SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hókristály közelről

5 érdekesség a hóról: a fagyos téli csoda hihetetlen tulajdonságai, amiket eddig biztosan nem ismertél

természet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 12:15
hópehelyhóesésérdekesség
Ezekről még te sem hallottál! Íme 5 érdekesség a hóról, amelyektől garantáltan le fog esni az állad!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei
  • Létrejöhetnek természetes hógolyók is.
  • A hó színe valójában nem fehér.
  • A hó kiváló hőszigetelő képességekkel bír.
  • Ritkán, de előfordulnak thundersnow-nak nevezett, különleges természeti jelenségek.
  • A hópelyhekről terjedő legismertebb állítás valójában csak egy mítosz.

Habár idehaza egyre kevesebb alkalommal csodálhatjuk meg a téli időszak legszebb hozadékát, még mindig élénken élnek az emlékezetünkben azok a reggelek, amikor arra ébredtünk, hogy az egész tájat fehér hótakaró fedi. Szánkóztunk, hógolyóztunk, hóembert építettünk, azt azonban nem sejtettük, mennyi titkot rejt magában a különleges téli csapadék. Alább mutatunk pár izgalmas érdekességet a hóról!

Hókristályok
Számos érdekességet rejt a téli hótakaró
Fotó: Jack Parinussa / shutterstock

5 meglepő érdekesség a hóról, amit még nem hallottál

1. A természet is szeret hógolyócsatát vívni

Léteznek partszakaszok, például Szibériában és Finnországban, ahol előfordult, hogy akár 1 méter átmérőjű hólabdák keletkeztek teljesen természetes módon. A jelenséget a víz felszínén úszó jégtáblák okozták, amelyek hullámzás közben kerekded formákat gyúrnak a hóból.

2. A hó valójában nem fehér

Habár fehérnek látszik, a hó valójában átlátszó. A hópelyhek kristályai a rájuk eső fényt minden irányba szórják, ezért érzékeljük fehérnek. 

3. A hó fűt

Az igluk különleges hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek, mivel a hó 95 százalékban levegőt tartalmaz, ami visszatartja a meleget. Egy hagyományosan kialakított igluban akár 20°C-kal is melegebb lehet, mint a terület átlaghőmérséklete.

Iglu a sarki fények alatt éjszaka
A hagyományos módon készített igluk több szintből állnak. A hideg levegő pedig egy, az alsó szinten kialakított kútba süllyed, míg a meleg levegő a felső, „hálószobai” szinten marad
Fotó: Smit / shutterstock

4. Thundersnow

A thundersnow egy igen ritka időjárási jelenség, amikor a hóesést villámlás és mennydörgés kíséri. A furcsa esemény nehezen észlelhető, mivel a hó hangelnyelő tulajdonságokkal bír, így a mennydörgés nem terjed olyan messzire, mint egy hagyományos zivatar esetében. A villámok is kevésbé feltűnők a fehér hófüggöny takarásában. Mindennek ellenére a thundersnow során egyetlen nap alatt 15 cm hó is hullhat.

5. Az, hogy nincs két egyforma hópehely, csak egy mítosz

Ez talán a legismertebb érdekesség a hóról, pedig csupán egy mítosz. 1988-ban a Nemzeti Légkörkutató Központ tudósai találtak két teljesen megegyező hókristályt egy wisconsini hóviharból származó mintában. Ezenkívül laboratóriumi körülmények között is állítottak elő 100 százalékban megegyező hópelyheket.

Az alábbi videóban láthatod a szibériai óriás hógolyókat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu