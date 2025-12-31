Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miért esznek az emberek 12 szőlőszemet szilveszter éjfélkor?

szilveszter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 12:00
szerencsebabona
Sok hiedelem kering arról, hogy mivel lehet bevonzani a szerencsét az új évre. Azonban egy felkapott szilveszteri trend, amihez csak szőlőre van szükség, egyre több sikertörténetnek örvend.

Készen állsz arra, hogy 2026-ot nagy durranással indítsd? A szilveszter régóta az az este, amikor az emberek összegyűlnek ünnepelni, visszatekinteni az elmúlt évre, illetve kívánságokat vagy fogadalmakat fogalmaznak meg.

Csupán 12 szőlőszem kell a szerencséhez szilveszterkor.
Csupán 12 szőlőszem kell a szerencséhez szilveszterkor  Fotó:  Unsplash

Azonban miközben megkezdődik a visszaszámlálás, érdemes feldobni az estét, és egy kis extra varázslatot hozzáadni a szilveszteri teendők listájához. Csupán 12 szőlőszemre van szükség az egészhez, valamint be kell mászni az asztal alá. Bár bizarrul hangzik az egész, a babona szerint ez a kis rituálé szerencsét és jó sorsot hoz az év minden egyes hónapjára.

A TikTokon felkapott trend egyre nagyobb hírnévnek örvend, és már sikertörténetekből sincs hiány.

Mit takar pontosan a trend?

A szilveszteri 12 szőlőszem elfogyasztása egy szórakoztató és népszerű babona, amely sokak számára ünnepi rituálévá vált. Az elképzelés egyszerű, éjfélkor 12 szőlőszemet eszel meg, miközben minden egyes szemhez egy kívánságot társítasz a következő év egy-egy hónapjára. Azonban vannak, akik az egészet új szintre emelik, és az asztal alatt csinálják védelem céljából, miközben bevonzzák a lelki társukat.

Honnan ered a hagyomány?

A hagyomány 1880-ra nyúlik vissza, Madridba, Spanyolországba, ahol a spanyolok szőlőt ettek és pezsgőt ittak az év utolsó napján, hogy kihasználják az adott év bőséges szőlőtermését.

A 12 szőlő szerencsét hozó hagyománya később elterjedt Latin-Amerikában és azon túl is. Spanyolország egyes részein úgy hitték, hogy ez a rituálé nemcsak szerencsét és jólétet hoz, hanem elűzi a boszorkányokat és általában a rosszat is.

Mit szimbolizál a 12 szőlőszem elfogyasztása szilveszterkor?

Az éjfélkor elfogyasztott 12 szőlőszem a következő évre vonatkozó reményeket és jókívánságokat jelképezi. Minden egyes szőlőszem a közelgő év egy hónapját képviseli, és ha mindegyiket megeszed, akkor jólétet, egészséget és boldogságot hívsz be az életedbe. A szőlő önmagában is a bőség szimbóluma, ezért pozitív energiával és áldásokkal társítják.

Jó alkalom a szilveszter a rituáléra?

Bár igazából nincs rossz időpont a jó bevonzására, a szilveszter ideális arra, hogy behívd azt az energiát, amit a következő évben szeretnél megélni. Az év vége természetes lezárásérzéssel és ösztönös reménnyel tölti el az embert az új kezdetek iránt, ami különösen erőteljessé teszi ezt az időszakot a manifesztálás szempontjából - írta a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu