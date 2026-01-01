Mesevilágba illő képek: hóeséssel köszöntött be 2026

Ó, mennyire reméltük, hogy hosszú idő után 2025-ben végre fehér karácsonyunk lehet! Még december 23-án is abban bizakodtunk, hogy Szenteste fehérbe borul majd a táj. Bár az ország nyugati részén valóban szállingóztak hópelyhek, a legtöbb térség, így Budapest is hó nélkül maradt. Szilveszterkor azonban már sokkal kegyesebb volt az időjárás: amikor már senki nem számított rá megérkezett a várva-várt hóesés. A gyerekek, akiknek szülei megengedték, hogy szilveszter éjszakáján tovább fennmaradjanak, izgatottan vetették bele magukat a hógolyózásba, a hóember építésbe, de voltak olyan családok is, akik szánkó hátán ülve nézték végig az újévi tűzijátékot. Ráadásul a hó az újév első napján sem kezdett olvadni, így január elsején is folytatódhatott a móka. Mutatjuk a legkedvesebb, mesevilágba illő képeket.

Hóeséssel köszöntött be 2026: rengetegen a szabadban töltik az újév első napját / Fotó: Kocsis Zoltán

Budapesten utoljára 2002-ben volt fehér a karácsony, fehér szilveszter pedig 2010 óta nem volt a főváros környékén. Hatalmas volt tehát az öröm, amikor december 31-én napközben havazni kezdett. Ahogy beköszöntött az este, már csodálatos, egybefüggő hótakaró fedte Budapest utcáit, az izgatott kisgyerekeknek és felnőtteknek pedig nem is kellett több, azonnal kesztyűt és szánkót ragadtak. 2026 első napján mi is kilestünk a szabadba és megnéztük mekkora örömet okozott a szilveszteri hóesés Budapesten.

Hóeséssel köszöntött be 2026 - íme a legkedvesebb fényképek: