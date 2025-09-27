Kennedy-gyilkosság: ki volt a titokzatos merénylő, Lee Harvey Oswald?

1963. november 22-én, délután 12 óra 30 perckor hajtottak végre halálos merényletet John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök ellen, nem sokkal azután, hogy Dallas városába érkezett. A hivatalos vizsgálatot a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatban éppen ma 61 éve, 1964. szeptember 27-én zárta le a merénylet kivizsgálására alakult elnöki bizottság, nem hivatalos nevén a Warren Bizottság. Az amerikaiak történelmében jelentősnek számító esemény évfordulója apropóján ezúttal a merénylőről, Lee Harvey Oswaldról szedtük össze a legfontosabb tudnivalókat.

A Kennedy-gyilkosság számos összeesküvés-elmélet kialakulásához vezetett

Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto

A Kennedy-gyilkosság a mai napig beszédtéma az emberek között. Ez a meghökkentő merénylet számos összeesküvés-elméletet ihletett már. Az elmúlt években is derültek ki újabb részletek a tragédiával kapcsolatban, legutóbb akkor, amikor Donald Trump amerikai elnök idén tavasszal nyilvánosságra hozatta a titkosított aktákat, magáról a merénylőről azonban csak kevés szó esik. Vajon ki volt Lee Harvey Oswald, és mi vezette arra, hogy meggyilkolja az Amerikai Egyesült Államok elnökét? Ennek jártunk utána!

Így történt a tragédia

1963. november 22-én, 12:30 perckor John F. Kennedy elnök autókonvoja Dallas központjában, a Dealey Plazán haladt, amikor három lövés dördült el. Kettő eltalálta az elnököt és halálos sebesüléseket okozott, az életét a Parkland Kórház orvosai már nem tudták megmenteni. A merénylő, Lee Harvey Oswald egy tankönyvraktárból adta le végzetes lövéseit Kennedyre, aki – Lincoln, Garfield és McKinley után – az Egyesült Államok negyedik meggyilkolt elnökeként vonult be a történelemkönyvekbe. Az elnök megölésével gyanúsított Lee Harvey Oswaldot a merénylet után 48 órával agyonlőtte egy bártulajdonos, Jack Ruby.

Sanyarú gyerekkor jutott Lee Harvey Oswaldnak

John F. Kennedy gyilkosának rendkívül nehéz gyerekkora volt. 1939-ben félárván született, az édesapja két hónappal az érkezése előtt meghalt szívrohamban, így az anyja egyedül nevelte őt és a bátyját. A nőt teljesen felőrölte a gyász, nem sokat törődött a kisfiúval, mondhatni koloncként hordozta magával mindenfelé, ráadásul évente új helyre költöztek. A testvéreket elsősorban alkalmi nevelők, dajkák nevelték – inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az egyik felvigyázó néhány napi munka után felmondott, mert nem bírta elviselni a kétéves kisfiú kezelhetetlen viselkedését. Mire Oswald általános iskolába került, a magatartása már vállalhatatlan volt. Az iskolapszichológus értékelése szerint az anyja semmilyen érzelmet nem mutatott iránta: nem kapott szeretetet, érzelmileg elszigetelődött. A dolog odáig fajult, hogy Lee 13 évesen megütötte édesanyját, Marguerite-et, a féltestvére feleségét pedig késsel fenyegette.