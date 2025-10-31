Minden idők legnagyobb szabadulóművésze, Harry Houdini, születési nevén Weisz Erik, 1874. március 24-én született Budapesten. A magyar származású illuzionista és családja néhány évvel később vándorolt ki Amerikába. A kis Houdini pedig, egészen kisgyermek korától imádta a kihívásokat és látványos trükköket – 9 évesen már egy vándorcirkusz tagja volt. Nem csoda, hogy a bravúrok és szemfényvesztés legnagyobb mesterévé vált. Ahogyan az sem, hogy nemcsak mutatványaival, de még halálával is megannyi megmagyarázhatatlan kérdést hagyott ránk.

George Bernard Shaw, Nobel-díjas drámaíró szerint; a legtöbbet emlegetett nevek a világon: Jézus, Sherlock Holmes és Houdini.

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Houdini, a szabadulóművész születése

Bár a Houdini nevet ma már kétségtelenül Harry személyéhez kapcsoljuk, a művésznév inspirációját, és a bűvészet iránti tagadhatatlan szenvedélyét Houdini, egy francia mágus; Jean-Eugéne Robert-Houdini inspirálta. A történelem számára ez a név már nem takar mást, mint a férfit, aki bárhonnan kiszabadul.

Houdini előadóművészi pályáját kártyatrükkökkel indította, de az igazi hírnevet a bilincsekből és zárt ládákból, és más elképzelhetetlen helyzetekből való szabadulásainak köszönhette.

Fellépésein sokszor még a helyi rendőrség is közreműködött: megbilincselték, cellába zárták, megmotozták, de a nagy Houdini sosem hazudtolta meg önmagát, és mindig kiszabadult.

De nem csak a szemfényvesztéshez értett kiválóan. Bár remekül tudott lehetetlen helyekre rejtőzni – majd még lehetetlenebb módon előbukkanni – azt is pontosan tudta, hogyan keltheti fel a közönség és a sajtó figyelmét. Szponzorokat szerzett, sőt sörgyárakkal is alkut kötött: hordókat készítettek, melyből a bűvész diadalmasan kiszabadulhatott.

A Brama-zárakat 5 éven át gyártották, hogy olyan bilincsket hozzanak létre, melyekből valóban lehetetlen kiszabadulni kulcsok nélkül. Harry Houdininek 1 órába telt végrehajtani a lehetetlent.

Fotó: Donaldson Collection / GettyImages

Természetesen a fantázia és a kreativitás mesterségét is kiválóan kellett űznie ahhoz, hogy ekkora rajongótáborra tehessen szert. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint bűvésztrükkjeinek megdöbbentő koncepciói: vízzel teli ládákból, koporsókból, de még egy partra vetett bálna gyomrából is kiszabadult.

De akkor mégis mi vethetett véget a férfi életének, aki láthatóan mindent képes volt túlélni?

Houdini halála

A hivatalos verzió szerint, Houdini halálát vakbélgyulladás következtében kialakult hashártyagyulladás okozta. De történet máig tisztázatlan, mert boncolást sohasem végeztek, testét az új műsorához készített koporsójában szállították haza.

A hashártyagyulladást korábbi történésekhez vezették vissza, ami szerint Houdini gyomrát halálos ütések érték. A támadó kilétét azonban máig homály fedi, ezért számos legenda kering az illuzionista halála körül.