Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sírig tartó ragyogás – íme 6 halálos divattrend

Sírig tartó ragyogás – íme 6 halálos divattrend

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 15:15
halálostrend
A divat a történelem során általában a szépség és a társadalmi státusz kifejezője volt. Nem minden hóbort volt azonban ártalmatlan; valójában léteztek olyan halálos divattrendek, amelyek komoly egészségügyi kockázatokkal, sőt gyakran halállal is járhattak. Cikkünkben feltárjuk ezeket a bizarr és veszélyes stílusirányzatokat a rádiumos krémektől a szuszt is kiszorító fűzőkig és irreálisan hatalmas krinolinokig.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A divat egy folyamatosan változó jelenség, amely tükrözi az adott kor társadalmi, kulturális és technológiai viszonyait. Sokszor azonban a szépségideálok hajszolása olyan extrém formákat öltött, amelyek ma már szinte elképzelhetetlennek tűnnek. A történelem tele van olyan eszeveszett divathóbortokkal, amelyek nemcsak kényelmetlenek, de egyenesen halálos veszélyt is jelentettek viselőikre. Cikkünkben a legkülönösebb halálos divattrendek nyomába eredtünk.

Halálos divattrendek illusztrációja
A történelem során gyanútlanul hódítottak a különféle halálos divattrendek.
Fotó: Photo12 via AFP /  AFP

Halálos divattrendek a történelem vérben fürdő kifutóján

Sokan ha halálos múltbéli divattrendekre gondolnak, az első, ami eszükbe jut, a kínai nők évszázadokon át tartó lábfej-elkötése, amely maradandó deformációkat és mozgáskorlátozottságot okozott. Ugyancsak ismertek a hosszú nyakú thai nők rézkarikái, amelyek bár egyedi megjelenést kölcsönöztek, a nyakizmok elsorvadásához vezettek. A velencei hölgyek magas talpú cipői, a chopine-ok pedig bár a státuszt jelképezték, instabilitásuk miatt gyakori balesetek forrásai voltak.

A következőkben bemutatunk néhány további, valóban halálos divattrendet a történelemből!

Rádiumos kozmetikumok

A XX. század elején a rádiumot csodaszerként tartották számon, és előszeretettel adták kozmetikai termékekhez, például arckrémekhez. A rádium azonban erősen radioaktív, így ezek a termékek súlyos egészségkárosodást, rákot és akár halált is okozhattak a rendszeres használóiknál. Az egyik legismertebb ilyen termék a „Tho-Radia” krém volt.

A gyártók gyakran hirdették, hogy a rádium serkenti a sejtek megújulását és fiatalosabbá teszi a bőrt, kihasználva a tudomány iránti akkori naiv bizalmat. Emellett egyes termékekben nemcsak rádium, hanem a még veszélyesebb tórium is megtalálható volt.

Ólomtartalmú smink

A reneszánsz idején a fehér bőr a nemesség jele volt, ezért a nők ólomtartalmú fehérítőket (velencei ceruza) használtak. Az ólom azonban egy mérgező nehézfém, amely felhalmozódva a szervezetben súlyos idegrendszeri problémákhoz, vérszegénységhez, veseelégtelenséghez és akár halálhoz is vezethetett. A hajhullás és a fogak elvesztése is gyakori következmény volt.

Az egyik legismertebb példa az ólomfehér smink használatára I. Erzsébet angol királynő (1558–1603) volt, aki himlő okozta bőrhibáit akarta a hófehér arcfesték mögé rejteni. S ha mindez nem lenne elegendő, ajkait és arccsontját higanytartalmú cinóberfestékkel hangsúlyozta.

Fűzők, a kegyetlen kiegészítők

A fűzők évszázadokon át a női divat meghatározó elemei voltak, a karcsú derék elérésének eszközei. A túlságosan szorosra húzott fűzők azonban deformálhatták a belső szerveket, légzési nehézségeket okozhattak, és hosszú távon maradandó egészségkárosodáshoz vezethettek.

Néhány nő olyan extrém mértékben szorította össze a fűzőjét, hogy elájult, vagy a bordái törtek el. Feljegyzések maradtak fenn olyan esetekről, amikor a fűző hirtelen elpattant és a benne lévő éles halcsontok átszúrták a viselője szívét. Emellett a divat ezen kényszere nemcsak fizikai szenvedést okozott, hanem a nők mozgását és mindennapi tevékenységeit is jelentősen korlátozta.

Krinolinok: a veszélyes trend

A XIX. század közepén elterjedt krinolinok hatalmas, harang alakú szoknyákat eredményeztek, amelyeket merev abroncsok tartottak. Ezek a terjedelmes ruhadarabok nemcsak a mozgást korlátozták, de komoly tűzveszélyt is jelentettek, ráadásul viharos időben a szél is belekaphatott a krinolinokba és előfordult, hogy a tengerparton sétáló nőket belefújta a vízbe.

Számos nő halt meg amiatt, hogy ruhája lángra kapott egy kandalló vagy gyertya közelében. 1863-ban a chilei Santiagóban egyszerre több mint kétezer asszony halt meg egy templomtűzben, mert bár a templom kapuja nyitva volt, a terebélyes szoknyákban nem tudtak kiszabadulni időben az épületből.

Anilinfesték: szép, de mérgező

Az élénk, új színek iránti vágy a textilfestékek fejlődéséhez vezetett, azonban a XIX. században feltalált anilinfestékek arzént és más mérgező anyagokat tartalmazhattak. A velük festett ruhák viselése bőrproblémákat okozhatott, és a mérgező anyagok a bőrön keresztül felszívódva komolyabb egészségügyi problémákhoz is vezethettek. Különösen a zöld színű ruhák voltak veszélyesek.

A „Scheele's Green” és az „Emerald Green” néven ismert élénkzöld festékek nagy mennyiségű arzént tartalmaztak, ami nemcsak a viselőkre, hanem a festékkel dolgozó munkásokra is veszélyt jelentett. A korabeli orvosi feljegyzések számos olyan esetet dokumentáltak, ahol a rejtélyes megbetegedések hátterében a ruhákból kioldódó mérgező anyagok álltak.

Velencei magas talpú cipők (chopine-ok)

A velencei hölgyek által a XV-XVII. században viselt chopine-ok rendkívül magas talpú cipők voltak, amelyek magassága néha az 50 centimétert is elérte. Bár a státuszt és a gazdagságot jelképezték, viselésük rendkívül körülményes és veszélyes volt. A járás egyensúlyérzéket igényelt, és gyakoriak voltak a hatalmas esések, amelyek súlyos sérülésekhez vezethettek.

A chopine-t viselő hölgyeket gyakran szolgák kísérték, hogy segítsenek nekik a mozgásban. A magas talpak – melyek eredetileg a sár és a szennyeződések távol tartását szolgálták a ruházattól – a  magasságot is növelték. Ugyanakkor a bizonytalan, már már komikus, esetlen járás miatt a chopine-ok viselői könnyen válhattak nevetség tárgyává is, még akkor is, ha éppen nem estek el.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu