5 érdekesség a hóról, amiről valószínűleg még te sem hallottál

Lehetséges, hogy nem is fehér, csak annak látszik? Számtalan érdekes tény létezik a hóval kapcsolatban, amit a legtöbben még csak nem is sejtenek. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük a legnagyobb tévhiteket és a legmeglepőbb tényeket ezzel a mesés természeti jelenséggel kapcsolatban.

A hópelyhek tele vannak tudománnyal és furcsaságokkal / Fotó: GettyImages

A hókristályok csak nagy mennyiségben tűnnek fehérnek.

Egy-egy hóvihar hatalmas energiát képes hordozni.

Létezik rózsaszín, sárga, narancssárga és zöld hó is.

Az alaszkai őslakosoknak 50 szavuk van a hóra.

Az eddig feljegyzett legnagyobb hópelyhek óriásiak voltak.

5 meglepő tény a hóról, amitől neked is leesik az állad

Az óriási hópelyhektől kezdve a szemkápráztató hókristályokon át egészen a rózsaszín hóig, a téli csapadék minden egyes alkalommal képes ámulatba ejteni az embereket. Ugyanakkor sokkal több érdekességet rejt magában, mint azt elsőre gondolnánk. Éppen ezért most megmutatjuk azt az 5 meglepő tényt, ami biztosan meg fogja változtatni a hóról alkotott képedet.

A hó valójában átlátszó

Ugye, milyen meglepő? Hiszen a hó elsőre hófehérnek látszik. Valójában azonban a hókristályok teljesen áttetszőek, csupán nagy mennyiségben tűnnek fehérnek, mivel a fény szétszóródik a szabad szemmel szinte láthatatlan apró felületeiken. Ez a jelenség adja a hótakaró ragyogó fehérségét.

Egy-egy hóvihar óriási energiát tud hordozni

Pusztán egyetlen erőteljesebb hóvihar hozzávetőlegesen 39 millió tonna havat képes a magasba emelni. Hogy tudd, mihez viszonyítani, ez körülbelül 120 atombomba erejével vetekszik. Lenyűgöző, nemde?

A hókristályok valójában áttetszőek /Fotó: GettyImages

Létezik színes hó

Korábban már említettük a rózsaszín havat, de bizony létezik még narancssárga, sárga és zöld színű hó is. Bár az első tényünk szerint a hókristályok színtelenek, ha port vagy algákat is tartalmaznak, akkor a környéket mesébe illő tájjá varázsolhatják, és az ember könnyen egy fantáziavilágban érezheti magát.

Az alaszkai őslakosoknak 50 szavuk van a hóra

A nyelv egy csodálatos kommunikációs eszköz, ami minden népnél más és más. Köztudott, hogy a nyelvre és a szavak kialakulására óriási hatást gyakorol a természeti környezet, mégis meglepő, hogy az alaszkai őslakosok 50 szóval tudják kifejezni a havat.