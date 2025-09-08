Horthy Miklósnak is elállna a szava - felújították vasúti kocsiját

Nem mindennapi munkálatok után felújították a Turán 9-est, Horthy Miklós kormányzó egykori vasúti kocsiját – írja a Világgazdaság. Schneller Domonkos, a Közlekedési Múzeum főigazgatója facebook oldalán osztotta meg többek között azt is, hogy a Turán szerelvény a két világháború között az állami vezetők, elsősorban Horthy Miklós kormányzó protokolláris utazásait szolgálta.

Horthy Miklós Turán 9-es szalonkocsiját felújították Forrás: Wikipedia.org

Horthy Miklós szalonkocsija kalandos utat járt be

Regényes múltja a szerelvénynek, hogy a második világháborút követően Csehszlovákiába került hadizsákmányként, amelyet egészen az 1970-es évekig az ottani politikai vezetők használták. Ezután a járművet kiselejtezték és sokáig nem bukkantak rá, míg nem egy szenci nyaraló falai mögött rá nem leltek a szlovák vasútbarátok. A tizenkét kocsiból álló szerelvény 9-es számú szalonkocsija később Magyarországra került 2020–2021-ben külsőleg, majd 2023–2024-ben belsőleg is teljes körű műemléki rekonstrukción esett át a MÁV Rail Tours közreműködésével - írja a Mandiner.