3 aranyszabály, hogy biztonságosan induljon útnak a gyerek a suliba - elárulja a titkot a győri édesanya

D. Edit 37 éves, Győrben neveli két gyermekét, és bizony ő is átesett a tűzkeresztségen, amikor először engedte el a gyerekeit egyedül iskolába. Fontos volt számára, hogy biztonságban az iskolába érjenek, ezért felállított három aranyszabályt. Itt az iskolakezdés, érdemes átvenni a módszerét.
Minden szülő aggódik, amikor először engedi el egyedül iskolába a gyerekeit. Az iskolakezdéssel sok autós is lesz az utakon és egyetlen figyelmetlen pillanat elég, máris megtörténik a baj. Edit lelki szemei előtt is ez lebegett, amikor két gyermekét, Ábelt és Enikőt először egyedül engedte útnak. Ikrek, úgyhogy mindketten egyszerre kezdték az iskolát, most 7. osztályosak és már tudják a biztonságos közlekedés szabályait. Azonban nem mindig volt ez így.
Amikor a szülő a gyermeke kezét fogva átrohan a piroson vagy ott, ahol nincsen zebra, nem is gondol rá, hogy hosszú távon sodorja veszélybe a gyermekét. A kicsik ugyanis a szülőről vesznek példát - ha azt látják, hogy így is lehet közlekedni, nem fogják tudni, ez mennyire veszélyes. Edit szerint a legfontosabb a példamutatás, már pici kortól kezdve.
- Óvodás koruk óta okítottam őket. Megtanulták, hogy ha piros a lámpa, akkor tilos átmenni, átszaladni! – részletezte a Borsnak Edit.
A fiatal anyuka szerint fontos, hogy nagyon hamar megtanulják a gyerekek a helyes közlekedés szabályait. Például azt, hogy mindig nézzenek szét.
Sokszor elmondtam nekik, hogy ha zöld a lámpa, akkor sem szabad átszaladni a zebrán, mert az autó nem biztos, hogy betartja a szabályokat! Az is lehet, hogy kanyarodik és nem veszi időben észre a gyalogost, ezért a gyalogosnak kell alaposan körülnéznie és meggyőződni arról, hogy biztonságosan áthaladhat
– vélekedik az anyuka.
A gyerekek harnadikosak voltak, amikor úgy döntött, hogy elég érettek az önálló közlekedésre. Három hónapon át, amikor kísérte őket az iskolába, elmagyarázta nekik, hogyan lehetnek biztonságban az utcán.
Editnek 3 aranyszabálya van:
Idővel a három aranyszabály betartását tesztelte is a gyerekein, úgy, hogy ebből semmit nem vettek észre: suliba menet hagyta, hogy a gyerekek mutassák neki az útvonalat, eközben megfigyelte, hogyan közlekednek. Amikor átmentek az édesanyjuk titkos vizsgáján, eljöhetett a nap, amikor egyedül engedte őket útnak.
Legalábbis Enikő és Ábel ezt hitték.
- Amikor úgy éreztem, hogy biztosak magukban és én is megbíztam a közlekedési tudásukban, akkor engedtem el őket "egyedül" ! De csak idézőjelesen, mert ők hitték csak azt, hogy egyedül jönnek-mennek. Valójában tisztes távolságból mentem utánuk és figyeltem őket! – mondta huncut mosollyal, azzal zárva: ez az időszak csak 1 hétig tartott, azóta a gyerekei valóban egyedül mennek az iskolába és ő nyugodt, hogy betartják a közlekedési szabályokat.
