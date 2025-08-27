Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hátborzongató jóslat: kitálalt az élő Nostradamus, ez vár az emberiségre

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 19:00
A reinkarnáció szerinte mára "technológiai valóság."

A reinkarnáció az élő Nostradamus szerint évszázadokig a misztikusok birodalma volt, most viszont a tudomány a lélek és a tudat mélyrétegeinek feltérképezésével megdöbbentő áttöréseket ér el.

Egy médium szerint a gépek hamarosan feltárják múltbeli életeinket
Az élő Nostradamus szerint a gépek hamarosan feltárják múltbeli életeinket
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Athos Salomé, brazil médium és önjelölt jós, aki több világesemény, például II. Erzsébet halála vagy a COVID-járvány, pontos előrejelzésével vált ismertté, úgy véli: a technológia küszöbön áll, hogy feltárja az emberi elme rejtett múltjait.

A miszticizmus mindig is azt állította, hogy más életek feljegyzéseit hordozzuk magunkban. Most a tudomány kezdi ezeket elektromos impulzusokként érzékelni. Ez nem véletlen, hanem konvergencia.

Állításait alátámasztani látszanak a legfrissebb kutatások is. Az AWARE-II tanulmányban például olyan újraélesztett betegek számoltak be részletes emlékekről, akiknek percekig nem vert a szívük. A vizsgálatok szerint tudatuk aktivitást mutatott a klinikai halál idején is.

Ez nem bizonyíték a halál utáni életre. De bizonyíték arra, hogy az elme többet tárol, mint gondolnánk és ez teret nyit a más létezések feljegyzéseinek megvitatására.

Közben a technológiai haladás döbbenetes irányokat vesz. Japán kutatók már 2013-ban képesek voltak egyszerű álomképeket azonosítani agyi szkennelések alapján. 2023-ra mesterséges intelligenciával már vizuálisan rekonstruálták az álmokat. Most, 2025-ben a kutatók már teljes audiovizuális történeteket képesek visszafejteni alvó emberek agyi aktivitásából - írja a Daily Mail.

A Neuralink 2024-ben elért eredményei, gondolatvezérelt gépelés, globális figyelmet kaptak, de Salomé szerint ennél sokkal többről van szó:

A nagy hiba az, hogy azt hisszük, Musk egyedül van ebben a versenyben. A katonai és tudományos laboratóriumok már most is úgy térképezik fel az elmét, mint a DNS-t.

 

 

