Az Alcatraz leghíresebb foglyai – galéria

Az Alcatrazban raboskodott minden idők leghíresebb gengsztere, Al Capone is. A hírhedt börtön a San Francisco-öböl közepén, egy szigeten található. Eleinte világítótorony állt itt, majd katonai erődítmény. Ebből lett később a börtön. Az Alcatraz arról volt hírhedt, hogy a legkegyetlenebb és legproblémásabb rabokat zárták ide. Ez volt az egyik legszigorúbban őrzött börtön az USA-ban 1934 és 1963 között működött.

Alcatraz, a leghíresebb börtön Fotó: Roger-Viollet via AFP

Többen is más börtönökből kerültek ide. Azért, mert azokból sikeresen megszöktek. Az Alcatraz azonban olyan börtönként vonult be a történelembe, ahonnan képtelenség megszökni. Ha valakinek sikerült is túl jutni a kőkemény őrökön, a tengeren keresztül kellett kijutnia a partra. A nagy sodrású és jéghideg vízben erre nem sok esélye volt.

Ennek ellenére persze sokan megpróbálták a szökést. Olyan rabok voltak itt, akik tudták, másképp nem szabadulhatnak ki. Egész életükben félelem nélkül öltek és raboltak. Az Alcatraz csak még kegyetlenebbé tette őket.

Az Alcatraz a világ legjobban őrzött börtöne volt Fotó: Gili Yaari

Most megmutatjuk, kik voltak az Alcatraz leghírhedtebb rabjai.

Clarence Victor Carnes – A kölyök

Ő volt a legfiatalabb rab az Alcatrazban. 16 éves korában került be. Fiatal kora ellenére legendás volt kegyetlenségéről. Számos fegyveres rablást követett el, és a legkisebb bűntudat nélkül lőtt fejbe bárkit, ha arra volt szükség. Ő is megpróbált szökni, de ebből börtönlázadás lett, ami miatt 99 évvel hosszabbították meg a büntetését.

Robert Stroud – Az ornitológus

Ő is más börtönökben raboskodott, ingerlékeny természete miatt több rabtársát és őrt is megölt. Amikor rájöttek, nem tudják megfegyelmezni, akkor tették az Alcatrazba. Itt is rettegtek tőle. Azonban annyira szerette a madarakat, hogy két könyvet is írt róluk.

Frank Lee Morris – Aki kitervelte az évszázad szökését

Ő mindent csinált, ami törvénytelen: bankrablás, kábítószer kereskedelem, illegális bunyó. Emellett egy tökéletes szökési tervet is kieszelt. Három társával két évig tervezték a szökés . Ő azonban egy véletlen miatt nem tudott a többiekkel tartani.

George R. Kelly – A géppisztolyos