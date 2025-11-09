Hátborzongató halálközeli élmények: emberek, akik kijátszották a kaszást

A halálközeli élmények olyan tapasztalatok, amelyekről a klinikai halálból visszatérő személyek tudnak mesélni, akik általában teljesen elképesztő jelenségekről számolnak be, például, hogy egy vakítóan fényes alagúton sétáltak át.
Az ezzel kapcsolatos beszámolók azonban sok esetben vallási és spirituális magyarázatokra is kitérnek, ezek pedig olyan vitákhoz vezetnek, amelyek azt a kérdést feszegetik: vajon fennmaradhat-e az emberi tudat a halál után?
Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egyre gyakoribb, hogy a szakemberek képesek visszahozni az embereket a halálból, még akkor is, ha testük kezdi teljesen feladni a küzdelmet. Ezeknek a betegeknek egy része viszont képes felidézni az ébredésük előtt lezajló eseményeket, amelyek olykor nagyon bizarrak, de egyben felemelőek tudnak lenni. A halálközeli élmény tehát egy olyan tapasztalat, amiről azok a személyek beszámolnak be, akik halálközeli állapotba kerültek.
Bár a halálközeli élmények egyénről egyénre változhatnak, mégis van néhány jellemzőjük, amelyek többször is előkerülnek. Nagyon sok beszámolóban ugyanis felbukkant a béke és nyugalom érzése, míg másoknál a testen kívüli élmény játszik fontos szerepet. Ezeken kívül pedig gyakori a családtagokkal, különös lényekkel lényekkel és angyalokkal való találkozás is.
Egy férfi, akinek leállt a szíve és az agyi aktivitása is, arról számolt be, hogy egy empatikus lény jelent meg előtte, aminek a jelenléte kellemes érzéssel töltötte el.
Egy a halál küszöbén álló nő azt állította, hogy a teste a föld felett lebegett és külső szemmel látta a körülötte járkáló orvosokat és hallotta, amit mondanak.
Egy beteg súlyos vérszegénységben szenvedett, mielőtt elájult volna. Elmondása szerint ezt követően mérhetetlen nyugalom kerítette hatalmába és érezte, hogy az lesz az utolsó napja. Nem sokkal később egy kórházban ébredt fel, ahol egyetlen kérdés járt csak a fejében: Ez a mennyország?
Egy másik ember arról számolt be, hogy 6 éves korában meg kellett műteni a manduláját, mivel vérzési rendellenességgel küzdött. Bár néha voltak vérzéses rohamai, amiket könnyebben átvészelt, karácsony előtt azonban megtörtént a baj. Ezt követően minden elsötétült előtte, majd fényt és melegséget érzett, amikor a klinikai halál állapotába került, az orvosoknak viszont sikerült őt visszahozniuk az élők közé.
A legtöbb halálközeli élmény kellemes érzéssel és nyugalommal tölt el, miközben sokan elhunyt szeretteikkel vagy magával Istennel is találkoznak. Léteznek azonban olyan beszámolók, amelyek rémisztő epizódokat tartalmaznak.
Tehát kérdést vet fel az is, vajon mitől függ, hogy valakinek kellemes vagy pokoli élményekben van része? Néhányan abból indulnak ki, hogy vannak jó és rossz emberek, ennek ellenére a feltételezés nem támasztható alá a betegek élettörténeteivel. Ezért még mindig nincs megfelelő magyarázat arra, hogy egyeseknek miért vannak borzalmas, míg másoknak kellemes látomásaik.
Az alábbi videóban egy szakértő beszél arról, hogy valósak-e a halálközeli élmények:
