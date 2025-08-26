Így készülj az iskolakezdésre ADHD-s gyerekkel

Sokszor a szülőben is szorongást kelt az iskolakezdés, különösen, ha a gyereke ételérzékeny vagy figyelemzavarral, ADHD-val él. Virágh Hajnalka életmód-tanácsadó, neurofeedback tréner és érintett édesanya szerint a nyugodt tanévkezdéshez lelki felkészülésre és apró, gyakorlati lépésekre van szükség. A közös uzsonnatervezés, a fokozatos visszaszoktatás a napi rutinba, a tanárokkal való együttműködés mind segíthet. Tapasztalatai szerint a gyerekeknek leginkább elfogadásra, rendszerességre és nyugodt szülői jelenlétre van szükségük.
Ahogy közeledik a szeptember, sok szülő kezd szorongani a gyerekekkel való reggeli készülődés, a közösségbe való visszaszoktatás és az étkeztetés miatt. Augusztus vége sok szülő számára nemcsak a tanszerek beszerzéséről és a ruhák megvásárlásáról szól, hanem belső feszültségekről, kérdésekről is: hogyan fogja bírni a gyerek a korán kelést? Mi legyen a tízórai? Hogyan készíthetem fel lelkileg egy új közösségre? Mit tegyek, ha különleges igényei vannak? Virágh Hajnalka nemcsak szakértőként, hanem érintett édesanyaként is tudja, mennyi apró döntés és belső munka rejlik egy zökkenőmentes tanévkezdés mögött.
A dobozba zárt szeretet: így is tekinthetünk az uzsonnára. Hajnalka szerint az étel nemcsak táplál, hanem biztonságot, szeretetet is közvetít, különösen, ha a gyermek érzékenyebb vagy ételintoleranciával él.
Amikor egy szülő először szembesül a gluténmentességgel, csak a nehézségeket, a lemondásokat és a hiányokat látja. Ebből a nézőpontból még nem látszik a túloldal, ahol ott van a sok jó: a gyerek javuló közérzete, a közös főzések öröme, az új egészséges szokások, amelyek nemcsak neki, hanem az egész családnak jót tesznek. Erre a mi családunk a jó példa, hiszen nálunk is ez történt
– fejtette ki Hajnalka. Hozzátette: az étkezések akkor működnek jól, ha élménnyé tesszük azokat, vagyis bevonjuk a gyereket a tervezésbe, hagyjuk, hogy válasszon, kóstoljon, alakítson az ételen. Egy szelet répa humusszal, néhány sajtkocka, mini zsemle, házi müzliszelet vagy főtt tojás nemcsak tápláló, hanem könnyen variálható is. Fontos, hogy mindig legyen „vészcsomag” is a táskában, ha a gyerek nem tud vagy nem akar enni. Ilyen lehet például a gyümölcspüré vagy a gluténmentes keksz.
A nyár szabadsága után a tanév első hete gyakran okoz feszültséget még a legkiegyensúlyozottabb gyerekeknél is. Különösen igaz ez az ADHD-s, érzékeny vagy szorongó gyerekekre, akik számára az új arcok és szabályok komoly nehézséget jelentenek.
Ha lehet, az iskolába ne autóval menjünk. Ha megoldható, inkább sétáljunk, hogy egy kicsit mozogjon a gyerek, mielőtt odaér az intézménybe. Ha jobb a szervezete oxigénellátottsága, akkor sokkal jobban fogja bírni a gyűrődést, a nehézségeket és a különféle akadályokat
– fogalmazott a szakértő, kiemelve, hogy a fokozatosság is fontos. A szülő már a nyár utolsó hetén segítheti a gyerek bioritmusának visszaállítását az alvási idő fokozatos korábbra tolásával. Az otthoni rutin, a közös pakolás, reggeli beszélgetések mind kapaszkodót adhatnak a gyereknek, és persze a szülőnek is.
A figyelemzavarral, hiperaktivitással élő gyerekek számára az iskolakezdés nemcsak új tanévet, hanem új kihívásokat is jelent. A szabályok, a csendes ülés, az önuralom gyakorlása egyaránt próbára teszi őket. Hajnalka szerint az ADHD-s gyerek életre való felkészítése kitartást igényel. A strukturált napirend, a rendszeres mozgás, a neurofeedback tréningek vagy egy háziállat is segíthet abban, hogy a gyerek stabilabban reagáljon a változásokra. A tanárokkal való kapcsolat különösen fontos: a szülő segítheti a pedagógust azzal, ha megosztja az otthoni tapasztalatokat, és támogatást kér a gyerek különleges helyzete miatt. A kölcsönös empátia a legjobb szövetséges.
Nemcsak a gyerek, hanem a szülő is új tanévet kezd. Az érzések, mint az izgalom, bűntudat, félelem, fáradtság, teljesen természetesek, különösen, ha a gyerek külön figyelmet igényel.
Nagyon fontos, hogy amennyire csak lehet, sokáig higgadt tudjon maradni a szülő, és amin sírni lehet, azon együtt sírjunk, amin nevetni lehet, azon együtt nevessünk. Dolgozzuk fel együtt a gyerekkel az érzelmeinket, és a szülő álljon mindig a gyerek oldalán, mert ezt senki más nem fogja megtenni.
A szülőnek sem kell egyedül cipelnie a terhet. A relaxáció, az asszertív kommunikáció, a napi néhány perc önidő segíthet abban, hogy fel tudjunk töltekezni. Ha nem megy, akkor is van kihez fordulni segítségért.
Virágh Hajnalka nem csak szakmailag ismeri az ADHD-t és az ételérzékenységet, hiszen anyaként is megtapasztalta ezek árnyoldalait és szépségeit. Védőnőként diplomázott, de a lánya, Kamilla helyzete új irányba terelte az életét. A kislány kisiskolásként még jól teljesített, de felső tagozatban hirtelen megváltozott: romlottak az eredményei, hangulatingadozás jelentkezett, és majdnem megbukott.
Bár az IQ-ja kiemelkedő volt, a pszichológusok lustaságot emlegettek. Hajnalka azonban nem nyugodott bele a helyzetbe: egy baráti beszélgetés során merült fel a figyelemzavar lehetősége, amit később diagnózis is megerősített. Ekkor született meg Hajnalkában az elhatározás: más szülőknek is segíteni akar.
Tanulmányozni kezdte a témát, elmélyült David Perlmutter és Daniel G. Amen munkásságában, elvégezte a neurofeedback trénerképzést, majd saját tanácsadói praxist indított. Azóta 300–400 családnak segített átlendülni a nehézségeken. Lányával közösen írták meg a „Mesés ételek gluténmentesen” című könyvet, és már több mint 2500 példányban kelt el az első műve, a „Görényből gyerek”. Kamilla mára sikeresen leérettségizett, két középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, és megkezdte egyetemi tanulmányait. Hajnalka szerint minden gyerek megérdemli az esélyt egy boldog, kiegyensúlyozott életre, de ehhez meg kell találni azt az utat, amelyen végig tud majd menni.
Elfáradni lehet, és segítséget kérni nem gyengeség. Sokszor ez a kulcsa annak, hogy egyensúlyban maradjunk.
