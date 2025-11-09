Hátborzongató halálközeli élmények: emberek, akik kijátszották a kaszást

A halálközeli élmények olyan tapasztalatok, amelyekről a klinikai halálból visszatérő személyek tudnak mesélni, akik általában teljesen elképesztő jelenségekről számolnak be, például, hogy egy vakítóan fényes alagúton sétáltak át.

Vannak olyan emberek, akik kijátszották a kaszást, és megosztják a halálközeli élményekről szerzett tapasztalataikat.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Mik azok a halálközeli élmények?

Az ezzel kapcsolatos beszámolók azonban sok esetben vallási és spirituális magyarázatokra is kitérnek, ezek pedig olyan vitákhoz vezetnek, amelyek azt a kérdést feszegetik: vajon fennmaradhat-e az emberi tudat a halál után?

Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egyre gyakoribb, hogy a szakemberek képesek visszahozni az embereket a halálból, még akkor is, ha testük kezdi teljesen feladni a küzdelmet. Ezeknek a betegeknek egy része viszont képes felidézni az ébredésük előtt lezajló eseményeket, amelyek olykor nagyon bizarrak, de egyben felemelőek tudnak lenni. A halálközeli élmény tehát egy olyan tapasztalat, amiről azok a személyek beszámolnak be, akik halálközeli állapotba kerültek.

A halálközeli élmények közös jellemzői

Bár a halálközeli élmények egyénről egyénre változhatnak, mégis van néhány jellemzőjük, amelyek többször is előkerülnek. Nagyon sok beszámolóban ugyanis felbukkant a béke és nyugalom érzése, míg másoknál a testen kívüli élmény játszik fontos szerepet. Ezeken kívül pedig gyakori a családtagokkal, különös lényekkel lényekkel és angyalokkal való találkozás is.

Ez a 3 ember kijátszotta a kaszást

Furcsa, túlvilági lénnyel való találkozás

Egy férfi, akinek leállt a szíve és az agyi aktivitása is, arról számolt be, hogy egy empatikus lény jelent meg előtte, aminek a jelenléte kellemes érzéssel töltötte el.

Orvosi szempontból a halálközeli élmény intenzív, tudatosnak tűnő élmények sorozata, amely a test és az agy működésének kritikus határhelyzeteiben lép fel.

Fotó: Kitreel / Shutterstock

Lebegés a föld fölött

Egy a halál küszöbén álló nő azt állította, hogy a teste a föld felett lebegett és külső szemmel látta a körülötte járkáló orvosokat és hallotta, amit mondanak.

Teljes béke és nyugalom

Egy beteg súlyos vérszegénységben szenvedett, mielőtt elájult volna. Elmondása szerint ezt követően mérhetetlen nyugalom kerítette hatalmába és érezte, hogy az lesz az utolsó napja. Nem sokkal később egy kórházban ébredt fel, ahol egyetlen kérdés járt csak a fejében: Ez a mennyország?