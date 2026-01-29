Amikor az ősember és a T-Rex barátok lesznek: A világ legszürreálisabb meséjére haraptak rá az HBO Maxon

Ha a tévéképernyő elé toppanva egy pillantást vetünk a legnézettebb HBO Max-sorozatok listájára, igen különleges felhozatalt látunk. A streamingóriás jelenlegi legkedveltebb műsorai között megtalálhatjuk a 2. évadával taroló Vészhelyzet Pittsburghbent, a nemsokára 3. fejezettel jelentkező Eufóriát, illetve a Trónok harca legfrissebb spinoffját, A hét királyság lovagját is. A ranglista harmadik fokáról viszont egy rendkívül különös show köszön vissza ránk, melyről elsőre azt gondolhatnánk, valami hiba folytán kerülhetett csak oda, hiszen egy ősember és egy dinoszaurusz mesebeli barátságáról szól.
A 2019-ben bemutatott Ősember egy alternatív múltban játszódik, melyben az emberek elődei és a dinoszauruszok megosztották egymás között a végtelen vadászmezőket. Ebben a csúcsragadozók uralta, kegyetlen világban ismerhetjük meg Speart, a barlanglakót, valamint Fangot, a T-Rexet, akiket egy közös, családi trauma hoz közelebb egymáshoz. Az ő páratlan párosuknak pedig rengeteg fenyegető ellenféllel kell szembenéznie az epizódok során.
Mi tagadás, első hallásra az Ősember nem épp a legfennköltebb sorozatnak tűnik a televíziózás történetében, azonban mégsem ok nélkül tart már a 3. évadánál, mely idén januárban landolt az Oscar-jelöltekkel telepakolt HBO Max kínálatában.
Genndy Tartakovsky szériája ugyanis amellett, hogy intenzív akciójeleneteivel és lenyűgöző vizuális történetmesélésével képes első pillanattól az utolsóig lekötni a figyelmünket, két prehisztorikus trancsírozás között olyan érzékeny, fontos és mindennapi témákat érint mint a gyász feldolgozása vagy a barátság.
Az HBO Maxot letaroló felnőttmese sikere egyébként nem is olyan meglepő, ha egy pillantást vetünk arra, kinek a tervezőasztaláról került a képernyőkre. Tudniillik a sorozat annak a Genndy Tartakovsky-nak a tollából származik, aki korábban olyan sikerprojektekkel ajándékozta meg a műfaj kedvelőit mint a Dexter laboratóriuma, a Csillagok háborúja: Klónok háborúja vagy a Szamuráj Jack. Tartakovsly a Cartoon Network-mesék után a nagy vászonra is átkacsintott, hiszen neki köszönhetjük Adam Sandler Hotel Transylvania-mozijait is.
