Végre: Törőcsik Franciska bejelentette, erre várt az egész ország

Törőcsik Franciska sikert sikerre halmoz, hiszen nem elég, hogy mindenkit lenyűgözött a tánctudásával a Dancing with the Stars-ban, de a Hunyadi című sorozatot is rengetegen imádták, ráadásul a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett a mozikban a főszereplésével készült Hogyan tudnék élni nélküled?, amiben Demjén Ferenc slágerei csendülnek fel.

Törőcsik Franciska / Fotó: Ladóczki Balázs

Most olyan bejelentést tett a közösségi oldalán Törőcsik Franciska, aminek nagyon sokan örültek, ugyanis megerősítette, hogy hamarosan a tévében is látható lesz az év mozisikere, a Hogyan tudnék élni nélküled? – így végre azok is megnézhetik, akik esetleg valamilyen oknál foga nem jutottak el rá valamelyik moziba.

Sokan kérdeztetek… és ez esetben tényleg! Hamarosan benne leszünk a 📺-ben! Így végre az is megnézheti a @hogyantudnekfilm -et, aki nem jutott el a moziba! ✨Érkezem a részletekkel! 🥸 Addig is, nézzétek, milyen szép helyen forgattuk a filmet… 💞

– írta Törőcsik Franciska a posztjában.

Korábban már kiderült, hogy a TV2 fogja levetíteni a filmet, így minden bizonnyal a következő napokban, hetekben bejelentik azt is, hogy pontosan mikor lesz látható.

Törőcsik Franciska éppen a Hogyan Tudnék élni nélküled? második részét forgatja, és hamarosan érkezik a legújabb filmje, a Magyar menyegző is.