Miért lát sok ember fényalagutat a halálközeli élménye során?

Akár filmben vagy könyvben, akár a való életben történik, a halálközeli élményekhez gyakran társul egy alagút, aminek végén ott az a tipikus fény. Míg egyesek ezt a képet a túlvilági élet megpillantásának szinonimájaként írják le, valójában lehet tudományos magyarázata annak, hogy az emberek fényt látnak az alagút végén.

Sokan a halálközeli élmény során fényt látnak egy alagút végén / Illusztráció: pexels.com

Halálközeli élmény: van fény az alagút végén?

Amikor valaki halálközeli állapotban van, a teste számos gyors változáson megy keresztül. Ez magába foglalatja az életfunkciók hanyatlását, például a pulzusszám csökkenését, aminek eredményeként kevesebb oxigén jut az agyhoz. Egyeseknél csökken a testhőmérséklet, légzésük pedig szabálytalan vagy felületes lesz.

Nemcsak a szervek és a test megy keresztül változáson, hanem az agyunk is. A Michigani Egyetem egyik tanulmánya megfigyelte, hogy a haldoklók agya jelentős aktivitásbeli ugrást eredményez. A tanulmány során négy haldokló beteget tanulmányoztak, és két agy esetében percekkel a halál beállta előtt megugrott az aktivitás.

Az aktivitás továbbá hasonló volt egy élő ember aktív gondolkodásbeli állapotához. Ezt a változást a gammahullámok hozzák létre, az egyik betegnél pedig az aktivitás a háromszorosára nőtt.

Jimo Borjigin, az egyetem egyik munkatársa szerint az illető agya ekkor lépett bele egy ,,fedett tudat"-ba, amely közvetlenül az ember halála előtt kel életre. Szerinte az egyének, akik halálközeli élményekkel néznek szembe, emlékezhetnek arra, hogy a halálközeli állapotban mit láttak vagy tapasztaltak, sőt magukat is láthatják öntudatlan állapotban.

Szeretnénk olyan körülmények között tanulmányozni embereket, amelyek nem ennyire pusztítóak — ahol biztosan tudjuk, hogy a páciensek túl fogják élni, és később el tudják mesélni a történetet, össze tudják kapcsolni az agyi mintázataikat a szubjektív élményeikkel

- idézi a Mirror Jimo professzort.

Korábban patkányokon is kísérleteztek és a halál beállta előtt jelentősen megugrott a szerotoninszint az agyukban. Ez egy pszichiátriai rendellenesség és hallucinációkhoz vezethet, így nehéz megállapítani, hogy a patkányok ugyanazt élik-e át, mint az emberek.