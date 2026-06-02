Pokoli robbanás: Tűzijátékgyár robbant Máltán, sérültek is vannak

A rendőrség közlése szerint hétfőn egy máltai tűzijátékgyárban történt hatalmas robbanás, melynek következtében két ember megsérült, hatalmas füst- és törmelékfelhő került a levegőbe.

Fotó: Facebook/Malta Daily

A szemtanúk megszólaltak a máltai robbanásról

A Times of Malta és a Malta Today helyi újságok által közzétett videók szerint a mediterrán sziget északi oldalán található Ta' Lourdes tűzijátékgyárban történt robbanás és az azt követő robbanások megrázták a helyi épületeket és ablakokat törtek ki. Az újságoknak nyilatkozó szemtanúk szerint az első robbanás reggel 6:35 körül történt, majd egy második, nagy erejű robbanás követte - írja a Euronews.

A rendőrség a közösségi médiában közölte, hogy két férfi, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek, a közeli földeken dolgoztak a robbanások ideje alatt. A robbanás idején egyetlen munkás sem tartózkodott a gyárban. A Times of Malta szerint további kisebb robbanások is történtek még órákkal az első detonáció után. Edward Mercieca, aki a közelben lakik, azt nyilatkozta az újságnak, hogy az első robbanás ébresztette fel.

„Olyan volt, mintha valaki felkapott volna egy teherautó méretű kalapácsot, és a házam oldalához csapta volna” – idézte a Times of Malta a férfit. „A füstfelhőnek legalább 300 méter magasnak kellett lennie.”

Robert Abela miniszterelnök, aki a máltai Munkáspárttal megnyerte a választásokat szombaton, a közösségi médiában azt írta, hogy „gondolatai azokkal vannak, akik érintettek a ma reggeli robbanásban”.