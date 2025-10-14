Lőtt sebbel tartott beszédet az amerikai elnök

1912. október 14-én Theodore Roosevelt ellen merényletet követtek el: egy pisztolygolyó fúródott a mellkasába. Ő pedig – vérző ingben, átlőtt beszédvázlattal a zsebében – mégis végigmondta kampánybeszédét Milwaukee-ban. Ismerd meg a történelem egyik legelképesztőbb politikai pillanatát.

Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke 1904-ben. Elődje, William McKinley életét is egy merénylet oltotta ki.

Fotó: Library of Congress; P&P

Merénylet a harmadik ciklus árnyékában

Az 1912-es amerikai elnökválasztás a politikai drámák iskolapéldája volt. Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke, aki 1901 és 1909 között már két ciklust szolgált, visszatért a közéletbe – dühösen és eltökélten.

Úgy érezte, hogy utódja, William Howard Taft elárulta a progresszív reformokat, amelyeket ő indított el. Amikor a Republikánus Párt újra Taftot jelölte, Roosevelt nem tűrte tovább a mellőzést: saját mozgalmat alapított, a Progresszív Pártot, ismertebb nevén a „Jávorszarvasbika Pártot”.

Theodore Roosevelt 1912. október 14-én, a wiscounsini Milwaukee-ben, nem sokkal az ellene elkövetett merénylet előtt.

Fotó: wikipedia

„Olyan erős vagyok, mint egy jávorszarvasbika” – jelentette ki akkor, és nem sejtette, mennyire szó szerint kell majd ezt bizonyítania.

Lövés a Milwaukee-i éjszakában

1912. október 14-én Roosevelt éppen kampányturnén volt a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban. A Hotel Gilpatrick előtt hatalmas tömeg várta, mikor este nyolc óra körül kilépett a szállodából, hogy elinduljon a beszéd helyszínére. A tömegben azonban ott rejtőzött a merénylő, egy New York-i kocsmáros, John Flammang Schrank, aki napok óta követte a politikust. Amikor Roosevelt a nyitott autóhoz lépett, Schrank előrántotta revolverét és elsütötte. A golyó a volt elnök mellkasába fúródott, közvetlenül a szíve fölött.

A Hotel Gilpatrick 1912-ben, abban az évben, amikor Roosevelt elnököt az épület előtt meglőtték.

Fotó: wikipedia

Roosevelt hátratántorodott, majd megtapogatta az oldalát. Inge máris véres volt, de mivel nem köhögött vért, arra következtetett, hogy a lövedék nem érte el a tüdejét. Nem engedte, hogy emberei kórházba vigyék – és azt sem, hogy a feldühödött tömeg meglincselje a támadót: „Ne bántsák azt az embert. Engem már meglőttek, de most beszédet kell mondanom.”

„Egy lövéssel nem lehet leteríteni egy jávorszarvasbikát”

Amikor Roosevelt a pódiumra lépett, a közönség még semmit sem tudott a támadásról. Ő kezdésként csak annyit mondott: „Nem tudom, mindenki értesült-e róla, de engem az imént meglőttek.”