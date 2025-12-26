KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A világ legkiábrádítóbb látványosságainak egyike a Stonehenge is, amit csak távolról lehet megnézni.

Ez a világ 10 legkiábrándítóbb látványossága, amikért nem érdemes elutaznod

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 18:15
Az utazás során mindenki arra vágyik, hogy életre szóló élményeket szerezzen a világ híres látványosságainál. Azonban előfordul, hogy egyes nevezetességek nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Összegyűjtöttük a legkiábrándítóbb látványosságokat.
Ez a világon a tíz legkiábrándítóbb látványosság, melyek sok utazó számára csalódást okoztak.

A világ 10 legkiábrándítóbb látványossága között a gízai piramisok is szerepelnek.
A világ 10 legkiábrándítóbb látványossága között ott vannak a gízai piramisok is, amelyek a szemét, a kosz és az agresszív árusok mellett szinte már összeérnek a város lakott területeivel.
Fotó: wikipedia
  • Sok ikonikus helyszín túlzsúfolttá és túlárazottá vált, így az élmény könnyen elmarad a várakozásoktól.
  • Több híres látványosság mérete vagy megközelíthetősége okoz csalódást a látogatóknak.
  • A környezet, a tömeg és a szolgáltatások minősége gyakran jobban meghatározza az élményt, mint maga a nevezetesség.

Ez a 10 legkiábrándítóbb látványosság

Te mit gondolsz róluk?

Berlini tévétorony, Németország

Németország legmagasabb épülete, a berlini tévétorony, a főváros központjában áll. A tetején található egy 360 fokos panorámát kínáló, forgó étterem és bár sok turistát vonz. Azonban sokan túl drágának és lélektelennek tartják az élményt, és nem éri meg a hosszú sorban állást. 

Checkpoint Charlie, Berlin, Németország

A hidegháború ikonikus határátkelőhelye ma már csak egy turisztikai attrakció, ahol színészek pózolnak katonai egyenruhában. Sok látogató szerint a hely túlzsúfolt és túlárazott, így elveszíti történelmi jelentőségét. 

Checkpoint Charlie 1982-ben, ahonnan a szovjet zónára lehetett rálátni.
Amikor még tényleg érdekes volt: a szovjet zóna a Checkpoint Charlie állomásról 1982-ben.
Fotó: wikipedia

Moulin Rouge, Párizs, Franciaország

A híres párizsi kabaré sok látogatót vonz, de a magas árak és a turistás jelleg miatt sokan csalódottan távoznak. Az előadások minősége sem mindig felel meg az elvárásoknak. 

Pisilő kisfiú szobra (Manneken Pis), Brüsszel, Belgium

A brüsszeli Manneken Pis szobor mérete sokakat meglep: a kis bronzszobor alig 61 cm magas. Sokan túlértékeltnek tartják, és nem értik, miért olyan híres. 

Szent Márk tér, Velence, Olaszország

Velence egyik legismertebb tere, a Szent Márk tér, gyakran zsúfolt turistákkal és sokakat zavar a rengeteg galamb is. Arról nem beszélve, hogy minden eszméletlenül drága, így sokan csalódottan távoznak. 

Mona Lisa, Louvre, Párizs, Franciaország

A világ egyik leghíresebb festménye, a Mona Lisa, gyakran okoz csalódást a látogatóknak. A kis méretű kép előtt mindig nagy a tömeg, és szinte verekedni kell a helyekért, ahonnan látszik is valami a festményből. 

Turisták a Mona Lisa előtt a Louvre múzeumban
Valójában ennyi látszik a Mona Lisából a helyszínen.
Fotó: wikipedia

Stonehenge, Egyesült Királyság

A híres kőkört a látogatók csak távolról csodálhatják meg. Sokan úgy érzik, hogy a látvány nem éri meg a hosszú utazást és a belépődíjat, hiszen aligha látni belőle valamit..

Gizai piramisok, Egyiptom

Bár a gízai piramisok lenyűgözőek, a környékükön tapasztalható agresszív árusok és a szemét, kosz sok látogatót elriaszt. Egy ilyen csodás helynek nem ilyen körülményeket képzelünk el.

Az alábbi videóban további csalódást keltő nevezetességeket láthatsz:

