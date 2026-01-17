10 megdöbbentő dolog, amit nem tudtál Chicago rossz fiújáról, Al Caponéról

Az 1899. január 17-én született Al Capone életútja szorosan összefonódott az 1920-as évek Amerikájának társadalmi és gazdasági feszültségeivel. A szesztilalom időszaka ideális terepet biztosított számára, hogy az alvilág egyik legbefolyásosabb alakjává váljon Chicagóban. Bár a neve elsősorban erőszakkal és bűnözéssel forrt össze, kortársai közül sokan nem egy kegyetlen bandavezért, hanem egy ügyesen lavírozó, karizmatikus figurát láttak benne.

Az 1899. január 17-én született Al Capone kora egyik legismertebb "közszereplője" volt

Fotó: wikipédia

Al Capone tudatosan építette közszereplői imázsát, és sokáig nem számított közutálat tárgyának.

A szesztilalom és a gazdasági válság idején a nyilvánosság szemében egyszerre volt bűnöző és „antihős”.

Luxuséletmódja, betegségei és az adóhatóság végül gyors bukáshoz vezettek.

Ki volt az igazi Al Capone?

Al Capone tudatosan épített nyilvános szerepe jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy alakja már életében legendává váljon. Öszegyűjtöttünk 10 érdekes tényt, amit egészen biztos nem tudtál a legismertebb chicagói gengszterről.

Al Capone fogvatartotti aktája az Alcatraz börtönből, amelynek másolatát ma szuvenírként is meg lehet vásárolni

Fotó: wikipédia

Korán sodródott a bűnözés felé

Fiatalon otthagyta az iskolát, utcai bandákkal kezdett lógni, majd egy tapasztaltabb gengszter irányítása alatt tanulta ki a „szakmát”.

Nem volt általánosan gyűlölt figura

A rendőrség és a rivális bandák rettegték, de a közvélemény jelentős része inkább kíváncsisággal figyelte. Sokak szemében afféle szabályszegő, vagabund üzletember volt.

Tudatosan kerülte a „vad gengszter” képet

Nyilvánosan udvarias, visszafogott emberként viselkedett, aki legitim vállalkozónak szeretett látszani, nem pedig brutális bűnözőnek.

Munkanélküli emberek sora kígyózik az Al Capone által Chicagóban nyitott népkonyha előtt a nagy gazdasági világválság idején, 1931 februárjában

Fotó: wikipédia

A válság idején népkonyhákat működtetett

A Chicagóban működtetett népkonyhák azonban nem együttérzésből születtek, hanem a közvélemény befolyásolását szolgálták. A sajtó egy része mégis olyan figuraként ábrázolta, aki ott segít, ahol az állam kudarcot vallott.

A szesztilalom valójában az imázsát erősítette

Mivel az alkoholfogyasztás továbbra is széles körben elfogadott volt, sok amerikai nem erkölcsi kérdésként, hanem praktikus szolgáltatásként tekintett a szesztilalom alatti csempészetre.