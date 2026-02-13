Fekete macskától a létráig: ezért lett péntek 13-a a balszerencse napja

A péntek 13-ához kapcsolódó babona vallási és történelmi hiedelmekből alakult ki.

A félelem mögött valójában pszichológiai okok állnak: a bizonytalanságot és a rossz élményeket erre a napra vetítjük.

Nem minden kultúrában számít rossz napnak, mára inkább játékká vagy marketingfogássá vált.

Péntek 13-a a nyugati kultúrában a balszerencse szinonimája lett, amelyhez félelem, feszültség és óvatosság kapcsolódik. Valójában azonban nem egyetlen esemény okozza ezeket az érzéseket, hanem sok apró történet, szimbólum és pszichológiai reakció rakódott egymásra az évszázadok során.

Péntek 13-a a balszerencse napja

Fotó: simon jhuan / Shutterstock

Péntek 13: miért félünk tőle valójában?

Miért lett a balszerencse napja?

A 13-as szám már önmagában gyanús volt a nyugati gondolkodásban. A tizenkettő sokáig a teljességet jelentette: 12 hónap, 12 apostol, 12 csillagjegy. Ehhez képest a 13 kilóg a sorból, mintha felborítaná a rendet. A bibliai történetek is rátettek egy lapáttal: az utolsó vacsorán tizenhárman ültek az asztalnál, és Júdást, az árulót gyakran „tizenharmadikként” emlegetik.

Ehhez a számhoz kapcsolódik péntek, a nap, amikor a keresztény tanok szerint Jézust keresztre feszítették. Ennek nyomán már önmagában hordozott egyfajta baljós jelentést, a 13-as számmal párosulva így nem véletlenül lett péntek 13. a balszerencse napja.

Templomos lovagok és történelmi árnyékok

A babona egyik legismertebb történelmi kapaszkodója 1307. október 13-a, amikor IV. Fülöp francia király parancsára pénteken letartóztatták a templomos lovagokat. Habár a történészek szerint a péntek 13-hoz kötődő félelem ennél összetettebb, ez az esemény remekül beleillett a „rossz nap” narratívájába, és azóta is gyakran felbukkan magyarázatként.

Mit nem „szabad” péntek 13-án?

A hiedelmek listája meglepően hosszú, a különböző pontok pedig sokszor egymásnak is ellentmondanak. A legismertebbek szerint ezen a napon nem tanácsos:

üzletet kötni vagy szerződést aláírni;

utazni, főleg repülővel;

nagy döntéseket hozni;

zárt térben esernyőt kinyitni.

Érdekes módon sokan úgy követik ezeket az óvatossági szabályokat, hogy közben azt hajtogatják, hogy ők bizony nem babonásak. A viselkedésük viszont gyakran mást mutat.