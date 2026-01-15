Lehull a lepel, a legnagyobb jövőlátók szörnyűséget jósoltak 2026-ra

Ahogy beköszöntött a 2026-os év, ismét előtérbe kerülnek többek között Baba Vanga és Nostradamus jóslatai. Ezek a próféciák jól tükrözik félelmeinket...
Bár sok prófécia homályos és vitatott, mégis jól mutatják a globális szorongás legfőbb témáit.
Az interneten továbbra is terjed az a prófécia, mely szerint Baba Vanga 2026-ra jósolta a harmadik világháborút. Ez persze csak értelmezés kérdése, a jósnő kijelentései ugyanis konfliktusokról és emberi szenvedésről szóltak.
A 2026-hoz kötődő jóslatai között szerepel az is, hogy felerősödik a földönkívüli élet körüli diskurzus. Az űrügynökségek egyre több küldetést indítanak, és a kormányok is több információt hoznak nyilvánosságra az azonosítatlan légi jelenségekről, ami növeli a közérdeklődést. Baba Vanga jövendöléseinek egyes értelmezései szerint 2026-ban az emberiség jelentős felfedezést tehet az UFO-kkal kapcsolatban. Egyes drámai állítások szerint egy nagy, azonosítatlan objektum közelítheti meg a Földet az év későbbi részében.
Baba Vangának tulajdonítják azt a jóslatot is, hogy erős földrengések, vulkánkitörések és szélsőséges időjárási események sújtják majd a Föld szárazföldi területeinek közel nyolc százalékát.
A kifejezést széles körben szimbolikusnak tartják, nem szó szerint értelmezik. Utalhat tömeges népmozgásokra, a technológia gyors terjedésére vagy társadalmi-politikai változások által kiváltott kollektív nyugtalanságra. A „raj” gyakran kapcsolódik a digitális tömegekhez, az online mozgósításhoz és a technológia által felerősített globális reakciókhoz.
A jelenlegi konfliktusok és diplomáciai feszültségek tartós globális feszültségre utalnak az erőforrásokért, befolyásért és technológiáért folyó versenyben - állítja Athos Salomé. Az élő Nostradamus szerint továbbá óriási napviharok csaphatnak le 2026-ban, amelyek globális áramszüneteket okozhatnak.
