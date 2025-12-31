Miért esznek az emberek 12 szőlőszemet szilveszter éjfélkor?

Készen állsz arra, hogy 2026-ot nagy durranással indítsd? A szilveszter régóta az az este, amikor az emberek összegyűlnek ünnepelni, visszatekinteni az elmúlt évre, illetve kívánságokat vagy fogadalmakat fogalmaznak meg.

Csupán 12 szőlőszem kell a szerencséhez szilveszterkor Fotó: Unsplash

Azonban miközben megkezdődik a visszaszámlálás, érdemes feldobni az estét, és egy kis extra varázslatot hozzáadni a szilveszteri teendők listájához. Csupán 12 szőlőszemre van szükség az egészhez, valamint be kell mászni az asztal alá. Bár bizarrul hangzik az egész, a babona szerint ez a kis rituálé szerencsét és jó sorsot hoz az év minden egyes hónapjára.

A TikTokon felkapott trend egyre nagyobb hírnévnek örvend, és már sikertörténetekből sincs hiány.

Mit takar pontosan a trend?

A szilveszteri 12 szőlőszem elfogyasztása egy szórakoztató és népszerű babona, amely sokak számára ünnepi rituálévá vált. Az elképzelés egyszerű, éjfélkor 12 szőlőszemet eszel meg, miközben minden egyes szemhez egy kívánságot társítasz a következő év egy-egy hónapjára. Azonban vannak, akik az egészet új szintre emelik, és az asztal alatt csinálják védelem céljából, miközben bevonzzák a lelki társukat.

Honnan ered a hagyomány?

A hagyomány 1880-ra nyúlik vissza, Madridba, Spanyolországba, ahol a spanyolok szőlőt ettek és pezsgőt ittak az év utolsó napján, hogy kihasználják az adott év bőséges szőlőtermését.

A 12 szőlő szerencsét hozó hagyománya később elterjedt Latin-Amerikában és azon túl is. Spanyolország egyes részein úgy hitték, hogy ez a rituálé nemcsak szerencsét és jólétet hoz, hanem elűzi a boszorkányokat és általában a rosszat is.

Mit szimbolizál a 12 szőlőszem elfogyasztása szilveszterkor?

Az éjfélkor elfogyasztott 12 szőlőszem a következő évre vonatkozó reményeket és jókívánságokat jelképezi. Minden egyes szőlőszem a közelgő év egy hónapját képviseli, és ha mindegyiket megeszed, akkor jólétet, egészséget és boldogságot hívsz be az életedbe. A szőlő önmagában is a bőség szimbóluma, ezért pozitív energiával és áldásokkal társítják.

Jó alkalom a szilveszter a rituáléra?

Bár igazából nincs rossz időpont a jó bevonzására, a szilveszter ideális arra, hogy behívd azt az energiát, amit a következő évben szeretnél megélni. Az év vége természetes lezárásérzéssel és ösztönös reménnyel tölti el az embert az új kezdetek iránt, ami különösen erőteljessé teszi ezt az időszakot a manifesztálás szempontjából - írta a People.