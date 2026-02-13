Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Péntek 13. napja naptárban jelölve

Fekete macskától a létráig: ezért lett péntek 13-a a balszerencse napja

péntek 13
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 10:45
népi hiedelembabona
Van, aki ilyenkor nem ír alá szerződést, más elhalasztja az utazást, megint más csak fél szemmel néz a naptárra. Péntek 13-a különös hatással van ránk – akkor is, ha azt mondjuk, nem hiszünk a babonákban.
Bakk Lucia
A szerző cikkei
  • A péntek 13-ához kapcsolódó babona vallási és történelmi hiedelmekből alakult ki.
  • A félelem mögött valójában pszichológiai okok állnak: a bizonytalanságot és a rossz élményeket erre a napra vetítjük.
  • Nem minden kultúrában számít rossz napnak, mára inkább játékká vagy marketingfogássá vált.

Péntek 13-a a nyugati kultúrában a balszerencse szinonimája lett, amelyhez félelem, feszültség és óvatosság kapcsolódik. Valójában azonban nem egyetlen esemény okozza ezeket az érzéseket, hanem sok apró történet, szimbólum és pszichológiai reakció rakódott egymásra az évszázadok során.

Péntek 13. naptárban jelölve
Péntek 13-a a balszerencse napja
Fotó: simon jhuan /  Shutterstock 

Péntek 13: miért félünk tőle valójában?

Miért lett a balszerencse napja?

A 13-as szám már önmagában gyanús volt a nyugati gondolkodásban. A tizenkettő sokáig a teljességet jelentette: 12 hónap, 12 apostol, 12 csillagjegy. Ehhez képest a 13 kilóg a sorból, mintha felborítaná a rendet. A bibliai történetek is rátettek egy lapáttal: az utolsó vacsorán tizenhárman ültek az asztalnál, és Júdást, az árulót gyakran „tizenharmadikként” emlegetik.

Ehhez a számhoz kapcsolódik péntek, a nap, amikor a keresztény tanok szerint Jézust keresztre feszítették. Ennek nyomán már önmagában hordozott egyfajta baljós jelentést, a 13-as számmal párosulva így nem véletlenül lett péntek 13. a balszerencse napja.

Templomos lovagok és történelmi árnyékok

A babona egyik legismertebb történelmi kapaszkodója 1307. október 13-a, amikor IV. Fülöp francia király parancsára pénteken letartóztatták a templomos lovagokat. Habár a történészek szerint a péntek 13-hoz kötődő félelem ennél összetettebb, ez az esemény remekül beleillett a „rossz nap” narratívájába, és azóta is gyakran felbukkan magyarázatként.

Mit nem „szabad” péntek 13-án?

A hiedelmek listája meglepően hosszú, a különböző pontok pedig sokszor egymásnak is ellentmondanak. A legismertebbek szerint ezen a napon nem tanácsos:

  • üzletet kötni vagy szerződést aláírni;
  • utazni, főleg repülővel;
  • nagy döntéseket hozni;
  • zárt térben esernyőt kinyitni.

Érdekes módon sokan úgy követik ezeket az óvatossági szabályokat, hogy közben azt hajtogatják, hogy ők bizony nem babonásak. A viselkedésük viszont gyakran mást mutat.

Péntek 13. naptárban jelölve
A babona vallási és történelmi hiedelmekből alakult ki
Fotó: Dmitriy Prayzel / Shutterstock

A félelem lélektana: amikor a bizonytalanság ijesztőbb, mint a dátum

A 13-as számtól való irracionális félelmet triszkaidekafóbiának nevezik, a péntek 13-ától való szorongásnak pedig külön neve is van: friggatriszkaidekafóbia. Ezek nem mondvacsinált félelmek, hanem jól ismert pszichológiai jelenségek.

A péntek 13. valójában ürügy. Egy nap, amire rá lehet vetíteni a bizonytalanságtól való félelmet, a kontroll elvesztésének érzését. Ha valami rosszul sül el, könnyebb azt mondani: „persze, péntek 13-a volt”, mint elfogadni, hogy az élet néha kiszámíthatatlan.

Nem mindenhol hoz balszerencsét

Péntek 13. nem univerzális rémnap. A zsidó hagyományban a 13-as szám kifejezetten pozitív jelentésű, a péntek pedig az ünnepre való felkészülés ideje, az öröm előszobája. Más kultúrákban teljesen más számoktól tartanak – vagy egyáltalán nem tulajdonítanak jelentőséget az ilyen dátumoknak.

A modern világ tovább árnyalja a képet. A popkultúra, a filmek és a reklámok egyszerre erősítik és kifordítják a babonát. Ami régen félelmet keltett, ma gyakran marketingfogás: lottóakciók, „szerencsenapok”, különleges ajánlatok épülnek rá. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a péntek 13. babonáról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu