Ezt nem láttuk jönni: Vizeletszagú bolygót fedeztek fel a tudósok

A csillagászok a Jupiterhez hasonló bolygót fedeztek fel. Az Epsilon Indi Ab légköre ammóniát tartalmaz, a felszíne felett pedig vízfelhők lebegnek – márpedig az ammónia és a víz a vizelet két elsődleges összetevője.

Az új bolygó vizeletszagú lehet

Elon Musk talán nem érdeklődik az új bolygó iránt, de a James Webb űrteleszkópot kezelő tudósok annál inkább. A Max Planck Csillagászati Intézet munkatársa, Elisabeth Matthws szerint az űrteleszkóp lehetővé teszi az ehhez hasonló bolygók tanulmányozását, de lehet ez sem elegendő.

A részletes tanulmányozáshoz azonban sokkal fejlettebb távcsövekre lenne szükségünk

- idézi Elisabeth szavait a metro.co.uk.

A tanulmányozó csapat az Epsilon Indi Ab-t a James Webb közép-infravörös műszerével vizsgálta. Tömege 7,6-szorosa a Jupiterének, de hasonló méretű és sokkal nagyobb távolságra kering a csillaga körül, mint az eddig látott exobolygók valamelyike. Hőmérséklete mínusz 70 fok és plusz 20 celsius között van.

A vízfelhők felfedezése váratlan volt, nem jellemző az exobolygó modelljére. A NASA tervezett Nancy Grace római űrteleszkópja, amely várhatóan még ebben az évtizedben felbocsátásra kerül, képes lehet az ilyen fényvisszaverő felhők közvetlenebb észlelésére.