Sírig tartó ragyogás – íme 6 halálos divattrend

A divat egy folyamatosan változó jelenség, amely tükrözi az adott kor társadalmi, kulturális és technológiai viszonyait. Sokszor azonban a szépségideálok hajszolása olyan extrém formákat öltött, amelyek ma már szinte elképzelhetetlennek tűnnek. A történelem tele van olyan eszeveszett divathóbortokkal, amelyek nemcsak kényelmetlenek, de egyenesen halálos veszélyt is jelentettek viselőikre. Cikkünkben a legkülönösebb halálos divattrendek nyomába eredtünk.

A történelem során gyanútlanul hódítottak a különféle halálos divattrendek.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Halálos divattrendek a történelem vérben fürdő kifutóján

Sokan ha halálos múltbéli divattrendekre gondolnak, az első, ami eszükbe jut, a kínai nők évszázadokon át tartó lábfej-elkötése, amely maradandó deformációkat és mozgáskorlátozottságot okozott. Ugyancsak ismertek a hosszú nyakú thai nők rézkarikái, amelyek bár egyedi megjelenést kölcsönöztek, a nyakizmok elsorvadásához vezettek. A velencei hölgyek magas talpú cipői, a chopine-ok pedig bár a státuszt jelképezték, instabilitásuk miatt gyakori balesetek forrásai voltak.

A következőkben bemutatunk néhány további, valóban halálos divattrendet a történelemből!

Rádiumos kozmetikumok

A XX. század elején a rádiumot csodaszerként tartották számon, és előszeretettel adták kozmetikai termékekhez, például arckrémekhez. A rádium azonban erősen radioaktív, így ezek a termékek súlyos egészségkárosodást, rákot és akár halált is okozhattak a rendszeres használóiknál. Az egyik legismertebb ilyen termék a „Tho-Radia” krém volt.

A gyártók gyakran hirdették, hogy a rádium serkenti a sejtek megújulását és fiatalosabbá teszi a bőrt, kihasználva a tudomány iránti akkori naiv bizalmat. Emellett egyes termékekben nemcsak rádium, hanem a még veszélyesebb tórium is megtalálható volt.

Ólomtartalmú smink

A reneszánsz idején a fehér bőr a nemesség jele volt, ezért a nők ólomtartalmú fehérítőket (velencei ceruza) használtak. Az ólom azonban egy mérgező nehézfém, amely felhalmozódva a szervezetben súlyos idegrendszeri problémákhoz, vérszegénységhez, veseelégtelenséghez és akár halálhoz is vezethetett. A hajhullás és a fogak elvesztése is gyakori következmény volt.