Ezt tudtad? Így kaphatod vissza a gyerek iskolakezdési költségeit!

A trükk nem titok és nem is kiskapu, hanem egy törvényes lehetőség, ami segíthet az iskolakezdésben. Sokan nem tudják, de az egészségpénztárból nem csak gyógyszert lehet venni: füzet, táska, ruha, laptop és még a kollégiumi költség is fizethető belőle.
Szeptemberben minden család pénztárcája megérzi az iskolakezdést: táska, cipő, tanszerek, digitális eszközök, tandíj, kollégium vagy albérlet - ezek akár százezres kiadást is jelenthetnek. Kevesen tudják, hogy az egészség- és önsegélyező pénztári befizetésekből egyre több ilyen költséget lehet fedezni. A Magyar Nemzeti Bank a „Pénztárcabarát iskolakezdés” programmal erre hívja fel a figyelmet.
Egy nyár eleji törvénymódosításnak köszönhetően a gyermekeink iskolai kiadásaira sokkal szélesebb körben lehet költeni a megtakarításokat. Például a digitális eszközök is bekerültek az elszámolható tételek listájába. A laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató, szkenner is beletartozik, vagyis sok minden, ami a tanuláshoz kell. Mobiltelefon viszont nem számolható el. Fontos: van egy maximum határ, vagyis gyermekenként maximum 290.800 forintig vásárolható ilyen eszköz. Tehát, ha egy család 280 ezer forintért vesz laptopot az egyetemista gyermekének, azt teljes egészében fedezheti a pénztári megtakarításból.
De nemcsak a drága digitális eszközök számolhatóak el, hanem az apróságok is: füzet, toll, iskolatáska, tornafelszerelés, vagyis gyakorlatilag minden, ami az iskolakezdéshez kell. Ha egy szülő 35 ezer forintért vásárol be tanszereket és iskolatáskát, a számla bemutatásával a pénztár megtéríti ezt a költséget is.
Ami viszont szintén nem köztudott, hogy a felsőoktatási költségek is elszámolhatóak egészségpénztári számlára. Ebbe a kategóriába beletartozik a tandíj, a kollégiumi díj és még az albérlet ára is! Ha a főiskolás gyermek havi 80 ezer forintért bérel albérletet, a számlát a szülő pénztári egyenlegéből fizetheti.
Megtudtuk: az igényléshez nem kell mást igazolni, csak a családi pótlékra való jogosultságot és a gyermek tanulói jogviszonyát.
Az egészség- és önsegélyező pénztár egy olyan megtakarítási forma, ahol a tagok rendszeresen félretesznek kisebb összegeket, amit később a család egészségügyi és szociális kiadásaira fordíthatnak. Minden befizetés után 20% adóvisszatérítés jár, évente maximum 150.000 Ft-ig. Ezt a NAV utalja vissza, és a pénztári számlán jóváírják. Tehát, ha valaki évente 200. 000 Ft-ot fizet be, akkor 40. 000 Ft adóvisszatérítést kap. Ez az összeg később szintén felhasználható például tanszerre vagy laptopra.
