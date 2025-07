Ne csak süttesd magad a nyáron, de gyógyulj is közben – Ezek a napfény egészségügyi előnyei

Észrevétlenül segít a fogyásban

A legújabb kutatások szerint a napfény hatására termelődő D-vitamin nemcsak a csontok egészségéhez járul hozzá, hanem a fogyásban is fontos szerepet játszhat. Egészséges étrenddel és rendszeres testmozgással kombinálva ez a „napfény vitaminként” ismert anyag segíthet megakadályozni az új zsírsejtek kialakulását, így csökkentve a makacs zsírpárnák esélyét. Ráadásul étvágycsökkentő hatása is ismert, ami tovább támogatja a testsúlykontrollt.

Élvezd okosan a természetes napfény erejét! Fotó: Mariana Serdynska / Shutterstock

Boldoggá tesz, jókedvre derít

A D-vitamin egy zsírban oldódó, létfontosságú tápanyag, amely kulcsszerepet játszik a szerotoninszint fenntartásában – ez az idegi hírvivő befolyásolja a szexualitást, az étvágyat, a pihentető alvást, és a hangulatunkat is. Ha a D-vitamin szintje túl alacsony, az fokozhatja a depresszió, valamint más pszichés zavarok kialakulásának kockázatát is. Ha viszont elegendő napfény ér minket, nemcsak egészségesebbek, de vidámabbak is leszünk.

Mennyi a túl sok?

A bőrrák komoly dolog, nem szabad félvállról vennünk. Nyáron nagyon gyorsan, akár 10 perc alatt is leéghetünk. Ezért 11 és 15 óra között ne feküdjünk ki órákra a napra, ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor intenzíven védjük szemünket, és legalább 15-ös faktorszámú napvédő krémmel kenjük be a bőrünket! Negyedórát viszont érdemes a csúcsidőszakban napozni, vagy a csúcsidőn kívül hosszabban, hiszen csak ekkor indul be a D-vitamin termelés bőrünkben.

Ne feledd! Egészséges napozás azonban nem létezik. A barnulás maga a szervezet stresszreakciója, védekezési mechanizmusa: védekezés egy külső inger, a napsugarak ellen. A napon töltött idő károsíthatja a bőrünket, ráncosabbá tehet bennünket és akár rákot is okozhat. Ha mégis kimerészkednénk a napra, győződjünk meg róla, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között tesszük.

Praktikus napozási tanácsok:

11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon!

Kerüljük a leégést!

Használjunk rendszeresen bőrtípusunknak és napszaknak megfelelő fényvédő krémet!

Az optimális D-vitaminszint eléréséhez elég csak 15-30 percet a testfelszín egynegyed részét napoztatni.

Kedélyállapotunk javítására rendszeresen – lehetőleg naponta – fél órát mozogjunk, sétáljunk a szabadban!

A napozás fontos, de tedd okosan!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: