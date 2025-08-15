Ijesztő, mennyi helyen láttak már ufót: itt a magyar ufótérkép

Bár perdöntő bizonyíték továbbra sincs a kérdésben, hogy léteznek-e a kicsi zöld emberkék, azaz a földönkívüliek, de rendszeresen napvilágot látnak olyan hírek, amelyek különböző, megmagyarázhatatlan észlelésekről szólnak. Nincs ez másként Magyarországon sem, miután kis hazánkban is folyamatosan előtérbe kerülnek olyan hírek, amelyek furcsa égi objektumokról, vagy akár harmadik típusú találkozásokról szólnak. A magyar ufótérképen bemutatjuk, hogy melyek azok a helyszínek, ahol jó eséllyel összefuthatsz egy repülő csészealjjal.

Magyarországon is számtalan helyen észleltek már repülő csészealjakat - derül ki a magyar ufótérképből. Fotó: New Africa / Shutterstock



Itt a nagy magyar ufótérkép: ide menj, ha földönkívüliekkel találkoznál!

Ha esetleg akad még olyan ember, akinek nem sikerült dűlőre jutnia azt illetően, hogy léteznek-e földönkívüliek vagy sem, azoknak összeszedtük azokat a magyarországi helyszíneket, ahol észleltek már ufókat – vagy legalábbis valami olyasmit, amire nem tudnak racionális magyarázattal szolgálni.

A J. Allen Hynek által kidolgozott típusbesorolás szerint:

Első típusú találkozásnak minősül, amikor valaki egy jól kivehető, tőle kevesebb mint 150 méterre lévő ismeretlen repülő tárgyat észlel.

minősül, amikor valaki egy jól kivehető, tőle kevesebb mint 150 méterre lévő ismeretlen repülő tárgyat észlel. Második típusú találkozásnak azt hívjuk, amikor a körülményekből ufóaktivitásra lehet következtetni.

azt hívjuk, amikor a körülményekből ufóaktivitásra lehet következtetni. Harmadik típusú találkozásról akkor beszélünk, amikor az ember észleli magát az idegen létformát.



Pilis (Piliscsév / Pilisszántó)

Az „ősi magyar szent hegy” és a hozzá kapcsolódó legendák termékeny táptalajt nyújtanak az ufó-hívők számára is: vannak teóriák, miszerint ez a terület és az alatta húzódó földalatti járatok és barlangok jelentik „Magyarország szívcsakráját”. Az itt élő, 68 éves Dezső bácsi is tapasztalt már furcsa dolgokat, egészen pontosan egy fekete színű, háromszög alakú repülő tárgyat a szántóföldek felett.



A tárgy aztán eltűnt. Azóta minden hajnalban ki van készítve a telefon az asztalra, hátha sikerül lencsevégre kapnom valami érdekeset

– árulta el az észlelést követően az idős férfi fia, Ádám.

Mesztegnyő

A Somogy vármegyei településen nőtt fel és ma is ott él Zsuzsanna, aki azt állítja:

az idegenek már hosszú évtizedek óta kapcsolatban állnak vele.

A ma már 70 éves asszony így mesélt erről a Borsnak:



Gyerekkorom óta látogatnak a földönkívüliek. Tizenkét éves voltam, amikor először tapasztaltam fizikai kontaktust velük. Szerintem gerincvelőmintát vehettek tőlem, mert utána napokig nem tudtam lehajolni, csak ülve tudtam felvenni a cipőmet

– állítja az idős asszony.