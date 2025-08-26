Így készülj az iskolakezdésre ADHD-s gyerekkel

Sokszor a szülőben is szorongást kelt az iskolakezdés, különösen, ha a gyereke ételérzékeny vagy figyelemzavarral, ADHD-val él. Virágh Hajnalka életmód-tanácsadó, neurofeedback tréner és érintett édesanya szerint a nyugodt tanévkezdéshez lelki felkészülésre és apró, gyakorlati lépésekre van szükség. A közös uzsonnatervezés, a fokozatos visszaszoktatás a napi rutinba, a tanárokkal való együttműködés mind segíthet. Tapasztalatai szerint a gyerekeknek leginkább elfogadásra, rendszerességre és nyugodt szülői jelenlétre van szükségük.

Az iskolakezdés ADHD-s gyerekkel a szülőknek is kihívás.

Fotó: PhotoAlto via AFP / AFP

Szeptemberi kihívások

Ahogy közeledik a szeptember, sok szülő kezd szorongani a gyerekekkel való reggeli készülődés, a közösségbe való visszaszoktatás és az étkeztetés miatt. Augusztus vége sok szülő számára nemcsak a tanszerek beszerzéséről és a ruhák megvásárlásáról szól, hanem belső feszültségekről, kérdésekről is: hogyan fogja bírni a gyerek a korán kelést? Mi legyen a tízórai? Hogyan készíthetem fel lelkileg egy új közösségre? Mit tegyek, ha különleges igényei vannak? Virágh Hajnalka nemcsak szakértőként, hanem érintett édesanyaként is tudja, mennyi apró döntés és belső munka rejlik egy zökkenőmentes tanévkezdés mögött.

Mit pakoljak az iskolásnak?

A dobozba zárt szeretet: így is tekinthetünk az uzsonnára. Hajnalka szerint az étel nemcsak táplál, hanem biztonságot, szeretetet is közvetít, különösen, ha a gyermek érzékenyebb vagy ételintoleranciával él.

Amikor egy szülő először szembesül a gluténmentességgel, csak a nehézségeket, a lemondásokat és a hiányokat látja. Ebből a nézőpontból még nem látszik a túloldal, ahol ott van a sok jó: a gyerek javuló közérzete, a közös főzések öröme, az új egészséges szokások, amelyek nemcsak neki, hanem az egész családnak jót tesznek. Erre a mi családunk a jó példa, hiszen nálunk is ez történt

– fejtette ki Hajnalka. Hozzátette: az étkezések akkor működnek jól, ha élménnyé tesszük azokat, vagyis bevonjuk a gyereket a tervezésbe, hagyjuk, hogy válasszon, kóstoljon, alakítson az ételen. Egy szelet répa humusszal, néhány sajtkocka, mini zsemle, házi müzliszelet vagy főtt tojás nemcsak tápláló, hanem könnyen variálható is. Fontos, hogy mindig legyen „vészcsomag” is a táskában, ha a gyerek nem tud vagy nem akar enni. Ilyen lehet például a gyümölcspüré vagy a gluténmentes keksz.