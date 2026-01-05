Brutális hóviharban járt a magyar viharvadász - Galéria!

Lélegzetelállító hóvihart kapott lencsevégre egy magyar viharvadász, Erdélyben. A viharvadász elképesztő felvételeket készített a romániai Pádis-fennsíkon, az Erdélyi-szigethegység szívében. A havas hegycsúcsok, a ködbe burkolódzó fenyvesek és a tomboló szél igazi téli mesevilággá változtatták a tájat, a képeken szinte érezni lehet a dermesztő hideget és a természet nyers erejét.

A magyar viharvadász hóviharban járt Fotó: Sütő's Photography

A viharvadász nem először indul extrém körülmények közé, de ezúttal is különleges pillanatokat örökített meg a nem veszélytelen környezetben. Közben hazánkba is megérkezett a havazás, érezhetően visszaesett a hőmérséklet és egyre több helyen marad meg a hó.

A meteorológiai helyzet alapján nem kizárt, hogy az Erdélyben tomboló hóvihar hazánkba is elér. A szakértők szerint a következő napok időjárása kulcsfontosságú lesz. Ha a hideg levegő és a csapadékzóna megfelelően találkozik, akár intenzívebb havazás is kialakulhat. Addig is a viharvadász erdélyi fotói emlékeztetnek arra, milyen lenyűgöző és egyszerre kiszámíthatatlan lehet a tél a Kárpát-medencében.

Nézd meg a hóviharról készült lélegzetelállító fotókat az alábbi képre kattintva!