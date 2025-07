Berobbant a kánikula - 4 természetes hűsítő praktika, ami jobban működik, mint a ventilátor

Nedves lepedőt az ablakba!

A vizes anyagon áthaladó szellő a párologtatásnak köszönhetően lehűti a kintről beáramló levegőt, ez a technika pedig akár több fokkal is hűvösebbé teheti a szobát, feltéve, hogy van némi szél, ami mozgatja a levegőt, és megfelelő mértékű huzatot csinál.

Így alkalmazzuk: nedvesítsünk be egy feláldozható nagyobb lepedőt, csavarjuk ki annyira, hogy ne csöpögjön belőle a víz, majd akasszuk közvetlenül az ablak elé, úgy, hogy ne zárja el teljesen a levegő útját. Az anyagot csíptethetjük a függönykarnisra, vagy egyszerűen át is húzhatjuk rajta. Tehetjük állítható teleszkópos rúdra is, ha az beleillik az ablakkeretbe, de hétköznapi ruhacsipesszel is rögzíthetjük, továbbá kifeszített madzagra is helyezhetjük.

Ha kíváncsi vagy arra, mekkora hőséget képes kibírni az emberi szervezet, akkor nézd meg ezt a videót is:

