Hátborzongató Baba Vanga jóslat látott napvilágot, az mindent megváltoztathat

baba vanga
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 22:00
ufójóslat
A bolgár jós szerint az idegenek egy sporteseményen teszik tiszteletüket.
B. V.
A szerző cikkei

Fogy az idő, hogy Baba Vanga 2025-re vonatkozó jóslatai valóra váljanak, ami miatt most reflektorfénybe került egy dartsmérkőzés is, az Alexandra Palace-ben. A jóslat szerint itt kerülhet sor a földönkívüli élettel való találkozás nullpontjára. A bolgár látnok, aki 1911 és 1996 között élt, azt jósolta, hogy idén egy ufó jelenik meg „új fényként az égen” egy sporteseményen. Épp ezért sokan arra számítottak, hogy az idegenek a múlt pénteki, Washington DC-ben tartott 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolásán fedik fel magukat. Ez azonban nem így történt.

Baba Vanga jóslata alapján nemsokára ufó jelenhet meg az égen.
Baba Vanga jóslata alapján nemsokára ufó jelenhet meg az égen Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Baba Vanga jóslata alapján nemsokára ufó jelenhet meg az égen

Baba Vanga hátborzongatóan pontos jóslatai közé tartozik Diana hercegnő tragikus halála, a 9/11-es terrortámadás és a Covid-járvány is. Ezúttal ráadásul nincs egyedül az idegenek érkezésének várásában. A brazíliai, 38 éves Athos Salomé, az élő Nostradamus ugyanis azt közölte, idén egy távcső segítségével végre felfedezhető lesz a földönkívüli élet.  

A James Webb űrtávcsőnek köszönhetően az emberiség végre választ kaphat az idegen élet létezésének kérdésére, miközben olyan kormányok, mint az Egyesült Államok, titkosított UFO-aktákat hozhatnak nyilvánosságra. Ezek a felfedezések pedig forradalmasíthatják a világegyetemről és önmagunkról alkotott képünket

 - közölte Salomé.

Egyes szakértők szerint Baba Vanga jóslata akár már be is teljesülhetett. Bár idén még egyetlen kiemelt sporteseményen sem léptek ki idegenek egy repülő csészealjból, a világot máris megbabonázta egy titokzatos, csillagközi látogató. A 3I/ATLAS jelenleg száguld a világűrben, és jövő pénteken éri el a Földhöz legközelebbi pontját. Bár a NASA üstökösként tartja számon az objektumot, egy harvardi tudós azt állítja, hogy valójában egy idegen űrhajóról van szó, amely akár egy invázió előhírnöke is lehet, írja a DailyStar.

 

