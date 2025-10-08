Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kimerültség, rémálmok, hideg levegő? Egy Yurei szellem jelenlétét érezheted

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 17:45
Ha néha úgy érzed, mintha valaki figyelne és hideg levegő futkos a hátadon; talán nem csak a véletlenek játéka. Ez a japán hagyományokban rengetegszer emlegetett szellem, csak apró jeleken, megmagyarázhatatlannak tűnő tüneteken keresztül érzékelhető.

Te is furcsa testi tüneteket tapasztalsz, amire nincs orvosi magyarázat, hiába vizsgáltattad ki magad? Könnyen lehet, hogy egy szellem okozza a problémáid, mégpedig egy egészen különleges típusa, a Yurei szellem. Utánajártunk, hogy pontosan mik ezek a lények, hogyan jönnek létre, hogyan öltenek testet és miként lehet megszabadulni tőlük. 

szellem, Yurei szellem, Japán, japán kultúra, japán mitológia, rajz, festmény
Mutatjuk, mik a jelei, ha egy Yurei szellem kísért
Fotó: By Brigham Young University / Wikipédia

A Yurei szellem születése

Amikor egy élet tragikusan, szenvedések árán, vagy nagy fájdalommal ér véget előfordul, hogy a lélek nem talál megnyugvást. Harag, bánat, csalódás. Ezek az érzések nem engedik, hogy átlépjen a túlvilágra. Japánban úgy tartják így születnek a szellemek, akiket Yurei néven emlegetnek.

A Yurei szó alatt „halott” vagy „elvándorolt lelket” értenek. Mivel a Yureik nyugtalan lelkek, mind egy történetet hordoznak. A szellem tehát nem ijesztegetésre szolgál csupán; egy példa és tanítás a még élők számára a fájdalomról, amit fel kell oldanunk, hogy megpihenhessen a lelkünk.

A japán szellemmítosz

A japánok számára a szellemek, nem csak egyszerű kísértethistóriák. A Yurei szellemtörténetek átszövik a mindennapi életet is. Jelen vannak: a popkultúrában, a művészetekben, régi mondákban, de még a vallási szokásokban is megjelennek. A japán folklór fontos, sokszor megjelenő rejtélyes alakjai.

A Yureiket nem látjuk, csak érzékeljük. Azonban japánban nagyon is ismert megjelenés társul a nevükhöz:

  • Fehér halotti kimonó
  • Hosszú fekete haj
  • Sápadt arc
  • Üres tekintet

Ismerős? A horrorfilm-világ egyik legikonikusabb főgonoszát is a Yureik ihlették: A kör című alkotás Samaráját. A fiatal lány tökéletes példája a kísértő léleknek, aki erőszakos halált halt.

szellem, Yurei szellem, Japán, túlvilági lény, kísértet
A japán folklórban nagyon ismert túlvilági lény a Yurei, de a beszámolók szerint nem csak a szigetországban fordul elő 
Fotó: By Sawaki Suushi / Wikipédia

Téged is kísérthet egy Yurei?

A japán hagyományok és a modern beszámolók szerint felismerhető, ha egy nyugtalan lélek látogat meg téged. Úgy tartják, ha egy szellem  megjelenik, ezek a jelek külön-külön, de egyszerre is érzékelhetőek lehetnek:

  • Hirtelen lehűlt hőmérséklet, hidegrázás, amit nem tudsz megmagyarázni
  • Szokatlan szagok érzékelése: tömjén vagy nedves föld szaga
  • Szokatlan hangok érzékelése: koppanások, esetleg suttogás
  • Kutyák, macskák furcsán fixíroznak egy pontot ok nélkül: a japán hiedelem szerint, a háziállatok sokkal szenzitívebbek a kísértetekre és túlvilági tapasztalásokra
  • Furcsa tükörképek, árnyékok: a Yurei energiája torzíthatja az árnyakat (a japán kultúra szerint; a tükrök a lelki világ átjárói)
  • Kimerültség, rémálmok: ha hosszabb ideje egy ilyen entitás jelenlétében vagy, az elveheti az energiád, és stresszt, alvási nehézségeket tapasztalhatsz

Yurei szelleműzés

A japán folklór szerint, ha egy Yurei kísért, egy ofuda nevezetű védelmi amulett lehet segítségedre. Ezeket általában az ajtók fölé, vagy a hálószobába helyezik az emberek.

Legközelebb, ha tömjén szagot érzel, ne ess rögtön pánikba! A japánok szerint, még ha egy szellem van a közelben, nem feltétlenül akar ártani. Gyakran egyszerűen csak segítségre vágyik, hogy megnyugvást találjon!

Ebben a videóban megnézheted, hogyan ábrázolják a Yureit:

