A Házasság első látásra Petije lenne az álompasi? Kiderült: ezért volt eddig szingli

A Házasság első látásra 3. évadában Jagicza Peti és Dudás Anna is oltár elé álltak, és a pszichológusok döntésével nem is lehetnének elégedettebbek. Anna egy igazi hercegnőnek érezheti magát a fiatal cégvezető mellett, aki ennek kifejezetten örül, hiszen imádja, ha mindezt megadhatja szíve hölgyének. Ezek alapján pedig akár azt is mondhatnánk, hogy a férfi maga az álom pasi, de akkor vajon miért a Házasság első látásra szakértőire, na meg a tudományra bízta, hogy feleséget találjanak neki? A Borsnak most elárulta.

A Házasság első látásra Anna és Peti számára eddig mondhatni egy valóra vált tündérmese, pedig a férj eddigi kapcsolataiban jócskán akadtak problémák (Fotó: TV2)

Ahogy korábban, úgy a Házasság első látásra 2025-ös évadának szereplői is azért választották ezt a kísérletet, mert a korábbi kapcsolataikban valami mindig félrecsúszott, ezért úgy gondolták a tudomány segíthet nekik megtalálni az igazit. Viszont Peti esetében sok nőben felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehetett a gond egy ilyen tisztelettudó és romantikus pasival. Nekünk most bevallotta.

Az én világom, az ahogy én megérkezek egy másik ember életébe, az csodálatos, érdekes, és általában azt mondták rá, hogy Úristen, ez kell nekem. Aztán, ahogy telnek a hetek, hónapok meglátja a másik fél, hogy a gondolkodásmódom milyen komplexitással, milyen mentális munkával jár, és akkor hirtelen elkezd terhes lenni. Mert az én világom az nem a mára épül fel, nem a holnapra, hanem a holnaputánra. És ez az embereknek sok, mert a mai társadalmunk a pillanatnyi örömöknek él. Én nem

– kezdte kíméletlen őszinteséggel a férj.

Úgy tűnik a Házasság első látásra új évadában Peti végre megtalálhatta, amit mindeddig keresett (Fotó: TV2)

Peti a Házasság első látásra szereplői között is kitűnik

Jagicza Peti kora ellenére a Házasság első látásra új szereplői közül az egyik legtudatosabb, ennek pedig leginkább a munkája az oka, ami sokszor a kapcsolatait is befolyásolta.

„Nekem az egy óriási mentális gát az, hogy nem érdekel, hogy mi van ma, csak hogy mi lesz holnapután. Valahogy túl koncentráltan élem az életemet, ami abból is adódik, hogy vállalkozó vagyok, aki a saját cégét vezeti. Tehát nekem az alapvető, hogy minden ébren töltött pillanatomban 130%-on megyek, és az a jövőorientáció, ami a lelkemben van egy óriási háttérmotorja az életemnek” – magyarázta.