5 érdekesség a hóról, amiről valószínűleg még te sem hallottál

Lehetséges, hogy nem is fehér, csak annak látszik? Számtalan érdekes tény létezik a hóval kapcsolatban, amit a legtöbben még csak nem is sejtenek. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük a legnagyobb tévhiteket és a legmeglepőbb tényeket ezzel a mesés természeti jelenséggel kapcsolatban.
Az óriási hópelyhektől kezdve a szemkápráztató hókristályokon át egészen a rózsaszín hóig, a téli csapadék minden egyes alkalommal képes ámulatba ejteni az embereket. Ugyanakkor sokkal több érdekességet rejt magában, mint azt elsőre gondolnánk. Éppen ezért most megmutatjuk azt az 5 meglepő tényt, ami biztosan meg fogja változtatni a hóról alkotott képedet.
Ugye, milyen meglepő? Hiszen a hó elsőre hófehérnek látszik. Valójában azonban a hókristályok teljesen áttetszőek, csupán nagy mennyiségben tűnnek fehérnek, mivel a fény szétszóródik a szabad szemmel szinte láthatatlan apró felületeiken. Ez a jelenség adja a hótakaró ragyogó fehérségét.
Pusztán egyetlen erőteljesebb hóvihar hozzávetőlegesen 39 millió tonna havat képes a magasba emelni. Hogy tudd, mihez viszonyítani, ez körülbelül 120 atombomba erejével vetekszik. Lenyűgöző, nemde?
Korábban már említettük a rózsaszín havat, de bizony létezik még narancssárga, sárga és zöld színű hó is. Bár az első tényünk szerint a hókristályok színtelenek, ha port vagy algákat is tartalmaznak, akkor a környéket mesébe illő tájjá varázsolhatják, és az ember könnyen egy fantáziavilágban érezheti magát.
A nyelv egy csodálatos kommunikációs eszköz, ami minden népnél más és más. Köztudott, hogy a nyelvre és a szavak kialakulására óriási hatást gyakorol a természeti környezet, mégis meglepő, hogy az alaszkai őslakosok 50 szóval tudják kifejezni a havat.
A legnagyobb feljegyzett hópelyhek 1887. január 28-án hullottak a Montana állambeli Fort Keogh-ban, amelyek a Guinness Rekordok Könyve szerint 38 centiméter átmérőjűek, illetve 20 centiméter vastagok voltak. Még elképzelni is nehéz.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért változik rózsaszínűvé az ég egy téli viharban:
