Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horthy Miklósnak is elállna a szava - felújították vasúti kocsiját

horthy miklós
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:44
szerelvényfelújítás
A roppant elegáns és lenyűgöző, több mint 110 éves, eredetileg személykocsiból 1937-ben szalonkocsivá alakított Horthy Miklós járművet, a nagyközönség most először láthatja.

Nem mindennapi munkálatok után felújították a Turán 9-est, Horthy Miklós kormányzó egykori vasúti kocsiját – írja a Világgazdaság. Schneller Domonkos, a Közlekedési Múzeum főigazgatója facebook oldalán osztotta meg többek között azt is, hogy a Turán szerelvény a két világháború között az állami vezetők, elsősorban Horthy Miklós kormányzó protokolláris utazásait szolgálta.

horthy miklós
Horthy Miklós Turán 9-es szalonkocsiját felújították Forrás: Wikipedia.org

Horthy Miklós szalonkocsija kalandos utat járt be

Regényes múltja a szerelvénynek, hogy a második világháborút követően Csehszlovákiába került hadizsákmányként, amelyet egészen az 1970-es évekig az ottani politikai vezetők használták. Ezután a járművet kiselejtezték és sokáig nem bukkantak rá, míg nem egy szenci nyaraló falai mögött rá nem leltek a szlovák vasútbarátok. A tizenkét kocsiból álló szerelvény 9-es számú szalonkocsija később Magyarországra került 2020–2021-ben külsőleg, majd 2023–2024-ben belsőleg is teljes körű műemléki rekonstrukción esett át a MÁV Rail Tours közreműködésével - írja a Mandiner.

Az egyedülálló, több mint 110 éves, eredetileg személykocsiból 1937-ben szalonkocsivá alakított járművet most először láthatja a nagyközönség: szeptember végéig tekinthető meg Kenderesen, a vasúttörténeti kiállítás mellett.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu