Baba Vanga rémisztő jóslatot tett 2026-ra

Baba Vanga – akit a világ egyik legpontosabb médiumának tartanak – tett néhány aggasztó jóslatot 2026-ra vonatkozóan, amelyek szerint a mesterséges intelligencia és földönkívüliek vehetik át az uralmat.

Baba Vanga jóslatai 2026-ra

Fotó: Forrás: YouTube

A vak prófétanő, Baba Vanga nevéhez fűződik a világ néhány leghírhedtebb eseményének megjövendölése. Baba tanítványai úgy vélik, hogy megjósolta Diana hercegnő halálát, előre látta a szeptember 11-i támadásokat, sőt, még a Covid-19 világjárvány kitörését is. Riasztó módon hasonló próféciákat tett a 2025-ös évről, amelyek igaznak tekinthetők.

A bolgár születésű Baba, aki pontosan megjósolta saját halálát - 1996. augusztus 11-én, 84 éves korában -, 1990-ben azt állította, hogy látta egy háború kitörését Európában 2025-ben, amely az „emberiség hanyatlásának” kezdetét jelzi.

Állítólag így figyelmeztetett: „Tavasszal háború kezdődik Keleten, és kitör a harmadik világháború. Egy keleti háború, amely elpusztítja a Nyugatot”, és azt állította, hogy Putyin „a világ ura” lesz, Európa pedig „pusztává” válik. Azt is megjósolta állítólag: „ Oroszország nemcsak túléli, hanem uralni is fogja a világot”.

De a következő évre vonatkozóan még több terror érhet minket – de talán nem a Föld polgáraitól.

Baba Vanga jóslata 2026-ra