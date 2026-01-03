5 érdekesség a hóról: a fagyos téli csoda hihetetlen tulajdonságai, amiket eddig biztosan nem ismertél

Habár idehaza egyre kevesebb alkalommal csodálhatjuk meg a téli időszak legszebb hozadékát, még mindig élénken élnek az emlékezetünkben azok a reggelek, amikor arra ébredtünk, hogy az egész tájat fehér hótakaró fedi. Szánkóztunk, hógolyóztunk, hóembert építettünk, azt azonban nem sejtettük, mennyi titkot rejt magában a különleges téli csapadék. Alább mutatunk pár izgalmas érdekességet a hóról!
Léteznek partszakaszok, például Szibériában és Finnországban, ahol előfordult, hogy akár 1 méter átmérőjű hólabdák keletkeztek teljesen természetes módon. A jelenséget a víz felszínén úszó jégtáblák okozták, amelyek hullámzás közben kerekded formákat gyúrnak a hóból.
Habár fehérnek látszik, a hó valójában átlátszó. A hópelyhek kristályai a rájuk eső fényt minden irányba szórják, ezért érzékeljük fehérnek.
Az igluk különleges hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek, mivel a hó 95 százalékban levegőt tartalmaz, ami visszatartja a meleget. Egy hagyományosan kialakított igluban akár 20°C-kal is melegebb lehet, mint a terület átlaghőmérséklete.
A thundersnow egy igen ritka időjárási jelenség, amikor a hóesést villámlás és mennydörgés kíséri. A furcsa esemény nehezen észlelhető, mivel a hó hangelnyelő tulajdonságokkal bír, így a mennydörgés nem terjed olyan messzire, mint egy hagyományos zivatar esetében. A villámok is kevésbé feltűnők a fehér hófüggöny takarásában. Mindennek ellenére a thundersnow során egyetlen nap alatt 15 cm hó is hullhat.
Ez talán a legismertebb érdekesség a hóról, pedig csupán egy mítosz. 1988-ban a Nemzeti Légkörkutató Központ tudósai találtak két teljesen megegyező hókristályt egy wisconsini hóviharból származó mintában. Ezenkívül laboratóriumi körülmények között is állítottak elő 100 százalékban megegyező hópelyheket.
Az alábbi videóban láthatod a szibériai óriás hógolyókat:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.