3 aranyszabály, hogy biztonságosan induljon útnak a gyerek a suliba - elárulja a titkot a győri édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 12:30
A gyerekek alig várják, hogy egyedül elengedjék őket az iskolába. Csakhogy a szülőknek ez nagy fejtörést okoz: mikor elég nagy ehhez a gyerek és hogyan előzhető meg a baj? Egy győri anyuka elárulta, mi az a három aranyszabály, amit mindenképp meg kell tanítani, mielőtt kíséret nélkül indulnak útnak. Mutatjuk!
E. R. A.
A szerző cikkei

D. Edit 37 éves, Győrben neveli két gyermekét, és bizony ő is átesett a tűzkeresztségen, amikor először engedte el a gyerekeit egyedül iskolába. Fontos volt számára, hogy biztonságban az iskolába érjenek, ezért felállított három aranyszabályt. Itt az iskolakezdés, érdemes átvenni a módszerét.

Az iskolakezdés idején is sokan lesznek az utakon, ezért fontos, hogy a gyermek megtanulja a biztonságos közlekedés alapszabályait /  Képünk illusztráció: Shutterstock

Iskolakezdés biztonságban

Minden szülő aggódik, amikor először engedi el egyedül iskolába a gyerekeit. Az iskolakezdéssel sok autós is lesz az utakon és egyetlen figyelmetlen pillanat elég, máris megtörténik a baj. Edit lelki szemei előtt is ez lebegett, amikor két gyermekét, Ábelt és Enikőt először egyedül engedte útnak. Ikrek, úgyhogy mindketten egyszerre kezdték az iskolát, most 7. osztályosak és már tudják a biztonságos közlekedés szabályait. Azonban nem mindig volt ez így.

A példamutatás a legfontosabb

Amikor a szülő a gyermeke kezét fogva átrohan a piroson vagy ott, ahol nincsen zebra, nem is gondol rá, hogy hosszú távon sodorja veszélybe a gyermekét. A kicsik ugyanis a szülőről vesznek példát - ha azt látják, hogy így is lehet közlekedni, nem fogják tudni, ez mennyire veszélyes. Edit szerint a legfontosabb a példamutatás, már pici kortól kezdve.

- Óvodás koruk óta okítottam őket. Megtanulták, hogy ha piros a lámpa, akkor tilos átmenni, átszaladni! – részletezte a Borsnak Edit.

A fiatal anyuka szerint fontos, hogy nagyon hamar megtanulják a gyerekek a helyes közlekedés szabályait. Például azt, hogy mindig nézzenek szét.

Sokszor elmondtam nekik, hogy ha zöld a lámpa, akkor sem szabad átszaladni a zebrán, mert az autó nem biztos, hogy betartja a szabályokat! Az is lehet, hogy kanyarodik és nem veszi időben észre a gyalogost, ezért a gyalogosnak kell alaposan körülnéznie és meggyőződni arról, hogy biztonságosan áthaladhat

– vélekedik az anyuka.

A gyerekek harnadikosak voltak, amikor úgy döntött, hogy elég érettek az önálló közlekedésre. Három hónapon át, amikor kísérte őket az iskolába, elmagyarázta nekik, hogyan lehetnek biztonságban az utcán.

Editnek 3 aranyszabálya van:

  • a piros lámpa nem zöld,
  • a zöld lámpánál nem rohanunk át a másik oldalra, 
  • mindig szétnézünk és higgadtan megyünk át a zebrán.

Idővel a három aranyszabály betartását tesztelte is a gyerekein, úgy, hogy ebből semmit nem vettek észre: suliba menet hagyta, hogy a gyerekek mutassák neki az útvonalat, eközben megfigyelte, hogyan közlekednek. Amikor átmentek az édesanyjuk titkos vizsgáján, eljöhetett a nap, amikor egyedül engedte őket útnak.

Legalábbis Enikő és Ábel ezt hitték. 
- Amikor úgy éreztem, hogy biztosak magukban és én is megbíztam a közlekedési tudásukban, akkor engedtem el őket "egyedül" ! De csak idézőjelesen, mert ők hitték csak azt, hogy egyedül jönnek-mennek. Valójában tisztes távolságból mentem utánuk és figyeltem őket! – mondta huncut mosollyal, azzal zárva: ez az időszak csak 1 hétig tartott, azóta a gyerekei valóban egyedül mennek az iskolába és ő nyugodt, hogy betartják a közlekedési szabályokat.

 

