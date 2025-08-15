Ijesztő, mennyi helyen láttak már ufót: itt a magyar ufótérkép

Bár perdöntő bizonyíték továbbra sincs a kérdésben, hogy léteznek-e a kicsi zöld emberkék, azaz a földönkívüliek, de rendszeresen napvilágot látnak olyan hírek, amelyek különböző, megmagyarázhatatlan észlelésekről szólnak. Nincs ez másként Magyarországon sem, miután kis hazánkban is folyamatosan előtérbe kerülnek olyan hírek, amelyek furcsa égi objektumokról, vagy akár harmadik típusú találkozásokról szólnak. A magyar ufótérképen bemutatjuk, hogy melyek azok a helyszínek, ahol jó eséllyel összefuthatsz egy repülő csészealjjal.
Ha esetleg akad még olyan ember, akinek nem sikerült dűlőre jutnia azt illetően, hogy léteznek-e földönkívüliek vagy sem, azoknak összeszedtük azokat a magyarországi helyszíneket, ahol észleltek már ufókat – vagy legalábbis valami olyasmit, amire nem tudnak racionális magyarázattal szolgálni.
A J. Allen Hynek által kidolgozott típusbesorolás szerint:
Az „ősi magyar szent hegy” és a hozzá kapcsolódó legendák termékeny táptalajt nyújtanak az ufó-hívők számára is: vannak teóriák, miszerint ez a terület és az alatta húzódó földalatti járatok és barlangok jelentik „Magyarország szívcsakráját”. Az itt élő, 68 éves Dezső bácsi is tapasztalt már furcsa dolgokat, egészen pontosan egy fekete színű, háromszög alakú repülő tárgyat a szántóföldek felett.
A tárgy aztán eltűnt. Azóta minden hajnalban ki van készítve a telefon az asztalra, hátha sikerül lencsevégre kapnom valami érdekeset
– árulta el az észlelést követően az idős férfi fia, Ádám.
A Somogy vármegyei településen nőtt fel és ma is ott él Zsuzsanna, aki azt állítja:
az idegenek már hosszú évtizedek óta kapcsolatban állnak vele.
A ma már 70 éves asszony így mesélt erről a Borsnak:
Gyerekkorom óta látogatnak a földönkívüliek. Tizenkét éves voltam, amikor először tapasztaltam fizikai kontaktust velük. Szerintem gerincvelőmintát vehettek tőlem, mert utána napokig nem tudtam lehajolni, csak ülve tudtam felvenni a cipőmet
– állítja az idős asszony.
A Veszprém vármegyei településen a mai napig katonai repülőtér működik, a helyiek szerint pedig már többször is szálltak fel onnan vadászgépek azért, hogy „elkapjanak” egy-egy azonosítatlan repülő tárgyat. Legutóbb pedig egy titokzatos, vibráló kék fényt rögzített egy helyi lakos a mobiltelefonjával, amelyen jól látható a fény villanása, amely pár másodpercre bevilágítja az égboltot.
A csornai ufóészlelések – merthogy több is volt – esetében elmosódik a határ a paranormális és a földönkívüli között. A 44 éves Ágnes és családja már többször is tapasztalt furcsa fényeket a kertjükben, ahová – állításuk szerint – már le is szálltak az ufók. Az általuk látott rejtélyes fénycsík azóta többször vissza is tért hozzájuk.
