, és ez hosszú távon is fennmaradhat. Ne kockáztassunk! Amit megígérünk, azt mindig tartsuk be. Mindig hitelesnek és kiszámíthatónak kell lennünk a gyerekünk szemében.