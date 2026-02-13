Fekete macskától a létráig: ezért lett péntek 13-a a balszerencse napja

Péntek 13-a a nyugati kultúrában a balszerencse szinonimája lett, amelyhez félelem, feszültség és óvatosság kapcsolódik. Valójában azonban nem egyetlen esemény okozza ezeket az érzéseket, hanem sok apró történet, szimbólum és pszichológiai reakció rakódott egymásra az évszázadok során.
A 13-as szám már önmagában gyanús volt a nyugati gondolkodásban. A tizenkettő sokáig a teljességet jelentette: 12 hónap, 12 apostol, 12 csillagjegy. Ehhez képest a 13 kilóg a sorból, mintha felborítaná a rendet. A bibliai történetek is rátettek egy lapáttal: az utolsó vacsorán tizenhárman ültek az asztalnál, és Júdást, az árulót gyakran „tizenharmadikként” emlegetik.
Ehhez a számhoz kapcsolódik péntek, a nap, amikor a keresztény tanok szerint Jézust keresztre feszítették. Ennek nyomán már önmagában hordozott egyfajta baljós jelentést, a 13-as számmal párosulva így nem véletlenül lett péntek 13. a balszerencse napja.
A babona egyik legismertebb történelmi kapaszkodója 1307. október 13-a, amikor IV. Fülöp francia király parancsára pénteken letartóztatták a templomos lovagokat. Habár a történészek szerint a péntek 13-hoz kötődő félelem ennél összetettebb, ez az esemény remekül beleillett a „rossz nap” narratívájába, és azóta is gyakran felbukkan magyarázatként.
A hiedelmek listája meglepően hosszú, a különböző pontok pedig sokszor egymásnak is ellentmondanak. A legismertebbek szerint ezen a napon nem tanácsos:
Érdekes módon sokan úgy követik ezeket az óvatossági szabályokat, hogy közben azt hajtogatják, hogy ők bizony nem babonásak. A viselkedésük viszont gyakran mást mutat.
A 13-as számtól való irracionális félelmet triszkaidekafóbiának nevezik, a péntek 13-ától való szorongásnak pedig külön neve is van: friggatriszkaidekafóbia. Ezek nem mondvacsinált félelmek, hanem jól ismert pszichológiai jelenségek.
A péntek 13. valójában ürügy. Egy nap, amire rá lehet vetíteni a bizonytalanságtól való félelmet, a kontroll elvesztésének érzését. Ha valami rosszul sül el, könnyebb azt mondani: „persze, péntek 13-a volt”, mint elfogadni, hogy az élet néha kiszámíthatatlan.
Péntek 13. nem univerzális rémnap. A zsidó hagyományban a 13-as szám kifejezetten pozitív jelentésű, a péntek pedig az ünnepre való felkészülés ideje, az öröm előszobája. Más kultúrákban teljesen más számoktól tartanak – vagy egyáltalán nem tulajdonítanak jelentőséget az ilyen dátumoknak.
A modern világ tovább árnyalja a képet. A popkultúra, a filmek és a reklámok egyszerre erősítik és kifordítják a babonát. Ami régen félelmet keltett, ma gyakran marketingfogás: lottóakciók, „szerencsenapok”, különleges ajánlatok épülnek rá.
