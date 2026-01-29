Amikor az ősember és a T-Rex barátok lesznek: A világ legszürreálisabb meséjére haraptak rá az HBO Maxon

Ha a tévéképernyő elé toppanva egy pillantást vetünk a legnézettebb HBO Max-sorozatok listájára, igen különleges felhozatalt látunk. A streamingóriás jelenlegi legkedveltebb műsorai között megtalálhatjuk a 2. évadával taroló Vészhelyzet Pittsburghbent, a nemsokára 3. fejezettel jelentkező Eufóriát, illetve a Trónok harca legfrissebb spinoffját, A hét királyság lovagját is. A ranglista harmadik fokáról viszont egy rendkívül különös show köszön vissza ránk, melyről elsőre azt gondolhatnánk, valami hiba folytán kerülhetett csak oda, hiszen egy ősember és egy dinoszaurusz mesebeli barátságáról szól.

Az ősember és a dínó együtt hódítják meg az HBO Maxot (Fotó: archív)

Dínómese HBO Max-módra, de korántsem gyerekeknek

A 2019-ben bemutatott Ősember egy alternatív múltban játszódik, melyben az emberek elődei és a dinoszauruszok megosztották egymás között a végtelen vadászmezőket. Ebben a csúcsragadozók uralta, kegyetlen világban ismerhetjük meg Speart, a barlanglakót, valamint Fangot, a T-Rexet, akiket egy közös, családi trauma hoz közelebb egymáshoz. Az ő páratlan párosuknak pedig rengeteg fenyegető ellenféllel kell szembenéznie az epizódok során.

Mi tagadás, első hallásra az Ősember nem épp a legfennköltebb sorozatnak tűnik a televíziózás történetében, azonban mégsem ok nélkül tart már a 3. évadánál, mely idén januárban landolt az Oscar-jelöltekkel telepakolt HBO Max kínálatában.

Genndy Tartakovsky szériája ugyanis amellett, hogy intenzív akciójeleneteivel és lenyűgöző vizuális történetmesélésével képes első pillanattól az utolsóig lekötni a figyelmünket, két prehisztorikus trancsírozás között olyan érzékeny, fontos és mindennapi témákat érint mint a gyász feldolgozása vagy a barátság.

Ha azt hinnénk, a dínómesék csak gyerekeknek valók, nagyobbat nem is tévedhetnénk (Fotó: arhiv)

Mesteri kézből került ki az Ősember

Az HBO Maxot letaroló felnőttmese sikere egyébként nem is olyan meglepő, ha egy pillantást vetünk arra, kinek a tervezőasztaláról került a képernyőkre. Tudniillik a sorozat annak a Genndy Tartakovsky-nak a tollából származik, aki korábban olyan sikerprojektekkel ajándékozta meg a műfaj kedvelőit mint a Dexter laboratóriuma, a Csillagok háborúja: Klónok háborúja vagy a Szamuráj Jack. Tartakovsly a Cartoon Network-mesék után a nagy vászonra is átkacsintott, hiszen neki köszönhetjük Adam Sandler Hotel Transylvania-mozijait is.