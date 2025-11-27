Hihetetlen áttörés: szakértők állítják, hogy tudják mi történik a halál után

Egy szakértő új elméletet osztott meg arról, mi történik a halál után, mégpedig az emberi tudat működésére alapozva. Prof. Maria Stomme szerint a tudat nem pusztán az agy terméke.
A professzor úgy véli, hogy a tudat az univerzum alapvető összetevője, és ha ez igaz, akkor a telepátiát vagy a halálközeli élményeket is más megvilágításba lehetne helyezni.
Stomme szerint a tudatosság nem szűnik meg a halál pillanatában:
A tudatosság alapvető szubsztrátja nem a testtel kezdődik és nem is végződik azzal, ahogyan az óceán sem egyetlen hullám megjelenésével kezdődik, és nem is ér véget annak eltűnésével.
Stomme nincs egyedül elméletével. Sir Roger Penrose, az Oxfordi Egyetem elismert professzora - akit sokan a világ egyik legkiválóbb tudósának tartanak, és aki Stephen Hawkinggal együtt dolgozott a díjnyertes fekete lyuk kutatásokon, arra jutott- hogy a lélek a halál után is tovább létezhet.
Áttörő elképzelése szerint az agy "biológiai számítógépként", a tudat pedig a rajta futó "programként" működik - írja a Daily Star.
A vitatott elmélet alapján a lélek nem tűnik el a halállal, mert bár az agy mikrotubulusai ilyenkor elveszítik kvantumállapotukat, a bennük tárolt információ nem semmisül meg.
Dr. Stuart Hameroff így fogalmaz:
Tegyük fel, hogy a szív leáll, megszűnik a véráramlás, a mikrotubulusok pedig elveszítik kvantumállapotukat. A mikrotubulusokban lévő kvantuminformáció azonban nem semmisül meg, csupán szétoszlik és szétszóródik az egész univerzumban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.