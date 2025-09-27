Kennedy-gyilkosság: ki volt a titokzatos merénylő, Lee Harvey Oswald?

1963. november 22-én, délután 12 óra 30 perckor hajtottak végre halálos merényletet John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök ellen, nem sokkal azután, hogy Dallas városába érkezett. A hivatalos vizsgálatot a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatban éppen ma 61 éve, 1964. szeptember 27-én zárta le a merénylet kivizsgálására alakult elnöki bizottság, nem hivatalos nevén a Warren Bizottság. Az amerikaiak történelmében jelentősnek számító esemény évfordulója apropóján ezúttal a merénylőről, Lee Harvey Oswaldról szedtük össze a legfontosabb tudnivalókat.
A Kennedy-gyilkosság a mai napig beszédtéma az emberek között. Ez a meghökkentő merénylet számos összeesküvés-elméletet ihletett már. Az elmúlt években is derültek ki újabb részletek a tragédiával kapcsolatban, legutóbb akkor, amikor Donald Trump amerikai elnök idén tavasszal nyilvánosságra hozatta a titkosított aktákat, magáról a merénylőről azonban csak kevés szó esik. Vajon ki volt Lee Harvey Oswald, és mi vezette arra, hogy meggyilkolja az Amerikai Egyesült Államok elnökét? Ennek jártunk utána!
1963. november 22-én, 12:30 perckor John F. Kennedy elnök autókonvoja Dallas központjában, a Dealey Plazán haladt, amikor három lövés dördült el. Kettő eltalálta az elnököt és halálos sebesüléseket okozott, az életét a Parkland Kórház orvosai már nem tudták megmenteni. A merénylő, Lee Harvey Oswald egy tankönyvraktárból adta le végzetes lövéseit Kennedyre, aki – Lincoln, Garfield és McKinley után – az Egyesült Államok negyedik meggyilkolt elnökeként vonult be a történelemkönyvekbe. Az elnök megölésével gyanúsított Lee Harvey Oswaldot a merénylet után 48 órával agyonlőtte egy bártulajdonos, Jack Ruby.
John F. Kennedy gyilkosának rendkívül nehéz gyerekkora volt. 1939-ben félárván született, az édesapja két hónappal az érkezése előtt meghalt szívrohamban, így az anyja egyedül nevelte őt és a bátyját. A nőt teljesen felőrölte a gyász, nem sokat törődött a kisfiúval, mondhatni koloncként hordozta magával mindenfelé, ráadásul évente új helyre költöztek. A testvéreket elsősorban alkalmi nevelők, dajkák nevelték – inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az egyik felvigyázó néhány napi munka után felmondott, mert nem bírta elviselni a kétéves kisfiú kezelhetetlen viselkedését. Mire Oswald általános iskolába került, a magatartása már vállalhatatlan volt. Az iskolapszichológus értékelése szerint az anyja semmilyen érzelmet nem mutatott iránta: nem kapott szeretetet, érzelmileg elszigetelődött. A dolog odáig fajult, hogy Lee 13 évesen megütötte édesanyját, Marguerite-et, a féltestvére feleségét pedig késsel fenyegette.
Oswald 16 évesen végleg kibukott a középiskolából, majd munkába állt, de egyetlen helyen sem tartották meg sokáig, mert képtelen volt értékelhető teljesítményt nyújtani. 1956 októberében, 17 évesen beállt a seregbe, ahol mesterlövészi rangot szerzett. A beilleszkedése azonban itt sem volt zökkenőmentes: a többi katona nem fogadta be az antiszociális hajlamokkal bíró fiatalt. Sokat gúnyolták alacsony termete, valamint Oroszország iránti rajongása miatt. Többször is elítélte őt a hadbíróság, egyszer azért, mert összeverekedett egy őrmesterrel.
Három év szolgálat után tartalékos állományba helyeztette magát, majd elhatározta, hogy dezertál a Szovjetunióba. Moszkvába érve közölte, hogy orosz állampolgár szeretne lenni, azonban a kérését megtagadták és kitoloncolták, ami újabb törés volt az életében. Ezután felvágta az ereit, így egy moszkvai kórházba került, majd ezután mégis megkapta az áhított szovjet állampolgárságot. Nem sokkal később Belorussziába küldték, ahol egy minszki gyárban dolgozott esztergályosként. Itt ismerkedett meg egy nővel, Marina Pruszakovával, akit később feleségül vett, azonban a jólét nem tartott sokáig, ugyanis visszavágyott Amerikába. A naplójában a következőképpen fogalmazott az elvágyódása okairól: „Kezdem átértékelni, hogy továbbra is itt szeretnék-e maradni. A munka unalmas, a megkeresett pénzemet pedig nem tudom hol elkölteni. Nincs éjszakai bár, nincs bowling pálya, nincs lehetőség a kikapcsolódásra, kivéve a szakszervezeti bálokat. Elegem van”.
Végül Moszkván keresztül feleségével együtt visszatért az Egyesült Államokba, ahol Dallasban telepedtek le. Látszólag semmi sem változott Lee Harvey Oswald életében. Egyetlen munkahelyét sem tudta sokáig megtartani, és hiába született röviddel egymás után két gyereke is, ez sem tudta megállítani őt a lejtőn. A Warren-jelentés szerint azért döntött Kennedy-elnök meggyilkolása mellett, hogy végre tegyen valami maradandót az életében. A Carcano-típusú, 6,5 mm kaliberű távcsöves puskával egy tankönyvraktár épületéből tüzelt az elnökre, aki a kórházban belehalt a sérüléseibe. Később menekülés közben még egy rendőrt is meggyilkolt négy lövéssel, azonban a két napig tartó kihallgatásán mindent tagadott. Néhány összeesküvés-elmélet szerint Lee Harvey Oswald a szovjet titkosszolgálatok utasítására cselekedett, miután az Oroszországban töltött idő alatt belépett a szovjet kémhálózatba.
Oswald tárgyalására végül nem került sor, mert egy éjszakai szórakozóhely Jack Ruby nevű tulajdonosa közvetlen közelről hasba lőtte őt a dallasi rendőrkapitányság alagsorában, amit több kamera és fényképezőgép is megörökített.
Íme egy videó a merényletről:
