Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a legendás szakedző

A Magyar Atlétika Facebook-oldalán osztották meg a szomorú hírt, hogy életének 84. évében elhunyt Skoumal András szakedző, egyetemi adjunktus, aki az atlétikai ugrások biomechanikáját oktatta, de tevékenységéhez tartozott az összetett versenyzés elemzése, az ugróatléták edzése, az összetett versenyzés edzése, valamint az atlétikai szakmódszertani gyakorlatok tervezése is.

Skoumal András a fenti témakörökben előadásokat tartott, valamint gyakorlati órákat vezetett a Magyar Testnevelési Főiskolán, majd Egyetemen nappali és levelező edzői szakon, továbbá hazai és nemzetközi tanári és edzői továbbképzéseken.

Leghíresebb tanítványai itthon - dolgozott sokáig Katarban is, ott is meglett a munkája eredménye - az élversenyzők közül a távolugró Vanyek Zsuzsa és a magasugró Deutsch Péter, mindketten országos csúcsokat értek el a keze alatt. Atlétái összesen szabadtéren nyolc, fedett pályán pedig két felnőtt nemzeti rekordot szállítottak. Fontos volt szeretett sportágában az irodalmi munkássága is: publikált például az Atlétika újságban is. Ebből is látszik, hogy mennyi oldalról részese volt a sportok királynőjének, vagyis hogy mennyire szerette ezt az alapsportágat. Nem túlzás kijelenteni: ez volt az élete

- emelték ki a posztban.

Skoumal Andrást a családja mellett a teljes honi atlétatársadalom gyászolja.