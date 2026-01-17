Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
10 megdöbbentő dolog, amit nem tudtál Chicago rossz fiújáról, Al Caponéról

10 megdöbbentő dolog, amit nem tudtál Chicago rossz fiújáról, Al Caponéról

gengszter
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 19:45
al caponebörtönAlcatrazszesztilalom
A legismertebb amerikai gengszter neve egyet jelent a szesztilalom alatti Chicagóval, a bandaháborúkkal és a gengszterromantikával. Kevesebben tudják azonban, hogy Al Capone tudatosan építette fel az imidzsét, mint közszereplő, akinek megítélése jóval összetettebb, mint amit a legendák sugallnak. Elárulunk róla 10 érdekességet, amit még biztos nem tudtál róla!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az 1899. január 17-én született Al Capone életútja szorosan összefonódott az 1920-as évek Amerikájának társadalmi és gazdasági feszültségeivel. A szesztilalom időszaka ideális terepet biztosított számára, hogy az alvilág egyik legbefolyásosabb alakjává váljon Chicagóban. Bár a neve elsősorban erőszakkal és bűnözéssel forrt össze, kortársai közül sokan nem egy kegyetlen bandavezért, hanem egy ügyesen lavírozó, karizmatikus figurát láttak benne.

AL Capone portréja 1930-ból.
Az 1899. január 17-én született Al Capone kora egyik legismertebb "közszereplője" volt
Fotó: wikipédia
  • Al Capone tudatosan építette közszereplői imázsát, és sokáig nem számított közutálat tárgyának.
  • A szesztilalom és a gazdasági válság idején  a nyilvánosság szemében egyszerre volt bűnöző és „antihős”.
  • Luxuséletmódja, betegségei és az adóhatóság végül gyors bukáshoz vezettek.

Ki volt az igazi Al Capone?

Al Capone tudatosan épített nyilvános szerepe jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy alakja már életében legendává váljon. Öszegyűjtöttünk 10 érdekes tényt, amit egészen biztos nem tudtál a legismertebb chicagói gengszterről.

Al Capone fogvatartotti aktája az Alcatraz börtönből.
Al Capone fogvatartotti aktája az Alcatraz börtönből, amelynek másolatát ma szuvenírként is meg lehet vásárolni
Fotó: wikipédia

Korán sodródott a bűnözés felé

Fiatalon otthagyta az iskolát, utcai bandákkal kezdett lógni, majd egy tapasztaltabb gengszter irányítása alatt tanulta ki a „szakmát”.

Nem volt általánosan gyűlölt figura

A rendőrség és a rivális bandák rettegték, de a közvélemény jelentős része inkább kíváncsisággal figyelte. Sokak szemében afféle szabályszegő, vagabund üzletember volt.

Tudatosan kerülte a „vad gengszter” képet

Nyilvánosan udvarias, visszafogott emberként viselkedett, aki legitim vállalkozónak szeretett látszani, nem pedig brutális bűnözőnek.

Munkanélküliek állnak sorban Al Capone népkonyhája előtt 1931-ben.
Munkanélküli emberek sora kígyózik az Al Capone által Chicagóban nyitott népkonyha előtt a nagy gazdasági világválság idején, 1931 februárjában
Fotó: wikipédia

A válság idején népkonyhákat működtetett

A Chicagóban működtetett népkonyhák azonban nem együttérzésből születtek, hanem a közvélemény befolyásolását szolgálták. A sajtó egy része mégis olyan figuraként ábrázolta, aki ott segít, ahol az állam kudarcot vallott.

A szesztilalom valójában az imázsát erősítette

Mivel az alkoholfogyasztás továbbra is széles körben elfogadott volt, sok amerikai nem erkölcsi kérdésként, hanem praktikus szolgáltatásként tekintett a szesztilalom alatti csempészetre.

Kora egyik legjobban védett autójával járt

Páncélozott Cadillac-je golyóálló üvegekkel és speciális átalakításokkal készült, messze megelőzve a kor biztonsági szintjét.

A gyors pénz volt a veszte

Birodalma elképesztő bevételeket termelt, de a pazarló életmód és a figyelmetlenség miatt végül az adóhatóság buktatta le, 1931. október 17-én 11év börtönre ítélték a világ leghíresebb bűnözőjét. 

Hozzá kötődik a „pénzmosás” fogalma 

Illegális bevételeit látszólag tisztességes vállalkozásokon keresztül forgatta vissza, bár máig vitatott, de innen eredhet a hozzá köthető kifejezés, a pénzmosás.

A börtönben zenélni tanult – sikertelenül

Az Alcatrazban bendzsózni kezdett, de olyan rosszul játszott, hogy még a rabzenekarba sem akarták bevenni.

Al Capone figurája egy bendzsóval az Alcatraz cellájában.
Al Capone Alcatraz-beli börtöncellája a múzeummá alakított fegyház egyik legtöbbek által felkeresett része
Fotó: Anton_Ivanov / shutterstock

A magánélete lassan felőrölte

Nők, drogok és kezeletlen betegségek, például szifilisz kísérték végig az életét, amelyek végül súlyos szellemi és testi leépüléshez vezettek.

Nézd meg a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu