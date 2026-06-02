Eltűnt a 20 éves Balázs Szentendréről! Te láttad a fiatal férfit?

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 06:35
Nagy erőkkel keresik a férfit. A Szentendrei Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri.

A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik a 20 éves férfi megtalálásához. A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárást indított Cs. Balázs szentendrei lakos eltűnése miatt, aki május 31-én a délutáni órákban távozott otthonából, azonban oda ezidáig sem tért vissza.

Fotó: Bors

Tartózkodási helye azóta ismeretlen. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

Cs. Balázs 195 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, középhosszú haja van, arca enyhén borostás. Az eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A róla készült képet IDE KATTINTVA tudod megnézni, és amennyiben láttad Balázst, vagy tudod, hogy most hol lehet, cselekedj az alábbiak szerint:

A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy akik a képen látható férfit látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2894-es telefonszámon, illetve tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számon - írja a rendőrség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
