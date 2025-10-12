Halloweeni dekoráció fillérekből: így varázsolj hátborzongató hangulatot otthon

Magyarországon a halloween még mindig megosztó ünnep, ugyanakkor egyre többen szerveznek baráti összejöveteleket mindenszentek éjszakáján, vagy csak feldobják a lakást valamilyen hátborzongató díszítéssel. Mutatjuk, hogyan készíthetsz fillérekből is látványos dekorációt.

Halloweeni dekorációt otthon is egyszerűen készíthetsz.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Így készíts halloweeni díszeket otthon

Ha halloweenpartit tartunk, általában előre tudjuk, milyen hangulatot szeretnénk. Ilyenkor előkerülnek a faragott tökök, a mű pókhálók, a boszorkánykalapok, és persze a rémisztő sminkek vagy jelmezek. Azok, akik szeretik a borzongást, ilyenkor igazán kiélhetik a fantáziájukat, és egy estére egy saját gyártású horrorfilmbe csöppenhetnek. A boltok ebben az időszakban rengeteg édességet és dekorelemet kínálnak, ám ezek gyakran drágák. Sokkal olcsóbban megúszhatjuk, ha mi magunk készítünk díszeket otthon, abból, ami éppen kéznél van. Hoztuk néhány ötletet!

A töklámpás elengedhetetlen kellék.

Fotó: katarinag / Shutterstock

Mini töklámpás pillanatok alatt

A befőttesüveg igazi kincs, ha halloweeni dekorációról van szó.

Hozzávalók: üres befőttesüveg, narancssárga akrilfesték, fekete filc, mécses vagy LED gyertya

Elkészítés: mosd el alaposan az üveget, majd fesd le narancssárgára. Ha sietsz, festék helyett narancssárga selyempapírt is ragaszthatsz a felületre. Ehhez hígított PVA- (iskolaragasztó) vagy dekupázsragasztót használj: kend fel vékonyan, simítsd rá a papírt, és egy puha ecsettel óvatosan igazítsd el, hogy ne gyűrődjön. Száradás után rajzolj az üvegre fekete szemeket és egy széles vigyort, majd tedd bele a mécsest vagy LED gyertyát – kész is a saját töklámpás.

Befőttesüvegből kísérteteket is készíthetsz.

Fotó: Maxim Catana / Shutterstock

Kísértetek befőttesüvegből

Ha a töklámpások mellett egyéb hátborzongatón világító dekorelemre vágysz, a gézzel betekert üveg jó választás lehet.

Hozzávalók: befőttesüveg, fehér géz vagy fásli, ragasztó, mozgó szemek, mécses vagy LED fény

Elkészítés: csavard körbe a tiszta üveget a gézzel, mintha múmiát készítenél. Ragaszd fel a szemeket, majd helyezz az üveg belsejébe egy mécsest vagy LED-sort. Sötétben olyan hatást kelt majd, mintha egy apró szellem világítana a polcodon.

Extra ötlet: ha laminált portréfotót simítasz el egy vízzel és ételfestékkel megtöltött üveg belső falán, az olyan hatást kelt majd, mintha egy fejet tartósítottál volna benne – garantáltan a buli sztárdekorja lesz.