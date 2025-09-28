Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Baba Vanga rémisztő jóslatot tett 2026-ra

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 19:30
A vak jósnő – akit világszerte pontos jóslatairól ismernek, beleértve Diana hercegnő halálát és a Covid-járvány kitörését is – figyelmeztetett a 2026-os év veszélyeire. Baba Vanga nem téved...

Baba Vanga – akit a világ egyik legpontosabb médiumának tartanak – tett néhány aggasztó jóslatot 2026-ra vonatkozóan, amelyek szerint a mesterséges intelligencia és földönkívüliek vehetik át az uralmat.

Baba Vanga jóslatai 2026-ra
Fotó: Forrás: YouTube

A vak prófétanő, Baba Vanga nevéhez fűződik a világ néhány leghírhedtebb eseményének megjövendölése. Baba tanítványai úgy vélik, hogy megjósolta Diana hercegnő halálát, előre látta a szeptember 11-i támadásokat, sőt, még a Covid-19 világjárvány kitörését is. Riasztó módon hasonló próféciákat tett a 2025-ös évről, amelyek igaznak tekinthetők.

A bolgár születésű Baba, aki pontosan megjósolta saját halálát - 1996. augusztus 11-én, 84 éves korában -, 1990-ben azt állította, hogy látta egy háború kitörését Európában 2025-ben, amely az „emberiség hanyatlásának” kezdetét jelzi.

Állítólag így figyelmeztetett: „Tavasszal háború kezdődik Keleten, és kitör a harmadik világháború. Egy keleti háború, amely elpusztítja a Nyugatot”, és azt állította, hogy Putyin „a világ ura” lesz, Európa pedig „pusztává” válik. Azt is megjósolta állítólag: „ Oroszország nemcsak túléli, hanem uralni is fogja a világot”.

De a következő évre vonatkozóan még több terror érhet minket – de talán nem a Föld polgáraitól.

Baba Vanga jóslata 2026-ra

  • Vanga egyik első jóslata 2026-ra vonatkozóan több egymást követő katasztrofális természeti katasztrófa. Azt mondja, ezek gyorsan és keményen sújtanak majd minket. A jóslat szerint földrengések, vulkánkitörések és szélsőséges éghajlatváltozások tönkre tehetik a világ egyes részeit.
  • Azt is állította, hogy a Föld szárazföldi területének körülbelül 7-8%-át érintheti a katasztrófa. Ez azt jelenti, hogy az ökoszisztémák és a létfontosságú infrastruktúra tönkre mehet.
  • Talán a legaggasztóbb az, hogy azt jósolta, 2026 lesz a harmadik világháború igazi kitörése. Vanga azt jósolta, hogy a globális hatalmak közötti növekvő feszültségek eszkalálódni fognak, és fennáll Tajvan kínai megszállásának, valamint Oroszország és az Egyesült Államok közötti közvetlen konfrontációnak a lehetősége.
  • Baba szerint a technológia sem biztonságos. Azt állítja, hogy 2026 jelentős változást jelenthet, amikor a mesterséges intelligencia fejlődése végül uralni fogja az emberiséget. Közérthetőbben fogalmazva, a robotok átveszik az irányítást a munkánk, a kapcsolataink és az életünk felett.
  • És hogy lezárja az eseménydús évet, Vanga elárulta, hogy az első kapcsolatfelvétel az idegenekkel 2026 novemberében fog megtörténni. A jóslata egy hatalmas űrhajóról szól, amely belép a Föld légkörébe.
