Houdini őrültebb volt, mint gondolnád - Hihetetlen tények, amit még biztos te sem tudtál a világhírű szabadulóművészről

bűvésztrükk
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 19:15
teóriaRejtélyes halálesetekHarry HoudiniHoudini
1926. október 31-én, halloween éjszakáján vesztette életét a világhírű bűvész. De Harry Houdini halálának körülményeit épp annyi rejtély és kérdés veszi körül, mint az életét. Ma sokan gyilkosságot feltételeznek a megmagyarázhatatlan történet mögött – és talán nem alaptalanul. Mutatjuk, hogy miért!
Ripszám Boglárka
Minden idők legnagyobb szabadulóművésze, Harry Houdini, születési nevén Weisz Erik, 1874. március 24-én született Budapesten. A magyar származású illuzionista és családja néhány évvel később vándorolt ki Amerikába. A kis Houdini pedig, egészen kisgyermek korától imádta a kihívásokat és látványos trükköket – 9 évesen már egy vándorcirkusz tagja volt. Nem csoda, hogy a bravúrok és szemfényvesztés legnagyobb mesterévé vált. Ahogyan az sem, hogy nemcsak mutatványaival, de még halálával is megannyi megmagyarázhatatlan kérdést hagyott ránk.

Harry Houdini fiatalon
George Bernard Shaw, Nobel-díjas drámaíró szerint;  a legtöbbet emlegetett nevek a világon: Jézus, Sherlock Holmes és Houdini.
Fotó: Roger-Viollet via AFP /  AFP

Houdini, a szabadulóművész születése

Bár a Houdini nevet ma már kétségtelenül Harry személyéhez kapcsoljuk, a művésznév inspirációját, és a bűvészet iránti tagadhatatlan szenvedélyét Houdini, egy francia mágus; Jean-Eugéne Robert-Houdini inspirálta. A történelem számára ez a név már nem takar mást, mint a férfit, aki bárhonnan kiszabadul.

Houdini előadóművészi pályáját kártyatrükkökkel indította, de az igazi hírnevet a bilincsekből és zárt ládákból, és más elképzelhetetlen helyzetekből való szabadulásainak köszönhette.

Fellépésein sokszor még a helyi rendőrség is közreműködött: megbilincselték, cellába zárták, megmotozták, de a nagy Houdini sosem hazudtolta meg önmagát, és mindig kiszabadult.

De nem csak a szemfényvesztéshez értett kiválóan. Bár remekül tudott lehetetlen helyekre rejtőzni – majd még lehetetlenebb módon előbukkanni – azt is pontosan tudta, hogyan keltheti fel a közönség és a sajtó figyelmét. Szponzorokat szerzett, sőt sörgyárakkal is alkut kötött: hordókat készítettek, melyből a bűvész diadalmasan kiszabadulhatott.

Houdini Portrait portré leláncolva
 A Brama-zárakat 5 éven át gyártották, hogy olyan bilincsket hozzanak létre, melyekből valóban lehetetlen kiszabadulni kulcsok nélkül. Harry Houdininek 1 órába telt végrehajtani a lehetetlent.
Fotó: Donaldson Collection /   GettyImages

Természetesen a fantázia és a kreativitás mesterségét is kiválóan kellett űznie ahhoz, hogy ekkora rajongótáborra tehessen szert. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint bűvésztrükkjeinek megdöbbentő koncepciói: vízzel teli ládákból, koporsókból, de még egy partra vetett bálna gyomrából is kiszabadult.

De akkor mégis mi vethetett véget a férfi életének, aki láthatóan mindent képes volt túlélni?

Houdini halála

A hivatalos verzió szerint, Houdini halálát vakbélgyulladás következtében kialakult hashártyagyulladás okozta. De történet máig tisztázatlan, mert boncolást sohasem végeztek, testét az új műsorához készített koporsójában szállították haza.
A hashártyagyulladást korábbi történésekhez vezették vissza, ami szerint Houdini gyomrát halálos ütések érték. A támadó kilétét azonban máig homály fedi, ezért számos legenda kering az illuzionista halála körül.

Mítoszok és teóriák Houdini halála körül

Harry Houdini bűvészelőadása közben
Houdini halála megválaszolatlan maradt. Épp úgy, mint lehetetlennek tűnő trükkjeinek magyarázata.
Fotó: HUM Images /   GettyImages

Az egyik leghíresebb hipotézis 1926. október 22-én játszódik, amikor is a szabadulóművészt meglátogatták a montreáli McGill Egyetem diákjai az öltözőjében, amíg előadására készült. A sztori szerint, az egyik diák, Jocelyn Gordon Whitehead, megkérdezte Houdinit, hogy igaz-e a hír, miszerint bármekkora ütést kibír, és amikor a bűvész igennel válaszolt, Whitehead két erős ütést vitt be gyomrába. Houdininek nem volt ideje felkészülni, izmait nem feszítette meg védekezés céljából. 

Mások spiritisztákra esküsznek, akik csalásait a bűvész leplezte le. Van, akik szerint tragikus véletlen az ütések következménye miatt beállt halál. De a bérgyilkosok gyanúja is felmerült. Konkrét bizonyítékot máig sem találtak.

Mire a bűvész a kórházba került, az orvosok már nem tudták megmenteni. Houdini 1926. október 31-én, Halloween éjszakáján elhunyt.

Mielőtt végleg elment volna, feleségének megígérte, hogy a túlvilágról jelet küld majd neki. Neje, Bess 10 éven keresztül tartott szellemidéző szeánszokat, hogy felvegye férjével a kapcsolatot, de válasz sosem érkezett.

Harry Houdini titokzatos élete:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
