Hogyan élhetünk 100 évig? Ezekre érdemes figyelni az egészséges öregedés érdekében

Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdések egyike az, hogyan élhetünk 100 évig, vagy még annál is tovább?

Hogyan élhetünk 100 évig? Most kiderül! / Fotó: Oleksandr Kondriianenko / 123RF

A szakértők úgy vélik, sokat tanulhatunk a már 100 évet megélt emberektől, hiszen az életmódbeli döntések a hosszú élettartam legfontosabb mozgatórugói közé tartoznak. Tanulmányok szerint ugyanis az élettartam mindössze 30-40 százalékát határozzák meg a genetikai tényezők, míg 60-70 százalékban az életmódunk befolyásolja, meddig és milyen minőségben élünk.

Hogyan élhetünk tehát 100 évig?

A geriátriában, avagy az öregkori gyógyászatban egyre inkább az „egészséges öregedés” kifejezést használják a „hosszú élettartam” helyett. Ez ugyanis nem csupán a hosszabb életet jelenti, hanem a jó fizikai, mentális és társas egészség megőrzését is.

A szakértők szerint az egészséges öregedés öt kulcseleme:

a rendszeres testmozgás,

az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás,

a halláskárosodás időben történő felismerése és kezelése,

a társas kapcsolatok fenntartása,

valamint a dohányzás kerülése, illetve a szív- és érrendszeri kockázatok megfelelő kezelése.

Nincs egyébként ideális életkor arra, amikor érdemes geriáterhez fordulni. A szakemberek szerint nem az életkor a döntő, hanem az, hogy az illető mennyire képes önállóan ellátni a mindennapi feladatait.

A családtagoknak viszont érdemes figyelniük az olyan jelekre, mint például, ha egy szerettüknek nehézséget okoz lépést tartani a beszélgetések során, emlékezni a fontos dolgokra, befizetni a számlákat, megjelenni az időpontokon vagy időben bevenni a gyógyszereit.

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy az emlékezet, az ítélőképesség vagy a viselkedés megváltozása már befolyásolja a mindennapi életet, esetleg megzavarja a megszokott tevékenységeket, vagy ha egy családtag aggodalmát fejezi ki, érdemes mielőbb orvosi vizsgálatot kérni - írja a New York Post.