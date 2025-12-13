Hátborzongató Baba Vanga jóslat látott napvilágot, az mindent megváltoztathat

Fogy az idő, hogy Baba Vanga 2025-re vonatkozó jóslatai valóra váljanak, ami miatt most reflektorfénybe került egy dartsmérkőzés is, az Alexandra Palace-ben. A jóslat szerint itt kerülhet sor a földönkívüli élettel való találkozás nullpontjára. A bolgár látnok, aki 1911 és 1996 között élt, azt jósolta, hogy idén egy ufó jelenik meg „új fényként az égen” egy sporteseményen. Épp ezért sokan arra számítottak, hogy az idegenek a múlt pénteki, Washington DC-ben tartott 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolásán fedik fel magukat. Ez azonban nem így történt.

Baba Vanga jóslata alapján nemsokára ufó jelenhet meg az égen Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Baba Vanga jóslata alapján nemsokára ufó jelenhet meg az égen

Baba Vanga hátborzongatóan pontos jóslatai közé tartozik Diana hercegnő tragikus halála, a 9/11-es terrortámadás és a Covid-járvány is. Ezúttal ráadásul nincs egyedül az idegenek érkezésének várásában. A brazíliai, 38 éves Athos Salomé, az élő Nostradamus ugyanis azt közölte, idén egy távcső segítségével végre felfedezhető lesz a földönkívüli élet.

A James Webb űrtávcsőnek köszönhetően az emberiség végre választ kaphat az idegen élet létezésének kérdésére, miközben olyan kormányok, mint az Egyesült Államok, titkosított UFO-aktákat hozhatnak nyilvánosságra. Ezek a felfedezések pedig forradalmasíthatják a világegyetemről és önmagunkról alkotott képünket

- közölte Salomé.

Egyes szakértők szerint Baba Vanga jóslata akár már be is teljesülhetett. Bár idén még egyetlen kiemelt sporteseményen sem léptek ki idegenek egy repülő csészealjból, a világot máris megbabonázta egy titokzatos, csillagközi látogató. A 3I/ATLAS jelenleg száguld a világűrben, és jövő pénteken éri el a Földhöz legközelebbi pontját. Bár a NASA üstökösként tartja számon az objektumot, egy harvardi tudós azt állítja, hogy valójában egy idegen űrhajóról van szó, amely akár egy invázió előhírnöke is lehet, írja a DailyStar.