Halloweeni dekoráció fillérekből: így varázsolj hátborzongató hangulatot otthon

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 11:15
Nem kell vagyonokat költeni ahhoz, hogy a lakás rémisztő bulihelyszínné változzon. Már néhány egyszerű tárggyal is hátborzongató hangulatot lehet teremteni halloweenkor.
Magyarországon a halloween még mindig megosztó ünnep, ugyanakkor egyre többen szerveznek baráti összejöveteleket mindenszentek éjszakáján, vagy csak feldobják a lakást valamilyen hátborzongató díszítéssel. Mutatjuk, hogyan készíthetsz fillérekből is látványos dekorációt.

Papírokból halloweeni dekorációt készítő gyerek
Halloweeni dekorációt otthon is egyszerűen készíthetsz.
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Így készíts halloweeni díszeket otthon

Ha halloweenpartit tartunk, általában előre tudjuk, milyen hangulatot szeretnénk. Ilyenkor előkerülnek a faragott tökök, a mű pókhálók, a boszorkánykalapok, és persze a rémisztő sminkek vagy jelmezek. Azok, akik szeretik a borzongást, ilyenkor igazán kiélhetik a fantáziájukat, és egy estére egy saját gyártású horrorfilmbe csöppenhetnek. A boltok ebben az időszakban rengeteg édességet és dekorelemet kínálnak, ám ezek gyakran drágák. Sokkal olcsóbban megúszhatjuk, ha mi magunk készítünk díszeket otthon, abból, ami éppen kéznél van. Hoztuk néhány ötletet!

Halloweeni töklámpások
A töklámpás elengedhetetlen kellék.
Fotó: katarinag / Shutterstock

Mini töklámpás pillanatok alatt

A befőttesüveg igazi kincs, ha halloweeni dekorációról van szó.
Hozzávalók: üres befőttesüveg, narancssárga akrilfesték, fekete filc, mécses vagy LED gyertya
Elkészítés: mosd el alaposan az üveget, majd fesd le narancssárgára. Ha sietsz, festék helyett narancssárga selyempapírt is ragaszthatsz a felületre. Ehhez hígított PVA- (iskolaragasztó) vagy dekupázsragasztót használj: kend fel vékonyan, simítsd rá a papírt, és egy puha ecsettel óvatosan igazítsd el, hogy ne gyűrődjön. Száradás után rajzolj az üvegre fekete szemeket és egy széles vigyort, majd tedd bele a mécsest vagy LED gyertyát – kész is a saját töklámpás. 

Halloweeni kísértetek befőttesüvegből
Befőttesüvegből kísérteteket is készíthetsz.
Fotó: Maxim Catana / Shutterstock

Kísértetek befőttesüvegből

Ha a töklámpások mellett egyéb hátborzongatón világító dekorelemre vágysz, a gézzel betekert üveg jó választás lehet.
Hozzávalók: befőttesüveg, fehér géz vagy fásli, ragasztó, mozgó szemek, mécses vagy LED fény
Elkészítés: csavard körbe a tiszta üveget a gézzel, mintha múmiát készítenél. Ragaszd fel a szemeket, majd helyezz az üveg belsejébe egy mécsest vagy LED-sort. Sötétben olyan hatást kelt majd, mintha egy apró szellem világítana a polcodon.
Extra ötlet: ha laminált portréfotót simítasz el egy vízzel és ételfestékkel megtöltött üveg belső falán, az olyan hatást kelt majd, mintha egy fejet tartósítottál volna benne – garantáltan a buli sztárdekorja lesz.

Ijesztő denevérek

Nincs halloween denevér nélkül. Ehhez pedig elég egy tojástartó.
Hozzávalók: tojástartó, fekete festék, olló, ragasztó, mozgó szemek
Elkészítés: vágj ki egyben három egymás melletti mélyedést a tojástartóból, majd a kivágott rész külsejét fesd feketére. A két oldalsó rekesz alját vágd be cikk-cakkosan, ezek lesznek a denevér szárnyai. A középső rekesz oldalára ragassz két mozgó szemet. Máris kész a denevér, amelyet felakaszthatsz a falra vagy a plafonra. Ha félelmetesebb hatást szeretnél elérni, vágj ki denevérsziluetteket fekete kartonból. Ragassz fel belőlük többet a falra, így úgy tűnik majd, mintha rajban repülnének.

Halloweeni mű pókháló házilag
Pókhálót is készíthetsz házilag.
Fotó: gothiclolita /  Shutterstock 

Pókháló házilag

A mű pókhálók kedvelt dekorelemek a halloweeni időszakban. A boltokban busásan meg is kérik az árukat, ám az alábbiak szerint házilag, olcsón is elkészítheted.
Hozzávalók: fehér fonal vagy vatta, műanyag pókok
Elkészítés: feszítsd ki a fonalat a szoba sarkaiban, és alakítsd hálószerűre, majd ragasztgass rá vattaszálakat. Ha csak vattát használnál, tépkedd szálaira, majd ragaszd azokat a falra, bútorokra. Ráadásként rejts bele műanyag pókokat.

Kavicsfestés halloweenkor
Fess kavicsokra apró szörnyeket.
Fotó: Irina Starikova1811 / Shutterstock

Apró szörnyek a polcra

Ennek a dekorációnak a készítése gyerekekkel is szuper közös program lehet.
Hozzávalók: kavicsok, akrilfesték (narancs, fekete, fehér), vékony ecset, hajlakk.
Elkészítés: mosd le a kavicsokat, majd fesd azokat narancsszínűre vagy feketére. Ha megszáradtak, rajzolj rájuk vicces vagy ijesztő arcokat. A fehér szemek különösen jól mutatnak sötét alapon. Ha kültérre szánod a szörnyecskéket, fújd le azokat lakkal, hogy tartós legyen a festés.

