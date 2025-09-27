Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3+1 csillagjegy, amely úgy vonzza a balszerencsét, mint a mágnest

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 09:00
csillagjegybalszerencse
Bármerre járnak szorosan a sarkukban jár a balszerencse. Érdemes talán egy kicsit jobban odafigyelni ezeknek a csillagjegyeknek.
Alexa
A szerző cikkei

Láttatok már olyan embereket, akik mindig nehéz helyzetekbe kerülnek? Akár elveszítenek dolgokat, akár állandóan kimaradnak valamiből? Nos, az asztrológia szerint lehet, hogy a csillagokban van a magyarázat. Egyes csillagjegyek hajlamosabbak a balszerencsére, a peches időszakokra és a nehézségekre, mint mások. Ez nem az ő hibájuk, egyszerűen csak így alakulnak a csillagok néha. Megnézzük, mely csillagjegyek küzdenek többet a kemény helyzetekkel, és miért csíphetik el a balszerencsét. Ha a te csillagjegyed is szerepel a listán, ne aggódj, mindig van mód arra, hogy megfordítsd a helyzetet.

csillagjegy
Csillagjegyek, akik vonzzák a balszerencsét Fotó: Forrás: Freepik.com

3+1 balszerencsés csillagjegy

Skorpió

A Skorpió egy olyan csillagjegy, aki mindent szuper intenzíven él meg. Ezek az emberek erősek és kemények, de a mély érzelmeik néha balszerencsét vonzanak. Sokat gondolkodnak, és néha elvesznek a borús gondolataikban, ami a kihívásokat óriásinak tűnteti fel. A Skorpiók hihetetlenül hűségesek, de hajlamosak a haragot magukban tartani, ami elűzheti a jó szerencsét. Olyan, mintha annyira a rossz dolgokra koncentrálnának, hogy észre sem veszik a jót. Szeretik a titkokat, ami néha félreértésekhez vagy bajhoz vezethet. A világmindenség próbákat dobhat eléjük – elveszíthetnek dolgokat vagy vitákba keveredhetnek – hogy segítsen nekik fejlődni.

Ha Skorpió vagy, próbáld elengedni a rossz hangulatot és többet mosolyogni; ez kiűzheti a balszerencsét. Az erős szíved képes arra, hogy a nehéz időszakokat jobbá alakítsa egy kis reménnyel.

Szűz

A Szűz az a csillagjegy, aki imád tervezni és rendbe hozni a dolgokat. Ezek az emberek elképesztően okosak és keményen dolgoznak, de rengeteget aggódnak, ami néha balszerencsét vonz. Mindenből tökéletest akarnak, és ha nem az, kiborulnak. Ez a stressz kihívásokat generálhat, például elmulasztott feladatokat vagy eltört dolgokat. A Szűzek észrevesznek minden apró hibát, és a hibákra való fókusz vonzza a szerencsétlenséget. Nagyszerűek abban, hogy másokon segítsenek, de gyakran elfelejtik ellazítani magukat, és ez miatt a világmindenség még több nehézséget küldhet. Olyan, mintha annyira a dolgok tökéletesítésével lennének elfoglalva, hogy belebotlanak a balszerencsébe.

Ha Szűz vagy, próbálj meg lazítani és nem aggódni az apróságokon. A kemény munkád fantasztikus, de egy kis szórakozás és bizalom segíthet távol tartani a balszerencsét és fényesebb napokat hozni.

Bak

A Bak csillagjegy a kemény munkáról és a nagy célok eléréséről szól. Ezek az emberek rendkívül kitartóak és sosem adják fel, de komoly hozzáállásuk néha balszerencsét vonz. Őrült nyomást helyeznek magukra a siker érdekében, és ez miatt kihagyhatják a szórakozást, ami újabb kihívásokat hozhat. A Bakok gyakran azt gondolják, hogy mindent egyedül kell csinálniuk, és ez balszerencsét eredményezhet, például egy terv kudarcát vagy kimerültséget. A világmindenség próbákat dobhat eléjük – egy munkahelyi akadályt vagy késlekedést – hogy megtanulják, mikor kell lazítani. Makacs oldaluk tovább bonyolíthatja a helyzetet, mivel nem mindig kérnek segítséget.

Ha Bak vagy, próbálj meg egy kicsit levegőt venni és másokra támaszkodni. A kitartásod epikus, de egy kis lazítás elűzheti a balszerencsét és utat nyithat a jobb szerencsének.

Halak

A Halak egy csillagjegy, aki hihetetlenül álmodozó és kedves. Ezek a jószívű lelkek imádnak képzelődni és alkotni, de lebegő, szabad szellemiségük néha balszerencsét vonz. Előfordul, hogy kicsit elszállnak a valós élet dolgairól, például a számlák kifizetéséről vagy a pontos megjelenésről, ami kihívásokat hozhat. A Halak mindent nagyon mélyen átélnek, így könnyen beragadnak szomorú gondolatokba, ami balszerencsét vonzhat. Nagyon megbíznak másokban, ami szuper, de emiatt becsaphatják őket vagy megsérülhetnek. A világmindenség olykor próbákat dob eléjük – elveszhet valami, vagy egy barát csalódást okozhat –, hogy a földön maradjanak.

Ha Halak vagy, próbálj egy kicsit többet a valóságra koncentrálni és óvni a nagy szívedet. Az álmodozó oldalad fantasztikus, de egy kis fókusz távol tarthatja a balszerencsét és boldogabb napokat hozhat.

Az asztrológiában a Szaturnusz a leckék, a szabályok és a kemény munka bolygója. Olyan, mint egy szigorú edző a csillagjegyek számára. Néhány jegy, például a Bak és a Szűz, kapcsolódik a Szaturnuszhoz, ezért több kihívást kapnak. A Szaturnusz imád nehézségeket dobni, mint a késések vagy apró hibák, hogy erősebbé tegye az embert. Nem gonoszságból teszi, hanem azért, hogy tanulj belőle.

Amikor a Szaturnusz jelen van, előfordulhat, hogy balszerencse üti fel a fejét – eltörhet a telefon, vagy összeveszel egy baráttal. De ezek a kis buktatók lehetőségek a fejlődésre és a javulásra. Még ha a te jegyed nincs is közvetlen kapcsolatban a Szaturnusszal, néha érezheted a súlyos energiáját. A kulcs az, hogy türelmes maradj és folytasd. A Szaturnusz imádja a kemény munkát és a kitartást, szóval ne add fel. Ha szembenézel a nehézségekkel, a balszerencsét az útad részévé alakíthatod a jó szerencse felé.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu