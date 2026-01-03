5 érdekesség a hóról: a fagyos téli csoda hihetetlen tulajdonságai, amiket eddig biztosan nem ismertél

Létrejöhetnek természetes hógolyók is.

A hó színe valójában nem fehér.

A hó kiváló hőszigetelő képességekkel bír.

Ritkán, de előfordulnak thundersnow-nak nevezett, különleges természeti jelenségek.

A hópelyhekről terjedő legismertebb állítás valójában csak egy mítosz.

Habár idehaza egyre kevesebb alkalommal csodálhatjuk meg a téli időszak legszebb hozadékát, még mindig élénken élnek az emlékezetünkben azok a reggelek, amikor arra ébredtünk, hogy az egész tájat fehér hótakaró fedi. Szánkóztunk, hógolyóztunk, hóembert építettünk, azt azonban nem sejtettük, mennyi titkot rejt magában a különleges téli csapadék. Alább mutatunk pár izgalmas érdekességet a hóról!

Számos érdekességet rejt a téli hótakaró

Fotó: Jack Parinussa / shutterstock

1. A természet is szeret hógolyócsatát vívni

Léteznek partszakaszok, például Szibériában és Finnországban, ahol előfordult, hogy akár 1 méter átmérőjű hólabdák keletkeztek teljesen természetes módon. A jelenséget a víz felszínén úszó jégtáblák okozták, amelyek hullámzás közben kerekded formákat gyúrnak a hóból.

2. A hó valójában nem fehér

Habár fehérnek látszik, a hó valójában átlátszó. A hópelyhek kristályai a rájuk eső fényt minden irányba szórják, ezért érzékeljük fehérnek.

3. A hó fűt

Az igluk különleges hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek, mivel a hó 95 százalékban levegőt tartalmaz, ami visszatartja a meleget. Egy hagyományosan kialakított igluban akár 20°C-kal is melegebb lehet, mint a terület átlaghőmérséklete.

A hagyományos módon készített igluk több szintből állnak. A hideg levegő pedig egy, az alsó szinten kialakított kútba süllyed, míg a meleg levegő a felső, „hálószobai” szinten marad

Fotó: Smit / shutterstock

4. Thundersnow

A thundersnow egy igen ritka időjárási jelenség, amikor a hóesést villámlás és mennydörgés kíséri. A furcsa esemény nehezen észlelhető, mivel a hó hangelnyelő tulajdonságokkal bír, így a mennydörgés nem terjed olyan messzire, mint egy hagyományos zivatar esetében. A villámok is kevésbé feltűnők a fehér hófüggöny takarásában. Mindennek ellenére a thundersnow során egyetlen nap alatt 15 cm hó is hullhat.

5. Az, hogy nincs két egyforma hópehely, csak egy mítosz

Ez talán a legismertebb érdekesség a hóról, pedig csupán egy mítosz. 1988-ban a Nemzeti Légkörkutató Központ tudósai találtak két teljesen megegyező hókristályt egy wisconsini hóviharból származó mintában. Ezenkívül laboratóriumi körülmények között is állítottak elő 100 százalékban megegyező hópelyheket.