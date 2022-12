Előre látta a Covid-járványt, most elárulja, mit hoz 2023

Egy 37 éves asztrológus és jövőlátó azt állítja: eddig is jó pár jóslata bejött, így érdemes meghallgatni, mit mond 2023-ról. Nicolas Aujula a saját elmondása szerint az utóbbi évek számos jelentős eseményét előre látta, így a Notre Dame légését, A Black Matter Lives-mozgalom világszerte kirobbanó tüntetéseit, azt, hogy Donald Trumpot nem választják újra, de megjósolta Meghan és Harry nagy botrányt kavart Oprah-interjúját és a Covid-világjárványt is. Azaz érdemes meghallgatni a modern Nostradamus szavait.

Aujula elárulta, mit hoz a jövő év Fotó: YouTube

Aujula 17 évesen jött rá, hogy különleges adottsága van. Saját elmondása szerint transzba esett, és rálátott előző életeire, amelyekben volt már egyiptomi uralkodó, tanár, részt vett a francia forradalomban, de állítólag még oroszlánként is leélt egy életet. Azóta vannak látomásai, melyek jellemzően az álmaiban jelennek meg.

Ezt hozza 2023 a jós szerint

Az Angliában élő férfi több helyi és világviszonylatban is fontos 2023-as eseményről beszámolt a Daily Mail-nek.

Úgy véli, jövőre sok áradással kell majd szembenéznünk, emellett maláriajárvánnyal és világszinten jelentkező áramszünetekkel is meg kell majd küzdeni. Jóslata szerint Károly király egészségével komoly gondok lesznek, valamint a brit királyi család népszerűsége és bevétele is csökkenni fog. Beszélt még egy lángoló palotáról, ennek kapcsán azonban megjegyzi: lehet jelképes tűz is, azaz a látomása azt is jelentheti, hogy az embereknek elegük lesz a jelenlegi vezetésből. Néhány celebbel kapcsolatban is látta a jövőt: Madonna valamiféle szomorúságot él át 2023-ban, Beyoncé pedig megkérdőjelezi majd a kapcsolatát. És egy jóslat a kerékpársport szerelmeseinek: 2023-ban Nicolas Aujula szerint egy brit bringás valamilyen rekordot meg fog dönteni.