Houdini halloweeni halála majd’ száz éve történt

Valószínűleg kevesen vannak, akik Weisz Erik nevét hallva vagy olvasva felkapják a fejüket, ám a Harry Houdini nevet gyakorlatilag az egész világ ismeri. Pedig a két név egy emberé, miután a világ máig legnagyobbra tartott illuzionistája, Harry Houdini 1874. március 24-én, Budapesten Weisz Erikként jött a világra, hogy aztán mutatványaival meghódítsa azt.

Harry Houdini a róla készült egyik leghíresebb felvételen, szabadulás előtt, talpig bilincsben. Fotó: Library of Congress / McManus-Young Collection / Wikipedia

Houdini útja a világsikerig

A kis Erik mindössze 4 esztendős volt, amikor családjával az egyesült Államokba érkezett, ahol aztán felcseperedve

cipőpucolóként,

újságkihordóként és

gyári munkásként is dolgozott.

Amerikában Ehrich Weiss formában használta a nevét, ezért aztán Harryként szólították, majd

17 évesen a francia bűvész, Jean Eugène Robert-Houdin előtt tisztelegve vette fel a Houdini nevet,

amit aztán az 1890-es évek közepén kezdett el megismerni a nagyvilág. Harry Houdini ekkor már New Yorkban élt, ahol már voltak fellépései, mígnem akkori menedzsere 1898-ban ráérzett, hogy a szabadulóművészet az, amiben igazán tehetséges. 1900. júniusban Houdini szinte mindent kockáztatva elhagyta az Egyesült Államokat és Angliába ment, ahol bemutatta a kényszerzubbonyból való szabadulószámát, ami egy csapásra hihetetlen népszerűséget hozott számára. Öt év múlva már világsztárként tért vissza az Államokba, ahol aztán szintén számos szabadulómutatványt láthatott tőle a közönség, mígnem 1926. halloween éjjelén, 54 évesen el nem érte őt a halál, amelynek körülményei máig homályosak.



A vakbele okozta a szabadulóművész halálát

Houdini állítólag egy egyetemi előadás közben jelentette ki, hogy annyira erősek a hasizmai, hogy bármilyen ütést kibírnak. Ezen felbuzdulva az egyik hallgató be is vitt neki egy ütést – minden előjel nélkül. Akkor még nem lehetett tudni, de

Houdini komoly vakbélgyulladással küzdött, amivel nem volt hajlandó orvoshoz fordulni, az egyetemen kapott gyomrost követően pedig nem sokkal, 52 éves korában ebben a gyulladásban is hunyt el 1926. október 31-én

– neve azonban örökre beíródott a legnagyobb előadóművészek közé.