Eltűnt a 20 éves Balázs Szentendréről! Te láttad a fiatal férfit?

A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik a 20 éves férfi megtalálásához. A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárást indított Cs. Balázs szentendrei lakos eltűnése miatt, aki május 31-én a délutáni órákban távozott otthonából, azonban oda ezidáig sem tért vissza.

A Szentendrei Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri. Fotó: Bors

Tartózkodási helye azóta ismeretlen. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

Felismered? A Szentendrei Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri

Cs. Balázs 195 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, középhosszú haja van, arca enyhén borostás. Az eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A róla készült képet IDE KATTINTVA tudod megnézni, és amennyiben láttad Balázst, vagy tudod, hogy most hol lehet, cselekedj az alábbiak szerint:

A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy akik a képen látható férfit látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2894-es telefonszámon, illetve tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számon - írja a rendőrség.