Minden idők legnagyobb szabadulóművésze, Harry Houdini, születési nevén Weisz Erik, 1874. március 24-én született Budapesten. A magyar származású illuzionista és családja néhány évvel később vándorolt ki Amerikába. A kis Houdini pedig, egészen kisgyermek korától imádta a kihívásokat és látványos trükköket – 9 évesen már egy vándorcirkusz tagja volt. Nem csoda, hogy a bravúrok és szemfényvesztés legnagyobb mesterévé vált. Ahogyan az sem, hogy nemcsak mutatványaival, de még halálával is megannyi megmagyarázhatatlan kérdést hagyott ránk.
Bár a Houdini nevet ma már kétségtelenül Harry személyéhez kapcsoljuk, a művésznév inspirációját, és a bűvészet iránti tagadhatatlan szenvedélyét Houdini, egy francia mágus; Jean-Eugéne Robert-Houdini inspirálta. A történelem számára ez a név már nem takar mást, mint a férfit, aki bárhonnan kiszabadul.
Houdini előadóművészi pályáját kártyatrükkökkel indította, de az igazi hírnevet a bilincsekből és zárt ládákból, és más elképzelhetetlen helyzetekből való szabadulásainak köszönhette.
Fellépésein sokszor még a helyi rendőrség is közreműködött: megbilincselték, cellába zárták, megmotozták, de a nagy Houdini sosem hazudtolta meg önmagát, és mindig kiszabadult.
De nem csak a szemfényvesztéshez értett kiválóan. Bár remekül tudott lehetetlen helyekre rejtőzni – majd még lehetetlenebb módon előbukkanni – azt is pontosan tudta, hogyan keltheti fel a közönség és a sajtó figyelmét. Szponzorokat szerzett, sőt sörgyárakkal is alkut kötött: hordókat készítettek, melyből a bűvész diadalmasan kiszabadulhatott.
Természetesen a fantázia és a kreativitás mesterségét is kiválóan kellett űznie ahhoz, hogy ekkora rajongótáborra tehessen szert. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint bűvésztrükkjeinek megdöbbentő koncepciói: vízzel teli ládákból, koporsókból, de még egy partra vetett bálna gyomrából is kiszabadult.
De akkor mégis mi vethetett véget a férfi életének, aki láthatóan mindent képes volt túlélni?
A hivatalos verzió szerint, Houdini halálát vakbélgyulladás következtében kialakult hashártyagyulladás okozta. De történet máig tisztázatlan, mert boncolást sohasem végeztek, testét az új műsorához készített koporsójában szállították haza.
A hashártyagyulladást korábbi történésekhez vezették vissza, ami szerint Houdini gyomrát halálos ütések érték. A támadó kilétét azonban máig homály fedi, ezért számos legenda kering az illuzionista halála körül.
Az egyik leghíresebb hipotézis 1926. október 22-én játszódik, amikor is a szabadulóművészt meglátogatták a montreáli McGill Egyetem diákjai az öltözőjében, amíg előadására készült. A sztori szerint, az egyik diák, Jocelyn Gordon Whitehead, megkérdezte Houdinit, hogy igaz-e a hír, miszerint bármekkora ütést kibír, és amikor a bűvész igennel válaszolt, Whitehead két erős ütést vitt be gyomrába. Houdininek nem volt ideje felkészülni, izmait nem feszítette meg védekezés céljából.
Mások spiritisztákra esküsznek, akik csalásait a bűvész leplezte le. Van, akik szerint tragikus véletlen az ütések következménye miatt beállt halál. De a bérgyilkosok gyanúja is felmerült. Konkrét bizonyítékot máig sem találtak.
Mire a bűvész a kórházba került, az orvosok már nem tudták megmenteni. Houdini 1926. október 31-én, Halloween éjszakáján elhunyt.
Mielőtt végleg elment volna, feleségének megígérte, hogy a túlvilágról jelet küld majd neki. Neje, Bess 10 éven keresztül tartott szellemidéző szeánszokat, hogy felvegye férjével a kapcsolatot, de válasz sosem érkezett.
